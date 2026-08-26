У справі Мудрої про заставу Галущенку фігурує чиновник ОП: його називають "Кирило Олексійович", - ЗМІ

У матеріалах клопотання про застосування запобіжного заходу для ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої у справі "Форест Гамп" фігурує, крім неї, ще один чиновник ОП. Цій службовій особі слідство відводить роль організатора — у зафіксованих розмовах його найчастіше називають "Кирилом" та "Кирилом Олексійовичем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У розпорядженні видання опинилися матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу одному з фігурантів справи щодо легалізації коштів на заставу для Германа Галущенка.

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Роль неназваного посадовця

Згідно з матеріалами, ця людина мала отримувати під контроль готівку від Тимура Міндіча та учасників його угруповання, організовувати її зберігання й механізм передачі, а також забезпечувати фінансову винагороду причетним. За даними hromadske, йдеться, ймовірно, про керівника Офісу президента Кирила Буданова — його прізвище, за словами журналістів, також фігурує безпосередньо в матеріалах клопотання.

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Контекст справи

Бізнесмен Тімур Міндіч, якого підозрюють у створенні злочинної організації та масштабній корупції в енергетиці, у листопаді 2025 року виїхав з України напередодні обшуків у справі "Мідас". У лютому 2026 року в межах тієї ж справи НАБУ затримало ексміністра енергетики Германа Галущенка під час спроби перетнути кордон — 16 лютого йому повідомили про підозру, після чого він перебував у СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

Як обговорювали контроль над "Сенс Банком"

За даними видання, 9 червня 2026 року Мудра та Микитась обговорювали прохання Міндіча до згаданого посадовця ОП "Кирила" — узяти під контроль "Сенс Банк" та фінансові потоки, пов'язані з установою, аби після звільнення Галущенка він знову міг отримувати з них прибуток.

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Наступного дня, 10 червня, за версією слідства, Мудра разом із неназваною службовою особою ОП зустрілися з головою правління "Сенс Банку" Олегом Ступаком та головою наглядової ради Михайлом Гладишенком.

Слідство стверджує, що за результатами зустрічі керівники банку погодилися працювати під їхнім неформальним контролем — до цього таким "куратором" банку, за даними НАБУ, був сам Міндіч, який на той момент уже перебував у розшуку. Того ж вечора Мудра, за даними слідства, повідомила Микитасю, що вони разом із посадовцем отримали неформальний контроль над банком, інфраструктуру якого планували використати для легалізації готівки на заставу за Галущенка.

Фрагменти розмов

Мудра: "А звонит, говорит мне беженец наш израильский. Ну, типа, Тимур. Звонит Кириллу и говорит: "Слушайте, Кирилл, возьми, пожалуйста, Sense Bank"… Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки. Говорит, ну серьёзные потоки… Возьми банк, — говорит, — под себя… А Тимур говорит: "Слушай, ну там потоки, там серьёзные деньги". Говорит: "Возьми куда-то". Ну они общаются с Кириллом. А эти прихлебатели уже хотели, знаешь, присосаться… Ну видишь, как быстро переориентировался Миндич. Он сидел на всех потоках". "Они всё готовы. То есть, куда скажет Кирилл, они будут носить… Они всё будут делать" Мудра:"К Кириллу обратился Миндич. Взять под контроль… подожди, там нормальные потоки идут… Их некому сейчас брать. Понимаешь? А сейчас Геру выпустят, он опять присядет на эти потоки. Поэтому надо до этого момента себе что-то выторговать".

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Як передавали гроші на заставу

За даними слідства, 17 червня 2026 року Микитась в телефонній розмові розповів, що Міндіч особисто передав готівку для внесення застави неназваному посадовцеві Офісу президента, якого називає "Кириллом Алексеевичем". Супроводжувати кошти мав особистий охоронець посадовця.

"А если вот сейчас мы все красиво сделаем, ты не представляешь, и мы сделаем на рубль. Он на миллион отвечает. Я имею в виду про Кирилла Алексеевича… Он сейчас огромную услугу делает Миндичу. И деньги он привёз, кстати. Миндич ему привез в руках".

22 червня Валентин Єлізаров повідомив Микитасю про доставку 50 мільйонів гривень, упакованих у чотири мішки — частину суми домовилися перевезти за адресою, вказаною бізнесменом Василем Астіоном, чия компанія в схемі виконувала роль третьої ланки конвертації.

За версією слідства, 22-24 червня учасники схеми перемістили 150 мільйонів гривень готівкою. Понад 131 мільйон гривень із цієї суми вдалося перевести в безготівкову форму через рахунки кількох компаній у різних банках — "Сенс Банку", ПУМБ та "Глобус Банку". Станом на 29 червня 2026 року вся застава за Галущенка була внесена:

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Компенсація витрат і подяка

Того ж дня, 29 червня, Мудра зателефонувала Микитасю та підключила до розмови посадовця ОП, якого назвала "Кирилл Алексеевич" та який подякував за виконану роботу. Микитась попросив компенсувати витрати на організацію схеми — йшлося про 7,5 мільйона гривень, які, за домовленістю, мали переказати наступного ранку.

Разом з тим, у самих протоколах, які містяться в матеріалах клопотання, зазначено напряму, що "участь в розмові бере Буданов К.О.".

За даними матеріалів клопотання, в одній із розмов Мудра переказувала слова свого співрозмовника з ОП про те, що "коррупцию нужно систематизировать и контролировать" — і "терміново очолити" цей процес. Крім того, за даними слідства, Мудра неодноразово повідомляла Микитасю, що систематично отримувала неофіційно 20-30 тисяч доларів від людини на ім'я "Кирило".

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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