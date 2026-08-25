Суд відклав засідання з обрання запобіжного заходу голові правління "Сенс Банку" Ступаку до 2 вересня

Вищий антикорупційний суд 2 вересня продовжить засідання з обрання запобіжного заходу голові правління державного "Сенс Банку" Олексію Ступаку, який фігурує у справі "Форест Гамп".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Через загострення хвороби Олексій Ступак попросив суд про перерву, щоб поїхати до лікарні.

На засіданні виступив ще один захисник Ступака, який наголосив, що фінмоніторинг банку працює в межах закону. За його словами, система автоматизована, а банк веде реєстр підозрілих операцій, тому провести платежі через "вікно" технічно неможливо.

Прокурор обґрунтував необхідність тримання під вартою високими ризиками, яким, на його думку, неможливо запобігти за допомогою м’якшого запобіжного заходу. Зокрема, він вказав на ймовірне використання державного банку в приватних інтересах групи осіб і нехтування вимогами фінансового моніторингу.

Відомо, що сторона обвинувачення просила взяти Ступака під варту із альтернативою внесення застави у 150 млн грн.

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Що вирішив суд?

Слідчий суддя Віктор Ногачевський оголосив рішення щодо запобіжного заходу для Ступака.

"Ми відкладемо судовий розгляд на 13-ту годину 2 вересня у зв’язку з моєю відпусткою", - зазначив суддя.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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