В деле Мудрой о залоге Галущенко фигурирует чиновник ОП: его называют "Кирилл Алексеевич", — СМИ

В материалах ходатайства о применении меры пресечения в отношении бывшего заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой по делу "Форест Гамп" фигурирует, помимо нее, еще один чиновник ОП. Этому должностному лицу следствие отводит роль организатора — в зафиксированных разговорах его чаще всего называют "Кириллом" и "Кириллом Алексеевичем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В распоряжении издания оказались материалы ходатайства о применении меры пресечения в отношении одного из фигурантов дела о легализации средств на залог для Германа Галущенко.

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Роль неназванного чиновника

Согласно материалам, этот человек должен был принимать под контроль наличные деньги от Тимура Миндича и участников его группировки, организовывать их хранение и механизм передачи, а также обеспечивать финансовое вознаграждение причастным. По данным hromadske, речь идет, вероятно, о руководителе Офиса президента Кирилле Буданове — его фамилия, по словам журналистов, также фигурирует непосредственно в материалах ходатайства.

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Контекст дела

Бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в создании преступной организации и масштабной коррупции в энергетике, в ноябре 2025 года выехал из Украины накануне обысков по делу "Мидас". В феврале 2026 года в рамках того же дела НАБУ задержало экс-министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечь границу — 16 февраля ему сообщили о подозрении, после чего он находился в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Как обсуждался контроль над "Сенс Банком"

По данным издания, 9 июня 2026 года Мудра и Микитась обсуждали просьбу Миндича к упомянутому чиновнику ОП "Кириллу" — взять под контроль "Сенс Банк" и финансовые потоки, связанные с учреждением, чтобы после освобождения Галущенко он снова мог получать от них прибыль.

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На следующий день, 10 июня, по версии следствия, Мудра вместе с неназванным должностным лицом ОП встретились с председателем правления "Сенс Банка" Олегом Ступаком и председателем наблюдательного совета Михаилом Гладишенко.

Следствие утверждает, что по итогам встречи руководители банка согласились работать под их неформальным контролем — до этого таким "куратором" банка, по данным НАБУ, был сам Миндич, который на тот момент уже находился в розыске. В тот же вечер Мудра, по данным следствия, сообщила Микитасю, что они вместе с чиновником получили неформальный контроль над банком, инфраструктуру которого планировали использовать для легализации наличных средств в качестве залога за Галущенко.

Фрагменты разговоров

Мудра: "А звонит, говорит мне наш израильский беженец. Ну, типа, Тимур. Звонит Кириллу и говорит: "Слушайте, Кирилл, возьми, пожалуйста, Sense Bank"… Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки. Говорит, ну серьезные потоки… Возьми банк, — говорит, — под себя… А Тимур говорит: "Слушай, ну там потоки, там серьезные деньги". Говорит: "Возьми куда-нибудь". Ну, они общаются с Кириллом. А эти прихлебатели уже хотели, знаешь, присосаться… Ну, видишь, как быстро переориентировался Миндич. Он сидел на всех потоках". "Они ко всему готовы. То есть, куда скажет Кирилл, туда они и пойдут… Они все будут делать" Мудра: "К Кириллу обратился Миндич. Взять под контроль… подожди, там нормальные потоки идут… Их некому сейчас брать. Понимаешь? А сейчас Геру выпустят, он опять присядет на эти потоки. Поэтому надо до этого момента себе что-то выторговать".

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Как передавали деньги на залог

По данным следствия, 17 июня 2026 года Микитась в телефонном разговоре рассказал, что Миндич лично передал наличные для внесения залога неназванному чиновнику Офиса президента, которого называет "Кириллом Алексеевичем". Сопровождать средства должен был личный охранник чиновника.

"А если вот сейчас мы все красиво устроим, ты себе и представить не можешь, и мы заработаем на рубль. Он отвечает за миллион. Я имею в виду Кирилла Алексеевича… Он сейчас оказывает Миндичу огромную услугу. И деньги он привез, кстати. Миндич привез их ему в руках".

22 июня Валентин Елизаров сообщил Микитасю о доставке 50 миллионов гривен, упакованных в четыре мешка — часть суммы договорились перевезти по адресу, указанному бизнесменом Василием Астионом, чья компания в схеме выполняла роль третьего звена конвертации.

По версии следствия, 22–24 июня участники схемы переместили 150 миллионов гривен наличными. Более 131 миллиона гривен из этой суммы удалось перевести в безналичную форму через счета нескольких компаний в разных банках — "Сенс Банка", ПУМБ и "Глобус Банка". По состоянию на 29 июня 2026 года весь залог за Галущенко был внесен.

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Компенсация расходов и благодарность

В тот же день, 29 июня, Мудра позвонила Микитасю и подключила к разговору чиновника ОП, которого назвала "Кирилл Алексеевич" и который поблагодарил за проделанную работу. Микитась попросил компенсировать расходы на организацию схемы — речь шла о 7,5 миллиона гривен, которые, по договоренности, должны были перечислить на следующее утро.

Вместе с тем, в самих протоколах, содержащихся в материалах ходатайства, прямо указано, что "в разговоре участвует Буданов К.О.".

Согласно материалам ходатайства, в одном из разговоров Мудра передавала слова своего собеседника из ОП о том, что "коррупцию нужно систематизировать и контролировать" — и "срочно возглавить" этот процесс. Кроме того, по данным следствия, Мудра неоднократно сообщала Микитасю, что систематически получала неофициально 20–30 тысяч долларов от человека по имени "Кирилл".

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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