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Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
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За Мудру вже внесли частину застави, - адвокат

За Мудру почали вносити заставу: що відомо?

За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру вже внесли частину застави.

Про це Суспільному повідомив її адвокат Крикун-Труш, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Точну суму захисник не назвав, але зазначив, що заставодавців кілька.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Як виводили гроші на заставу у 150 млн грн за Галущенка: фінмоніторинг не спрацював, - Железняк. ВIДЕО

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Дивіться: Мудра про 20 млн грн застави: У мене багато друзів, спробую знайти таку суму. ВIДЕО

Автор: 

застава (527) Мудра Ірина (62)
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Топ коментарі
+1
Несуть? а за Галущенка заставу анулювали? - чи проканало
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26.08.2026 11:30 Відповісти
+1
Галущенка - за грати!
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26.08.2026 11:34 Відповісти
+1
А хто ж її адвокат ? Називайте
Масі Найом. Одноокий півень, який клявся що ніколи не захищатиме корупціонера.
Спільник Стерна і іншої багатокольорової триздоти
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26.08.2026 11:35 Відповісти

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