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Операция "Фемида": у двух судей Верховного Суда провели обыски
19 августа в рамках операции "Фемида" были проведены обыски у двух судей Верховного Суда.
Об этом сообщили в фонде DEJURE со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
О ком идет речь?
"Вероятно, это председатель Кассационного административного суда ВС Игорь Дашутин и председатель Кассационного хозяйственного суда ВС Лариса Рогач", - отметили там.
Ранее в НАБУ и САП сообщили, что раскрыли преступную организацию, участники которой захватывали предприятия и недвижимость на сотни миллионов гривен. В частности, фигуранты подкупали судей, чтобы получить "нужные" решения.
Информацию также подтвердил народный депутат Железняк:
"И наши источники говорят, что 19 августа в элитном коттеджном городке "Коник" в 6:00 утра было очень неспокойно".
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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