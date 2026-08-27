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Новости Операция Форест Гамп
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Операция "Фемида": у двух судей Верховного Суда провели обыски

У судей Верховного Суда провели обыски: операция "Фемида"

19 августа в рамках операции "Фемида" были проведены обыски у двух судей Верховного Суда.

Об этом сообщили в фонде DEJURE со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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О ком идет речь?

"Вероятно, это председатель Кассационного административного суда ВС Игорь Дашутин и председатель Кассационного хозяйственного суда ВС Лариса Рогач", - отметили там.

Ранее в НАБУ и САП сообщили, что раскрыли преступную организацию, участники которой захватывали предприятия и недвижимость на сотни миллионов гривен. В частности, фигуранты подкупали судей, чтобы получить "нужные" решения.

Информацию также подтвердил народный депутат Железняк:

"И наши источники говорят, что 19 августа в элитном коттеджном городке "Коник" в 6:00 утра было очень неспокойно".

Читайте: В деле Мудрой о залоге Галущенко фигурирует чиновник ОП: его называют "Кирилл Алексеевич", - СМИ

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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Автор: 

НАБУ (4994) обыск (2019) судья (2729)
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Топ комментарии
+24
В Україні чесних судів і суддів не має.Не існує зовсім.Від слова "взагалі".Держава за рахунок платників податків сплачує захмарну по українським міркам зарплату, утримує пожиттєво з пенсійним забезпеченням до 90 % від отримуваної зарплатні і не знайдеш,мабуть і одного судді який би за час роботи на посаді не отримував хабарі. Треба знову проводити реформу суддівської влади,а хто їх буде робити - моносрана більшість Верховної Ради?
Вони самі по вуха в корупційних скандалах.
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27.08.2026 09:17 Ответить
+13
Не тільки суддів , також прокурорів, поліціантів середньої та вищої ланки. Не кажу вже верхівок виконкомів , меров та їх замів. Україна тоне у корупції.
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27.08.2026 09:23 Ответить
+11
ну ці взагалі бідолаги ,їх можно лише під чесне слово відпустити .
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27.08.2026 09:05 Ответить

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