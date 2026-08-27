Операция "Фемида": у двух судей Верховного Суда провели обыски

19 августа в рамках операции "Фемида" были проведены обыски у двух судей Верховного Суда.

Об этом сообщили в фонде DEJURE со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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О ком идет речь?

"Вероятно, это председатель Кассационного административного суда ВС Игорь Дашутин и председатель Кассационного хозяйственного суда ВС Лариса Рогач", - отметили там.

Ранее в НАБУ и САП сообщили, что раскрыли преступную организацию, участники которой захватывали предприятия и недвижимость на сотни миллионов гривен. В частности, фигуранты подкупали судей, чтобы получить "нужные" решения.

Информацию также подтвердил народный депутат Железняк:

"И наши источники говорят, что 19 августа в элитном коттеджном городке "Коник" в 6:00 утра было очень неспокойно".

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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