"Евросолидарность" требует от правительства немедленно отстранить главу Госфинмониторинга Пронина, - заявление

"Европейская Солидарность" требует от правительства немедленно отстранить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина из-за полного краха или сознательной слепоты системы финансового контроля во времялегализации 150 миллионов гривен залога за экс-министра Германа Галущенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление политической силы.

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Как говорится в заявлении, озвученном в Высшем антикоррупционном суде, — это уже не просто очередная серия "Миндичгейта". Это вопрос о том, кто и как в Украине обеспечивает коррупционерам "финансовый тыл".

Детали от САП

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Тимур Миндич передал наличные, которые должны были легализовать и использовать для внесения залога в размере 150 миллионов гривен за бывшего министра Германа Галущенко — фигуранта дела "Мидас". Наличные превращаются в легальные деньги, проходят через финансовую систему — и в конечном итоге оказываются в ВАКС в качестве залога.

"Теперь мы знаем гораздо больше о том, как именно это происходило. Подумайте: одна из компаний, через которую вносили залог, имела трех сотрудников и 34 тысячи 400 гривен чистой прибыли за прошлый год. 25 июня на ее счет поступают 54 миллиона гривен — и в тот же день все 54 миллиона перечисляются на специальный счет ВАКС. Деньги находились на счете всего несколько часов.

И это не единственный случай. Еще одна компания — с уставным капиталом в 5 тысяч гривен, одним сотрудником, без доходов в отчетности. Другая — без доступных финансовых данных — получает 5 миллионов якобы за товар и в тот же день перечисляет их в качестве залога. Еще 72 миллиона гривен наличными, согласно обнародованным материалам, поступили в результате 137 платежных операций от 68 компаний и индивидуальных предпринимателей", — отмечают в "Евросолидарности".

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Это не сложная финансовая схема, которую нужно было месяцами распутывать. 34 тысячи гривен прибыли за год — и 54 миллиона гривен транзитом за один день. Это видно невооруженным глазом.

Госфинмониторинг не отреагировал

И здесь, как подчеркивает "ЕС", возникает очень простой вопрос: а где все это время был Государственный финансовый мониторинг?

"Тот самый Госфинмониторинг, руководство которого отчитывается о десятках тысяч проверенных банковских счетов, разоблачении конвертационных центров и сотнях миллиардов гривен подозрительных операций. А руководитель выискивает в телеграм-канале покойного Портнова "свидетельства" "причастности Порошенко к Харьковским соглашениям".

Получается удивительная финансовая картина: абсурд Портнова видим, миллиарды видим — а 150 миллионов, которые, по версии САП, происходят от фигуранта одного из крупнейших коррупционных дел страны и превращаются в залог за другого фигуранта этого же дела, — не видим? Или не хотим видеть?", — задают вопрос в политсиле.

Также отмечается, что новые обстоятельства делают этот вопрос ещё более острым. По версии следствия, систему контроля платежей в банке на определенное время переводили в режим технического обслуживания, а участникам сообщали точное время. В это согласованное "окно" платеж проходил автоматически. То есть система не сломалась. Ее, по версии следствия, на нужное время отключали для коррупционеров из власти.

"И уровней защиты было как минимум три: финансовый мониторинг самого банка, надзор Национального банка и Государственная служба финансового мониторинга. Ни один из них не сработал", — напоминает "Евросолидарность".

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Есть вопросы к Пронину

Поэтому сегодня вопросы должны быть заданы не только банкирам, конвертаторам и посредникам. Они должны быть заданы главе Государственной службы финансового мониторинга Филиппу Пронину.

"Мы требуем обнародовать, какие именно операции проводились для легализации средств, о которых заявляет САП; через какие банки и компании они проходили; поступали ли по ним сообщения о подозрительных финансовых операциях; что делал Госфинмониторинг после получения такой информации — или почему он ее не получил; и не было ли сознательного бездействия должностных лиц, которое позволило провести эти средства через финансовую систему", — говорится в заявлении.

Отдельно "ЕС" требует ответа: знал ли Госфинмониторинг о существовании технологических "окон", через которые проводились эти платежи? Когда узнал? Какие меры были приняты? А если не знал — то почему государственная финансовая разведка не заметила того, что, по версии следствия, фактически превратилось в готовую "трассу" для прохождения денег?

"Ведь если финансовая разведка не замечает таких операций — это вопрос профессиональной несостоятельности. Если замечает и ничего не делает — это уже совсем другой вопрос, на который должны ответить правоохранительные органы.

Особый вопрос — почему Филипп Пронин до сих пор возглавляет Госфинмониторинг. К его работе публично возникает немало вопросов как в парламенте, так и в антикоррупционных органах. В то же время страна все чаще слышит новые истории о коррупционных миллионах, "прачечных", конвертационных центрах и удивительных финансовых маршрутах людей из ближайшего окружения власти", — отмечают в политической силе.

Кроме того, там отметили, что, возможно, после заявлений САП становится понятнее, почему властям так нужен именно такой руководитель Госфинмониторинга?

Финансовая разведка существует для того, чтобы преступные деньги не могли беспрепятственно превращаться в "чистые". А если деньги коррупционеров могут пройти путь от чемодана с наличными через десятки компаний и сотни платежей до банковской системы, а оттуда — в кассу ВАКС для освобождения их сообщников, то это уже не "дыра" в финансовом мониторинге.

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"Тем более когда на записях, обнародованных в рамках дела, звучит красноречивая фраза: "трасса уже есть, и мы её не закрываем". Это либо профессиональный крах системы, либо система, которая работает именно так, как от неё требовали", — подчеркивают авторы заявления.

Отстранение Пронина

"Европейская Солидарность" требует от правительства и премьера Корецкого немедленно отстранить Пронина на время проверки всех обстоятельств прохождения средств, связанных с залогами фигурантов дела "Мидас". В правительстве Свириденко было немало людей, причастных к делу "Мидас". Из правительства их выгнали во время переформатирования, но Пронина, как особо доверенного кадра, оставили, и это бросает тень на новое правительство.

"Мы также требуем установить, кто открывал технологические "окна", кто о них знал и кто обеспечивал беспрепятственное прохождение этих денег через все уровни финансового контроля. Ведь 150 миллионов не телепортировались в ВАКС. На их пути стояли банки, компании, финансовый мониторинг, Национальный банк и государственная финансовая разведка. В деле "Мидас" пришло время расследовать как тех, кто воровал, так и тех, кто помогал украденному стать "чистым". Если для коррупционных денег существовала "трасса", общество должно узнать, кто обеспечивал на ней зеленый свет. И это, очевидно, касается не только Мудры и Микитаса.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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