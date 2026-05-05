Глава Госфинмониторинга Пронин проработал всего 27 дней за 3 месяца: в ВСК Рады назвали причину

Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин за три месяца 2026 года находился на рабочем месте всего 27 дней.

Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности", председатель Временной следственной комиссии ВР Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Интересные подробности о рабочих "буднях" Пронина

По его словам, в январе Пронин работал 7 дней (1-9 января), затем ушел на больничный, а потом в командировку в город Аруша в Танзании, где в программе мероприятий было сафари.

В феврале он был на рабочем месте 3 дня (18-20 февраля): после возвращения из Танзании снова взял больничный, а после больничного он уехал в командировку в Мексику. Затем, после короткого выхода на работу, оформил отпуск, который продолжался и в начале марта.

График Пронина связан с заседаниями парламентской ВСК

"В принципе, могу вам сказать, что одна из причин этих больничных и отпусков - заседания нашей ВСК, куда мы систематически вызываем Пронина. А он систематически не приходит.

На прошлом заседании ВСК я обратился к министру финансов Сергею Марченко (которому подчиняется Пронин) с просьбой направить его на заседание, Марченко пообещал это сделать. Очень ждем господина Филиппа, потому что у нас к нему много вопросов", - резюмирует Гончаренко.

Напомним, во время заседания ВСК в конце апреля министр финансов Сергей Марченко заявил, что командировку Пронина согласовывает премьер-министр.

"Но у нас (Минфина) есть право на то, чтобы сказать свою позицию по этой командировке. Мы можем задать вопрос обоснованности того или иного визита, и тогда это решение не будет реализовано", - отметил глава Министерства финансов.

Что предшествовало

Напомним, что накануне Bihus.Info выяснил, что за год на должности глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин более 2 месяцев провел в зарубежных командировках.

Среди посещенных стран: Танзания, Мексика и ряд европейских государств.

Поездки чиновника странным образом совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами, такими как "Миндичгейт".

