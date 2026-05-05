РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Командировки Пронина
3 190 9

Глава Госфинмониторинга Пронин проработал всего 27 дней за 3 месяца: в ВСК Рады назвали причину

Филипп Пронин редко бывает на работе

Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин за три месяца 2026 года находился на рабочем месте всего 27 дней.

Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности", председатель Временной следственной комиссии ВР Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Интересные подробности о рабочих "буднях" Пронина 

По его словам, в январе Пронин работал 7 дней (1-9 января), затем ушел на больничный, а потом в командировку в город Аруша в Танзании, где в программе мероприятий было сафари.

В феврале он был на рабочем месте 3 дня (18-20 февраля): после возвращения из Танзании снова взял больничный, а после больничного он уехал в командировку в Мексику. Затем, после короткого выхода на работу, оформил отпуск, который продолжался и в начале марта.

График Пронина связан с заседаниями парламентской ВСК

"В принципе, могу вам сказать, что одна из причин этих больничных и отпусков - заседания нашей ВСК, куда мы систематически вызываем Пронина. А он систематически не приходит.

На прошлом заседании ВСК я обратился к министру финансов Сергею Марченко (которому подчиняется Пронин) с просьбой направить его на заседание, Марченко пообещал это сделать. Очень ждем господина Филиппа, потому что у нас к нему много вопросов", - резюмирует Гончаренко.

Смотрите также: "Миндичгейт": Под Радой прошли протесты с требованием уволить главу Госфинмониторинга Пронина. ВИДЕО

Напомним, во время заседания ВСК в конце апреля министр финансов Сергей Марченко заявил, что командировку Пронина согласовывает премьер-министр.

"Но у нас (Минфина) есть право на то, чтобы сказать свою позицию по этой командировке. Мы можем задать вопрос обоснованности того или иного визита, и тогда это решение не будет реализовано", - отметил глава Министерства финансов.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне Bihus.Info выяснил, что за год на должности глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин более 2 месяцев провел в зарубежных командировках.
  • Среди посещенных стран: Танзания, Мексика и ряд европейских государств.
  • Поездки чиновника странным образом совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами, такими как "Миндичгейт".

Смотрите также: Глава Госфинмона Пронин провел месяц в Танзании и Мексике в "командировке". ВИДЕО

Автор: 

Гончаренко (582) Госфинмониторинг январь 2025 (15) Пронин Филипп (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світлана Кащенко: Янукович теж крав. Безбожно. Існувала ціла «Сім'я», її члени віджимали майно у підприємців, дерибанили бюджет, фізично знищували опонентів. Але навіть вони виглядають майже безпорадними дітьми порівняно із зеленим організованим злочинним угрупуванням «Династія». Бо ті грабували Україну у мирний час, коли не лилася кров. І як тільки вона пролилася, вони втекли. Партія регіонів фактично розпалася вже наступного дня після втечі Януковича - її члени масово вийшли. Тобто у них був або страх, або якесь, нехай і викривлене, але сумління. Хто знає. Ці ж вилупки сатани з «Династії» крадуть у знекровленої країни й не можуть зупинитися. Вони так само фізично знищують опонентів або тих, хто не хоче ділитися. Їх викривали вже неодноразово… і що? Байдуже. Сюрла цеглиною, спускають на викривачів свору своїх пригодованих псів і далі продовжують свою чорну справу, ніби нічого не сталося. Вони не втечуть. У цих ницих, цинічних потвор немає ні страху, ні навіть натяку на сумління. Усі їхні дії спрямовані на збагачення за рахунок багатостраждальної, знекровленої України, за рахунок сотень тисяч загиблих, скалічених, бездомних. На збагачення і утримання влади за будь-яку ціну. Будь-яку. «Ми за ценой не пастаім». "Я етіх укрАінцев в рот @бал" - пам'ятаєте? Це з перших плівок, це зеленський так сказав. З пуйловським кооперативом «Озеро», взагалі, пряма паралель у всьому: жага до збагачення будь-якою ціною, розкрадання власної країни, люта ненависть до власного народу і прагнення вічної влади навіть ціною крові мільйонів. І це все знають наші союзники, адже саме вони фінансують НАБУ і САП і саме їм ці антикорупційні органи звітують першими. І після всього цього потоку страшної, викривальної правди про найзлочиннішу та найцинічнішу владу в Україні її пахан вкотре робить сюрло цеглиною й їде з протягнутою рукою по світу, наспівуючи «у Курскава вакзала…» - так само, як колись воно знущалося з виступу Порошенка в ООН, пустивши супроводом цю пацакську дебільну пісеньку. Яке ж воно огидне. До нудоти. До блювоти. А був би Порох… Як днями замріяно сказала мені одна колишня прихильниця Зеленського… А був би Порох, моя люба колишня прихильнице зеленського, ми вже були б у НАТО і завершували процедуру вступу в ЄС. Не було б повномасштабної війни, а той локальний, законсервований конфлікт в ОРДЛО вирішився б введенням миротворчого контингенту по лінії розмежування, як і планувалося у 2019 році після саміту НАТО в червні, та поступовою демілітаризацією цих тимчасово окупованих районів. На той саміт Зеленський не поїхав, назвавшись «неготовим», хоча насправді він просто не для того був поставлений на посаду президента. І всі були б живі. І території залишалися б українськими. І Асканія-Нова, і Каховське водосховище, і Азовське море - все було б в Україні. Що ж ви наробили… А тепер довічно сидіть у крові загиблих і в лайні вашого «найвеличнішого» злодія **********. А він далі буде пи@дИти і пи@дІти, його і далі викриватимуть, ми дізнаватимемося все нові і все страшніші підтвердження його і його шобли страшних злочинів, але, як під наркозом, нічого не зможемо зробити, бо війна, бо безкінечний військовий стан, бо вічний президент, бо недоторканність… От так… Здобули так здобули. Ржіть. ТЄ.



4,8 тис.
показать весь комментарий
05.05.2026 09:58 Ответить
А хто цю піда...ню обрав? І хто її зараз підтримує? Як там не було, а тільки починаєш, щось казати, у відповідь чуєш "а ваш парашенка лучше?". СКА, як я ненавиджу цих ублюдочних ідіотів
показать весь комментарий
05.05.2026 16:09 Ответить
Танзанія та Мексика ключові країни для відряджень українського чиновника ))
показать весь комментарий
05.05.2026 09:58 Ответить
Типичный зеленый гельминт. Знает что ему ничего не будет пока он в схеме.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:00 Ответить
І нічого йому не буде. Він в команді зелених мародеріва і може гуляти, веселитися, подорожувати всім світом вихваляючись паспортом українця, користуючись героїзмом простих хлопців і дівчат. Його основна місія підписувати папірці для введення санкцій на ворогів Гундосіка і патріотів України.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:38 Ответить
А чого ... має право ! Бо його ЦАР зі своєю Царською Свитою теж с закордонів не вилазить!

А гарна пика в цього Проніна - можна сміливо знімати з ним рекламу бургерів чи пивасіка ... тоді як виснажені хлопці з 14 ОМБр , світлини з якими з'явились в "незелених" ЗМІ , можуть зніматися хіба що в фільмах про ГУЛАГ чи ГОЛОДОМОР ... на жаль.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:45 Ответить
Треба ще викликати на засідання ТСК адвокатів Єрмака та Баканова...для сміху...та попросити Чернишова забезпечити їх явку....або Міндича з Цукерманом,як їх підлеглих
показать весь комментарий
05.05.2026 10:45 Ответить
По лікарнях та поліклініках перевірки, шукають "липові" лікарняні.
Ці ревізори не бажають перевірити безкінечні лікарняні цього рила без жодних однак хворобливості.
Хіба що він хворий на клептоманію, як і вся зелена мафія.
показать весь комментарий
05.05.2026 11:31 Ответить
 
 