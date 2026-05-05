Голова Держфінмоніторингу Пронін працював лише 27 днів за 3 місяці: у ТСК Ради назвали причину
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін за три місяці 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів.
Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності", голова Тимчасової слідчої комісії ВР Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Цікаві деталі про робочі "будні" Проніна
За його словами, у січні Пронін працював 7 днів (1-9 січня), потім відправився на лікарняний, а потім у відрядження в місто Аруша в Танзанії, де в програмі заходів було сафарі.
У лютому він був на робочому місці 3 дні (18-20 лютого): після повернення з Танзанії знову взяв лікарняний, а після лікарняного він поїхав у відрядження до Мексики. Потім після короткого виходу на роботу оформив відпустку, яка тривала і на початку березня.
Графік Проніна пов'язаний із засіданнями парламентської ТСК
"В принципі, можу вам сказати, що одна з причин цих лікарняно-відпусток - засідання нашої ТСК, куди ми систематично викликаємо Проніна. А він систематично не приходить.
На минулому засіданні ТСК я звернувся до міністра фінансів Сергія Марченка (якому підпорядковується Пронін) з проханням направити його на засідання, Марченко пообіцяв це зробити. Дуже чекаємо пана Філіпа, бо у нас до нього багато питань", - резюмує Гончаренко.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях.
- Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав.
- Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт".
А гарна пика в цього Проніна - можна сміливо знімати з ним рекламу бургерів чи пивасіка ... тоді як виснажені хлопці з 14 ОМБр , світлини з якими з'явились в "незелених" ЗМІ , можуть зніматися хіба що в фільмах про ГУЛАГ чи ГОЛОДОМОР ... на жаль.
Ці ревізори не бажають перевірити безкінечні лікарняні цього рила без жодних однак хворобливості.
Хіба що він хворий на клептоманію, як і вся зелена мафія.