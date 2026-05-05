Голова Держфінмоніторингу Пронін працював лише 27 днів за 3 місяці: у ТСК Ради назвали причину

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін за три місяці 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності", голова Тимчасової слідчої комісії ВР Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Цікаві деталі про робочі "будні" Проніна

За його словами, у січні Пронін працював 7 днів (1-9 січня), потім відправився на лікарняний, а потім у відрядження в місто Аруша в Танзанії, де в програмі заходів було сафарі.

У лютому він був на робочому місці 3 дні (18-20 лютого): після повернення з Танзанії знову взяв лікарняний, а після лікарняного він поїхав у відрядження до Мексики. Потім після короткого виходу на роботу оформив відпустку, яка тривала і на початку березня.

Графік Проніна пов'язаний із засіданнями парламентської ТСК

"В принципі, можу вам сказати, що одна з причин цих лікарняно-відпусток - засідання нашої ТСК, куди ми систематично викликаємо Проніна. А він систематично не приходить.

На минулому засіданні ТСК я звернувся до міністра фінансів Сергія Марченка (якому підпорядковується Пронін) з проханням направити його на засідання, Марченко пообіцяв це зробити. Дуже чекаємо пана Філіпа, бо у нас до нього багато питань", - резюмує Гончаренко.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях.

Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав.

Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт".

