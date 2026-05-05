Голова Держфінмоніторингу Пронін працював лише 27 днів за 3 місяці: у ТСК Ради назвали причину

Філіп Пронін рідко буває на роботі

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін за три місяці 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності", голова Тимчасової слідчої комісії ВР Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Цікаві деталі про робочі "будні" Проніна 

За його словами, у січні Пронін працював 7 днів (1-9 січня), потім відправився на лікарняний, а потім у відрядження в місто Аруша в Танзанії, де в програмі заходів було сафарі.

У лютому він був на робочому місці 3 дні (18-20 лютого): після повернення з Танзанії знову взяв лікарняний, а після лікарняного він поїхав у відрядження до Мексики. Потім після короткого виходу на роботу оформив відпустку, яка тривала і на початку березня.

Графік Проніна пов'язаний із засіданнями парламентської ТСК

"В принципі, можу вам сказати, що одна з причин цих лікарняно-відпусток -  засідання нашої ТСК, куди ми систематично викликаємо Проніна. А він систематично не приходить.

На минулому засіданні ТСК я звернувся до міністра фінансів Сергія Марченка (якому підпорядковується Пронін) з проханням направити його на засідання, Марченко пообіцяв це зробити. Дуже чекаємо пана Філіпа, бо у нас до нього багато питань", - резюмує Гончаренко.

Дивіться також: "Міндічгейт": Під Радою протестували із вимогою звільнити очільника Держфінмоніторингу Проніна. ВIДЕО

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях.
  • Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав.
  • Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт".

Дивіться також: Голова Держфінмону Пронін провів місяць у Танзанії та Мексиці у "відрядженні". ВIДЕО

Світлана Кащенко: Янукович теж крав. Безбожно. Існувала ціла «Сім'я», її члени віджимали майно у підприємців, дерибанили бюджет, фізично знищували опонентів. Але навіть вони виглядають майже безпорадними дітьми порівняно із зеленим організованим злочинним угрупуванням «Династія». Бо ті грабували Україну у мирний час, коли не лилася кров. І як тільки вона пролилася, вони втекли. Партія регіонів фактично розпалася вже наступного дня після втечі Януковича - її члени масово вийшли. Тобто у них був або страх, або якесь, нехай і викривлене, але сумління. Хто знає. Ці ж вилупки сатани з «Династії» крадуть у знекровленої країни й не можуть зупинитися. Вони так само фізично знищують опонентів або тих, хто не хоче ділитися. Їх викривали вже неодноразово… і що? Байдуже. Сюрла цеглиною, спускають на викривачів свору своїх пригодованих псів і далі продовжують свою чорну справу, ніби нічого не сталося. Вони не втечуть. У цих ницих, цинічних потвор немає ні страху, ні навіть натяку на сумління. Усі їхні дії спрямовані на збагачення за рахунок багатостраждальної, знекровленої України, за рахунок сотень тисяч загиблих, скалічених, бездомних. На збагачення і утримання влади за будь-яку ціну. Будь-яку. «Ми за ценой не пастаім». "Я етіх укрАінцев в рот @бал" - пам'ятаєте? Це з перших плівок, це зеленський так сказав. З пуйловським кооперативом «Озеро», взагалі, пряма паралель у всьому: жага до збагачення будь-якою ціною, розкрадання власної країни, люта ненависть до власного народу і прагнення вічної влади навіть ціною крові мільйонів. І це все знають наші союзники, адже саме вони фінансують НАБУ і САП і саме їм ці антикорупційні органи звітують першими. І після всього цього потоку страшної, викривальної правди про найзлочиннішу та найцинічнішу владу в Україні її пахан вкотре робить сюрло цеглиною й їде з протягнутою рукою по світу, наспівуючи «у Курскава вакзала…» - так само, як колись воно знущалося з виступу Порошенка в ООН, пустивши супроводом цю пацакську дебільну пісеньку. Яке ж воно огидне. До нудоти. До блювоти. А був би Порох… Як днями замріяно сказала мені одна колишня прихильниця Зеленського… А був би Порох, моя люба колишня прихильнице зеленського, ми вже були б у НАТО і завершували процедуру вступу в ЄС. Не було б повномасштабної війни, а той локальний, законсервований конфлікт в ОРДЛО вирішився б введенням миротворчого контингенту по лінії розмежування, як і планувалося у 2019 році після саміту НАТО в червні, та поступовою демілітаризацією цих тимчасово окупованих районів. На той саміт Зеленський не поїхав, назвавшись «неготовим», хоча насправді він просто не для того був поставлений на посаду президента. І всі були б живі. І території залишалися б українськими. І Асканія-Нова, і Каховське водосховище, і Азовське море - все було б в Україні. Що ж ви наробили… А тепер довічно сидіть у крові загиблих і в лайні вашого «найвеличнішого» злодія **********. А він далі буде пи@дИти і пи@дІти, його і далі викриватимуть, ми дізнаватимемося все нові і все страшніші підтвердження його і його шобли страшних злочинів, але, як під наркозом, нічого не зможемо зробити, бо війна, бо безкінечний військовий стан, бо вічний президент, бо недоторканність… От так… Здобули так здобули. Ржіть. ТЄ.



05.05.2026 09:58 Відповісти
А хто цю піда...ню обрав? І хто її зараз підтримує? Як там не було, а тільки починаєш, щось казати, у відповідь чуєш "а ваш парашенка лучше?". СКА, як я ненавиджу цих ублюдочних ідіотів
05.05.2026 16:09 Відповісти
Танзанія та Мексика ключові країни для відряджень українського чиновника ))
05.05.2026 09:58 Відповісти
Типичный зеленый гельминт. Знает что ему ничего не будет пока он в схеме.
05.05.2026 10:00 Відповісти
І нічого йому не буде. Він в команді зелених мародеріва і може гуляти, веселитися, подорожувати всім світом вихваляючись паспортом українця, користуючись героїзмом простих хлопців і дівчат. Його основна місія підписувати папірці для введення санкцій на ворогів Гундосіка і патріотів України.
05.05.2026 10:38 Відповісти
А чого ... має право ! Бо його ЦАР зі своєю Царською Свитою теж с закордонів не вилазить!

А гарна пика в цього Проніна - можна сміливо знімати з ним рекламу бургерів чи пивасіка ... тоді як виснажені хлопці з 14 ОМБр , світлини з якими з'явились в "незелених" ЗМІ , можуть зніматися хіба що в фільмах про ГУЛАГ чи ГОЛОДОМОР ... на жаль.
05.05.2026 10:45 Відповісти
Треба ще викликати на засідання ТСК адвокатів Єрмака та Баканова...для сміху...та попросити Чернишова забезпечити їх явку....або Міндича з Цукерманом,як їх підлеглих
05.05.2026 10:45 Відповісти
По лікарнях та поліклініках перевірки, шукають "липові" лікарняні.
Ці ревізори не бажають перевірити безкінечні лікарняні цього рила без жодних однак хворобливості.
Хіба що він хворий на клептоманію, як і вся зелена мафія.
05.05.2026 11:31 Відповісти
 
 