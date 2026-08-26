"ЄС" вимагає від уряду негайно відсторонити голову Держфінмоніторингу Проніна, - заява

Європейська Солідарність" вимагає від уряду негайно відсторонити керівника Держфінмоніторингу Філіпа Проніна через повний крах або свідому сліпоту системи фінансового контролю під час легалізації 150 мільйонів гривень застави за ексміністра Германа Галущенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву політичної сили.

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Як йдеться у заяві, озвучене у Вищому антикорупційному суді, - це вже не просто чергова серія "Міндічгейту". Це питання про те, хто і як в Україні забезпечує корупціонерам "фінансовий тил".

Деталі від САП

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Тимур Міндіч передав готівку, яку мали легалізувати і використати для внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра Германа Галущенка - фігуранта справи "Мідас". Готівка перетворюється на легальні гроші, проходить через фінансову систему - і зрештою опиняється у ВАКС як застава.

"Тепер ми знаємо значно більше про те, як саме це відбувалося. Вдумайтесь: одна з компаній, через яку вносили заставу, мала трьох працівників і 34 тисячі 400 гривень чистого прибутку за минулий рік. 25 червня на її рахунок заходять 54 мільйони гривень - і того самого дня всі 54 мільйони перераховуються на спеціальний рахунок ВАКС. Гроші перебували на рахунку лише кілька годин.

І це не єдиний випадок. Ще одна компанія - зі статутним капіталом 5 тисяч гривень, одним працівником, без доходів у звітності. Інша - без доступних фінансових даних - отримує 5 мільйонів нібито за товар і того самого дня переказує їх на заставу. Ще 72 мільйони гривень готівки, за оприлюдненими матеріалами, зайшли через 137 платіжних операцій від 68 компаній та ФОПів", - наголошують у "Євросолідарності".

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Це не складна фінансова схема, яку треба було місяцями розплутувати. 34 тисячі гривень прибутку за рік - і 54 мільйони гривень транзитом за один день. Це видно неозброєним оком.

Держфінмоніторинг не зреагував

І тут, як акцентує увагу "ЄС", виникає дуже просте запитання: а де весь цей час був Державний фінансовий моніторинг?

"Той самий Держфінмоніторинг, керівництво якого звітує про десятки тисяч перевірених банківських рахунків, викриття конвертаційних центрів та сотні мільярдів гривень підозрілих операцій. А керівник вишукує в телеграм-каналі покійного Портнова "свідчення" "причетності Порошенка до Харківських угод".

Виходить дивовижна фінансова оптика: абсурд Портнова бачимо, мільярди бачимо - а 150 мільйонів, які, за версією САП, походять від фігуранта однієї з найбільших корупційних справ країни і перетворюються на заставу за іншого фігуранта цієї ж справи, - не бачимо? Чи не хочемо бачити?", - порушують питання у політсилі.

Також зазначається, що нові обставини роблять це питання ще гострішим. За версією слідства, банківську систему контролю платежів на певний час переводили в режим технічного обслуговування, а учасникам повідомляли точну годину. У це узгоджене "вікно" платіж проходив автоматично. Тобто система не зламалася. Її, за версією слідства, на потрібний час вимикали для корупціонерів з влади.

"І рівнів захисту було щонайменше три: фінансовий моніторинг самого банку, нагляд Національного банку і Державна служба фінансового моніторингу. Не спрацював жоден", - нагадує "Євросолідарність".

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Є питання до Проніна

Тому сьогодні питання мають бути поставлені не лише банкірам, конвертаторам та посередникам. Вони мають бути поставлені голові Державної служби фінансового моніторингу Філіпу Проніну.

"Ми вимагаємо оприлюднити, які саме операції проводилися для легалізації коштів, про які заявляє САП; через які банки та компанії вони проходили; чи надходили щодо них повідомлення про підозрілі фінансові операції; що робив Держфінмоніторинг після отримання такої інформації - або чому він її не отримав; і чи не було свідомої бездіяльності посадових осіб, яка дозволила провести ці кошти через фінансову систему", - йдеться у заяві.

Окремо "ЄС" вимагає відповіді: що Держфінмоніторинг знав про існування технологічних "вікон", через які проводилися ці платежі? Коли дізнався? Які дії вжив? І якщо не знав - то чому державна фінансова розвідка не бачила того, що, за версією слідства, перетворилося фактично на готову "трасу" для проведення грошей?

"Бо якщо фінансова розвідка не помічає таких операцій - це питання профнепридатності. Якщо помічає і нічого не робить - це вже зовсім інше питання, на яке мають відповідати правоохоронні органи.

Особливе питання - чому Філіп Пронін досі очолює Держфінмоніторинг. До його роботи публічно виникає чимало питань як у парламенті, так і в антикорупційних органів. Натомість країна дедалі частіше отримує нові історії про корупційні мільйони, "пральні", конвертаційні центри та дивовижні фінансові маршрути людей із найближчого владного кола", - наголошують у політсилі.

Окрім того, там зазначили, що можливо, після заяв САП стає зрозумілішим, чому владі так потрібен саме такий керівник Держфінмоніторингу?

Фінансова розвідка існує для того, щоб злочинні гроші не могли безперешкодно перетворюватися на "чисті". А якщо гроші корупціонерів можуть пройти шлях від валізи з готівкою через десятки компаній і сотні платежів до банківської системи, а звідти - до каси ВАКС для звільнення їхніх подільників, то це вже не "дірка" у фінансовому моніторингу.

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"Тим більше коли на записах, оприлюднених у межах справи, звучить промовиста фраза: "траса вже є, і ми її не закриваємо". Це або професійний крах системи, або система, яка працює саме так, як від неї вимагали", - наголошують автори заяви.

Відсторонення Проніна

"Європейська Солідарність" вимагає від уряду та премʼєра Корецького негайно відсторонити Проніна на час перевірки всіх обставин проходження коштів, пов’язаних із заставами фігурантів справи "Мідас". В уряді Свириденко було чимало людей, причетних до справи Мідас. З уряду їх викинули під час переформатування, але Проніна, як особливо довіреного кадра, залишили, і це кидає тінь на новий уряд.

"Ми також вимагаємо встановити, хто відкривав технологічні "вікна", хто про них знав і хто забезпечував безперешкодне проходження цих грошей через усі рівні фінансового контролю. Бо 150 мільйонів не телепортувалися до ВАКС. На їхньому шляху були банки, компанії, фінансовий моніторинг, Національний банк і державна фінансова розвідка. У справі "Мідас" настав час досліджувати як тих, хто крав, так і тих, хто допомагав краденому ставати "чистим". Якщо для корупційних грошей існувала "траса", суспільство має дізнатися, хто забезпечував на ній зелене світло. І це вочевидь не лише про Мудру з Микитасем.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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