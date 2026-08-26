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Новини Операція Форест Гамп
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"Форест Гамп": за посадовця ОП Дубовика внесли 7 млн грн застави

Форест Гамп: Дубовик вийшов під заставу у 7 млн грн

За гендиректора з правових питань Офісу Президента Віктора Дубовика, який фігурує у справі "Форест Гамп", внесли всі 7 млн грн застави.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"За Дубовика внесли повну суму застави", - зазначили там.

Читайте: За Мудру вже внесли частину застави, - адвокат

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Також читайте: СБУ, ДБР, прокуратуру та Нацполіцію злочинці мають боятися так само, як зараз бояться НАБУ/САП. Треба реформи, - Шабунін

Автор: 

застава (527) ВАКС Антикорупційний суд (1663)
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Топ коментарі
+5
Заносять одне за одного. Проблем з грошима у них немає. Може треба ставку підвищувати
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26.08.2026 13:26 Відповісти
+4
знову технічні роботи по Фінмоніторингу ? )...вимикали бл..ска
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26.08.2026 13:22 Відповісти
+4
Спортивна риболовля: піймав, зважив, відпустив.
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26.08.2026 13:27 Відповісти

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