Слідство не співпрацювало з Микитасем для отримання записів розмов Мудрої, це неможливо, - САП

Слідство не вело співпрацю з екснардепом Максимом Микитасем, коли отримувало записи розмови ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої у рамках операції "Форест Гамп".

Про це керівник САП Олександр Клименко сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "Є питання", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спростування версії про співпрацю з Микитасем

На запитання про версію фігурантки справи Мудрої, яка стверджувала, що саме Микитась записував її розмови, тим самим погодившись на співпрацю з антикорупційними органами, Клименко відповів, що слідчі не залучали ексдепутата до такої роботи.

"Форми і методи своєї роботи ми не можемо розголошувати, тому що вони становлять державну таємницю. Але, якщо опиратися стосовно закону, то неможлива історія співпраці з людиною, яка є організатором злочинної організації і вчиняє тяжкі і особливо тяжкі злочини. Це впринципі неможливо. Тому це лише версія сторони захисту", — сказав керівник САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мудра про Микитася: Ця людина була мені близькою і весь час мене записувала

Про розслідування

За словами голови САП, розслідування під прикриттям тривало понад рік і триває досі. Клименко каже, що матеріалів провадження значно більше, ніж тих, які вже оприлюднили.

"Буде достатньо доказів — будуть інші особи притягнуті до відповідальності. Перевіряються дії інших працівників Офісу президента, працівників банківської установи, працівників Мін'юсту — якщо говорити про епізоди, що стосуються рейдерства", — заявив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ну чего ты кислая такая? Я тебе оставил почти $4 млн": САП у суді розкрила розмови Мудрої та Микитася

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Також читайте: Операція "Феміда": оголошено підозру в рейдерстві й відмиванні коштів бізнесмену та ексдепутату Астіону, - НАБУ