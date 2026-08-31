Слідство не співпрацювало з Микитасем для отримання записів розмов Мудрої, це неможливо, - САП
Слідство не вело співпрацю з екснардепом Максимом Микитасем, коли отримувало записи розмови ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої у рамках операції "Форест Гамп".
Про це керівник САП Олександр Клименко сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "Є питання", інформує Цензор.НЕТ.
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Спростування версії про співпрацю з Микитасем
На запитання про версію фігурантки справи Мудрої, яка стверджувала, що саме Микитась записував її розмови, тим самим погодившись на співпрацю з антикорупційними органами, Клименко відповів, що слідчі не залучали ексдепутата до такої роботи.
"Форми і методи своєї роботи ми не можемо розголошувати, тому що вони становлять державну таємницю. Але, якщо опиратися стосовно закону, то неможлива історія співпраці з людиною, яка є організатором злочинної організації і вчиняє тяжкі і особливо тяжкі злочини. Це впринципі неможливо. Тому це лише версія сторони захисту", — сказав керівник САП.
Про розслідування
За словами голови САП, розслідування під прикриттям тривало понад рік і триває досі. Клименко каже, що матеріалів провадження значно більше, ніж тих, які вже оприлюднили.
"Буде достатньо доказів — будуть інші особи притягнуті до відповідальності. Перевіряються дії інших працівників Офісу президента, працівників банківської установи, працівників Мін'юсту — якщо говорити про епізоди, що стосуються рейдерства", — заявив Клименко.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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В той же час Буданов активно коментує , чому він не позбавився Татарівщини- Єрмаківщини в ОПУ- бо прибічник збереження інституціалізації влади - ШО ПРАВДАААА ? Отакий дурбило не знав , що 6 менеджерів вови у ОПУ - то штабпартійців ПР ?
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Моя версія - БУДАНОВ співпрацює з НАБУ та САП -знаю, зараз тут вигребу...Але я хочу вірити в доброє і вєчнає
Його Америкою захищений Бурба послав у розвідку, в підпілля в РИГОзЄльону МАРОДЕРІЮ ще на розваленах ВАГНЕРГЕЙТУ . Доречі, саме тоді МІ-6 говорили вові про Єрмака агента Козира , саме тоді Буданов , вимуштрований у тих же США , отримав від вови та Єрмака генеральські зірочки й посаду того підрозділу , спецгруп котрого натаскували ті ж специ у США .
Хтось пам"ятає , як саме вже ПРігрітий Єземародернею генерал Буданов підтвердив вові, зі США ,що шашлики на майські не прйдуть, а буде вторгнення.
А Буданов саме цій комісії Безуглої допоміг закрити справу по ВАГНЕРГЕЙТУ , підробвивши документи заднім числом . Отримав ГЕНЕРАЛА від вови з Єрмаком. - це все у розповідях Червінського .