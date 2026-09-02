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Новости Операция Форест Гамп
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Операция "Форест Гамп": ВАКС назначил главе "Сенс Банка" Ступаку залог в размере 15 млн грн, но не взял под стражу

Ступак
Фото: Суспільне

В среду, 2 сентября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в отношении председателя правления государственного "Сенс Банка" Алексея Ступака — фигуранта операции НАБУ и САП "Форест Гамп".

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ. 

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Решение суда

Суд определил меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен и возложил ряд процессуальных обязанностей:

  • не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения детективов НАБУ;
  • ограничить общение с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, сотрудниками службы финансового мониторинга, должностными лицами НБУ, председателем и членами наблюдательного совета, а также членами правления "Сенс Банка", его руководящими лицами и другими подозреваемыми по делу;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • сдать загранпаспорта и воздержаться от посещения помещений банка.

Кроме того, суд обязал Ступака носить электронный браслет.

Аргументы прокуроров и защиты

В ходе судебного заседания прокуроры отметили, что с начала полномасштабного вторжения в условиях военного положения Алексей Ступак не менее 30 раз выезжал за границу, не имеет в Украине прочных социальных связей (в частности, детей) и может скрываться от следствия.

Адвокаты Ступака в ответ заверили, что все его зарубежные поездки носили исключительно рабочий характер.

Прокуратура дополнительно указала, что Алексей Ступак договаривался о встречах "за пределами Киева", на что защита ответила, что он назначал их в больнице, где проходил лечение.

Попытка взятия на поруки

К заседанию также присоединился военнослужащий, который сообщил, что знает Ступака 15 лет, и выразил желание взять его на поруки. Впрочем, прокурор возразил против этого ходатайства, отметив, что данных о личности потенциального поручителя недостаточно.

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"Сенс Банк" в деле "Форест Гамп"

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

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