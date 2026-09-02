Операция "Форест Гамп": ВАКС назначил главе "Сенс Банка" Ступаку залог в размере 15 млн грн, но не взял под стражу

Фото: Суспільне

В среду, 2 сентября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в отношении председателя правления государственного "Сенс Банка" Алексея Ступака — фигуранта операции НАБУ и САП "Форест Гамп".

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

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Решение суда

Суд определил меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен и возложил ряд процессуальных обязанностей:

не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения детективов НАБУ;

ограничить общение с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, сотрудниками службы финансового мониторинга, должностными лицами НБУ, председателем и членами наблюдательного совета, а также членами правления "Сенс Банка", его руководящими лицами и другими подозреваемыми по делу;

сообщать об изменении места жительства;

сдать загранпаспорта и воздержаться от посещения помещений банка.

Кроме того, суд обязал Ступака носить электронный браслет.

Аргументы прокуроров и защиты

В ходе судебного заседания прокуроры отметили, что с начала полномасштабного вторжения в условиях военного положения Алексей Ступак не менее 30 раз выезжал за границу, не имеет в Украине прочных социальных связей (в частности, детей) и может скрываться от следствия.

Адвокаты Ступака в ответ заверили, что все его зарубежные поездки носили исключительно рабочий характер.

Прокуратура дополнительно указала, что Алексей Ступак договаривался о встречах "за пределами Киева", на что защита ответила, что он назначал их в больнице, где проходил лечение.

Попытка взятия на поруки

К заседанию также присоединился военнослужащий, который сообщил, что знает Ступака 15 лет, и выразил желание взять его на поруки. Впрочем, прокурор возразил против этого ходатайства, отметив, что данных о личности потенциального поручителя недостаточно.

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"Сенс Банк" в деле "Форест Гамп"

Операция "Форест Гамп"

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