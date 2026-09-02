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Новости банки Перезагрузка наблюдательных советов Операция Форест Гамп
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Мудрая инициировала согласование кандидатуры Гладышенко в наблюдательный совет "Сенс Банка" с НБУ: Минфин и международные партнеры были против

мудра

Бывший заместитель главы Администрации президента и фигурантка дела "Форрест Гамп" Ирина Мудрая выступила с инициативой, чтобы кандидатуры в наблюдательный совет "Сенс Банка" согласовывались с Национальным банком Украины. В частности, речь идет о кандидатуре Николая Гладышенко.

Это подтвердили в Минфине во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

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Гладышенко и влияние Мудрой

Нардеп Ярослав Железняк спросил, правда ли, что Ирина Мудрая инициировала согласование кандидатов с НБУ. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук ответил утвердительно, подтвердив, что "такой эпизод действительно был".

Минфин был против кандидатуры Николая Гладишенко в наблюдательный совет государственного "Сенс Банка". А когда он его возглавил — в ведомстве "были удивлены". Также против этого выступали международные партнеры.

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По словам представителей Минфина, еще во время отбора у Гладишенко возникли вопросы из-за недостаточного управленческого опыта. Замечания были и у HR-компании. Несмотря на это, Гладишенко вошел в наблюдательный совет, а впоследствии его члены избрали его председателем.

Директор рекрутинговой компании Executive Search Ukraine (AMROP) Виестурс Лиегис на вопрос, кто подписал письмо с просьбой включить в шорт-лист Николая Гладишенко и Александра Щура, ответил, что никакого письма или электронного сообщения от кого-либо из членов номинационного комитета не поступало. По его словам, 11 апреля ему позвонила Ирина Мудрая.

История с кандидаткой Евой Дереваль

На заседании ВСК Лиегис рассказал, что кандидатка в наблюдательный совет Ева Дереваль отказалась от участия в конкурсе, несмотря на одну из самых высоких оценок среди претендентов — в отличие от Николая Гладишенко, который набрал меньше всего баллов, но именно он снял свою кандидатуру.

"Ева Дереваль была одной из кандидаток, включенных в шорт-лист. Она получила одну из самых высоких оценок. Ее выбрала конкурсная комиссия, а впоследствии утвердил и одобрил Кабинет министров. В какой-то момент она сняла свою кандидатуру и не сообщила ни о каких обстоятельствах этого решения. Она лишь попросила нас не обсуждать это с конкурсной комиссией", — отметил Лиегис.

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На уточняющий вопрос Железняка, не говорила ли Дереваль о давлении со стороны регулятора как о причине отказа, Лиегис ответил отрицательно.

В то же время председатель ВСК заявил, что комиссия располагает информацией от нескольких членов конкурсной комиссии, согласно которой Дереваль якобы сообщили, что согласования с НБУ она не пройдет. По словам Железняка, для иностранной гражданки отказ Нацбанка испортил бы банковскую карьеру не только в Украине, но и за ее пределами.

Контекст

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Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мудру начали прослушивать за 10 месяцев до возбуждения дела "Форест Гамп", — адвокат

Автор: 

Минфин (1549) наблюдательный совет (107) НБУ (4811) Мудрая Ирина (73) Сенс Банк (22)
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Топ комментарии
+6
нічого страшного ,ізраіль її обміняє
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02.09.2026 17:59 Ответить
+5
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02.09.2026 17:58 Ответить
+2
це якийсь Антисемітизм
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02.09.2026 18:04 Ответить

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