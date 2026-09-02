Мудрая инициировала согласование кандидатуры Гладышенко в наблюдательный совет "Сенс Банка" с НБУ: Минфин и международные партнеры были против

Бывший заместитель главы Администрации президента и фигурантка дела "Форрест Гамп" Ирина Мудрая выступила с инициативой, чтобы кандидатуры в наблюдательный совет "Сенс Банка" согласовывались с Национальным банком Украины. В частности, речь идет о кандидатуре Николая Гладышенко.

Это подтвердили в Минфине во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

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Гладышенко и влияние Мудрой

Нардеп Ярослав Железняк спросил, правда ли, что Ирина Мудрая инициировала согласование кандидатов с НБУ. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук ответил утвердительно, подтвердив, что "такой эпизод действительно был".

Минфин был против кандидатуры Николая Гладишенко в наблюдательный совет государственного "Сенс Банка". А когда он его возглавил — в ведомстве "были удивлены". Также против этого выступали международные партнеры.

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По словам представителей Минфина, еще во время отбора у Гладишенко возникли вопросы из-за недостаточного управленческого опыта. Замечания были и у HR-компании. Несмотря на это, Гладишенко вошел в наблюдательный совет, а впоследствии его члены избрали его председателем.

Директор рекрутинговой компании Executive Search Ukraine (AMROP) Виестурс Лиегис на вопрос, кто подписал письмо с просьбой включить в шорт-лист Николая Гладишенко и Александра Щура, ответил, что никакого письма или электронного сообщения от кого-либо из членов номинационного комитета не поступало. По его словам, 11 апреля ему позвонила Ирина Мудрая.

История с кандидаткой Евой Дереваль

На заседании ВСК Лиегис рассказал, что кандидатка в наблюдательный совет Ева Дереваль отказалась от участия в конкурсе, несмотря на одну из самых высоких оценок среди претендентов — в отличие от Николая Гладишенко, который набрал меньше всего баллов, но именно он снял свою кандидатуру.

"Ева Дереваль была одной из кандидаток, включенных в шорт-лист. Она получила одну из самых высоких оценок. Ее выбрала конкурсная комиссия, а впоследствии утвердил и одобрил Кабинет министров. В какой-то момент она сняла свою кандидатуру и не сообщила ни о каких обстоятельствах этого решения. Она лишь попросила нас не обсуждать это с конкурсной комиссией", — отметил Лиегис.

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На уточняющий вопрос Железняка, не говорила ли Дереваль о давлении со стороны регулятора как о причине отказа, Лиегис ответил отрицательно.

В то же время председатель ВСК заявил, что комиссия располагает информацией от нескольких членов конкурсной комиссии, согласно которой Дереваль якобы сообщили, что согласования с НБУ она не пройдет. По словам Железняка, для иностранной гражданки отказ Нацбанка испортил бы банковскую карьеру не только в Украине, но и за ее пределами.

Контекст

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Операция "Форест Гамп"

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