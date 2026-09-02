Мудрая инициировала согласование кандидатуры Гладышенко в наблюдательный совет "Сенс Банка" с НБУ: Минфин и международные партнеры были против
Бывший заместитель главы Администрации президента и фигурантка дела "Форрест Гамп" Ирина Мудрая выступила с инициативой, чтобы кандидатуры в наблюдательный совет "Сенс Банка" согласовывались с Национальным банком Украины. В частности, речь идет о кандидатуре Николая Гладышенко.
Это подтвердили в Минфине во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Гладышенко и влияние Мудрой
Нардеп Ярослав Железняк спросил, правда ли, что Ирина Мудрая инициировала согласование кандидатов с НБУ. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук ответил утвердительно, подтвердив, что "такой эпизод действительно был".
Минфин был против кандидатуры Николая Гладишенко в наблюдательный совет государственного "Сенс Банка". А когда он его возглавил — в ведомстве "были удивлены". Также против этого выступали международные партнеры.
По словам представителей Минфина, еще во время отбора у Гладишенко возникли вопросы из-за недостаточного управленческого опыта. Замечания были и у HR-компании. Несмотря на это, Гладишенко вошел в наблюдательный совет, а впоследствии его члены избрали его председателем.
Директор рекрутинговой компании Executive Search Ukraine (AMROP) Виестурс Лиегис на вопрос, кто подписал письмо с просьбой включить в шорт-лист Николая Гладишенко и Александра Щура, ответил, что никакого письма или электронного сообщения от кого-либо из членов номинационного комитета не поступало. По его словам, 11 апреля ему позвонила Ирина Мудрая.
История с кандидаткой Евой Дереваль
На заседании ВСК Лиегис рассказал, что кандидатка в наблюдательный совет Ева Дереваль отказалась от участия в конкурсе, несмотря на одну из самых высоких оценок среди претендентов — в отличие от Николая Гладишенко, который набрал меньше всего баллов, но именно он снял свою кандидатуру.
"Ева Дереваль была одной из кандидаток, включенных в шорт-лист. Она получила одну из самых высоких оценок. Ее выбрала конкурсная комиссия, а впоследствии утвердил и одобрил Кабинет министров. В какой-то момент она сняла свою кандидатуру и не сообщила ни о каких обстоятельствах этого решения. Она лишь попросила нас не обсуждать это с конкурсной комиссией", — отметил Лиегис.
На уточняющий вопрос Железняка, не говорила ли Дереваль о давлении со стороны регулятора как о причине отказа, Лиегис ответил отрицательно.
В то же время председатель ВСК заявил, что комиссия располагает информацией от нескольких членов конкурсной комиссии, согласно которой Дереваль якобы сообщили, что согласования с НБУ она не пройдет. По словам Железняка, для иностранной гражданки отказ Нацбанка испортил бы банковскую карьеру не только в Украине, но и за ее пределами.
Контекст
- Как сообщалось, 20 августа премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство поручило Министерству финансов Украины активизировать процесс продажи государственного "Сенс Банка" на фоне операции Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) "Форрест Гамп".
- По словам Корецкого, деньги от продажи будут направлены на нужды Сил обороны Украины.
- Ранее правительство Украины отстранило председателя наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" и инициировало отстранение председателя правления после расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- 21 августа Нацбанк начал внеплановые проверки "Сенс Банка" в связи с возможным вмешательством в работу автоматизированной системы при внесении залога и соблюдением правил финансового мониторинга.
- Кроме того, 25 августа "Сенс Банк" временно отстранил от исполнения должностных обязанностей директора Департамента финансового мониторинга.
- Кабмин прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладишенко на фоне спецопераций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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