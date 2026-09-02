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Новости Операция Форест Гамп Подозрение Ирине Мудрой
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Мудрую начали прослушивать за 10 месяцев до возбуждения дела "Форрест Гамп", - адвокат

Ирине Мудрой избирают меру пресечения

Бывшую заместительницу главы Администрации президента Ирину Мудрую начали прослушивать за 10 месяцев до того, как в отношении нее было возбуждено дело "Форрест Гамп" — о легализации 150 миллионов гривен для уплаты залога за Германа Галущенко.

Об этом сообщил адвокат Мудрой Артем Крикун-Труш на заседании Апелляционной палаты ВАКС 2 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Хронология дела по версии защиты

По словам адвоката, "прослушивать" Мудрую начали 13 мая 2025 года, тогда как в состав преступной организации, по информации самих следователей, она вступила не ранее октября 2025 года.

Оперативно-розыскное дело №408, которое позволило прослушивать бывшую заместительницу главы ОП, было возбуждено еще в августе 2024 года, а официальное разрешение на прослушивание было получено только 23 апреля 2025 года.

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Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

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коррупция (7905) прослушка (359) Мудрая Ирина (73)
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Топ комментарии
+10
Вона така мудра, як я Папа Римський
Ця цяця в інтерв'ю відкривала тему свого єврейського походження, а її мати (Людмила Мудра) офіційно проживає в ізраїльському місті Рішон-ле-Ціон. Крім того, її доросла донька (Каріна Шатрова) також певний час навчалася в Ізраїлі та має ізраїльське громадянство.
В українських ЗМІ та матеріалах розслідувань неодноразово фігурувала інформація про наявність у самої Ірини Мудрої другого (ізраїльського) громадянства, а також заощаджень в ізраїльських банках.
Ніяка вона не мудра, у нас народ мудрий, що в 2019 році вибрав собі мудрих, котрі впевнено ведуть Україну до краю прірви.
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02.09.2026 17:29 Ответить
+9
так в опі в кого не плюнь той корупціонер
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02.09.2026 17:19 Ответить
+8
За цей час Мудра сказала хоч щось мудре?
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02.09.2026 17:21 Ответить

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