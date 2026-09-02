Мудрую начали прослушивать за 10 месяцев до возбуждения дела "Форрест Гамп", - адвокат

Бывшую заместительницу главы Администрации президента Ирину Мудрую начали прослушивать за 10 месяцев до того, как в отношении нее было возбуждено дело "Форрест Гамп" — о легализации 150 миллионов гривен для уплаты залога за Германа Галущенко.

Об этом сообщил адвокат Мудрой Артем Крикун-Труш на заседании Апелляционной палаты ВАКС 2 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Хронология дела по версии защиты

По словам адвоката, "прослушивать" Мудрую начали 13 мая 2025 года, тогда как в состав преступной организации, по информации самих следователей, она вступила не ранее октября 2025 года.

Оперативно-розыскное дело №408, которое позволило прослушивать бывшую заместительницу главы ОП, было возбуждено еще в августе 2024 года, а официальное разрешение на прослушивание было получено только 23 апреля 2025 года.

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Операция "Форест Гамп"

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