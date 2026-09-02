Мудрую начали прослушивать за 10 месяцев до возбуждения дела "Форрест Гамп", - адвокат
Бывшую заместительницу главы Администрации президента Ирину Мудрую начали прослушивать за 10 месяцев до того, как в отношении нее было возбуждено дело "Форрест Гамп" — о легализации 150 миллионов гривен для уплаты залога за Германа Галущенко.
Об этом сообщил адвокат Мудрой Артем Крикун-Труш на заседании Апелляционной палаты ВАКС 2 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Хронология дела по версии защиты
По словам адвоката, "прослушивать" Мудрую начали 13 мая 2025 года, тогда как в состав преступной организации, по информации самих следователей, она вступила не ранее октября 2025 года.
Оперативно-розыскное дело №408, которое позволило прослушивать бывшую заместительницу главы ОП, было возбуждено еще в августе 2024 года, а официальное разрешение на прослушивание было получено только 23 апреля 2025 года.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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Ця цяця в інтерв'ю відкривала тему свого єврейського походження, а її мати (Людмила Мудра) офіційно проживає в ізраїльському місті Рішон-ле-Ціон. Крім того, її доросла донька (Каріна Шатрова) також певний час навчалася в Ізраїлі та має ізраїльське громадянство.
В українських ЗМІ та матеріалах розслідувань неодноразово фігурувала інформація про наявність у самої Ірини Мудрої другого (ізраїльського) громадянства, а також заощаджень в ізраїльських банках.
Ніяка вона не мудра, у нас народ мудрий, що в 2019 році вибрав собі мудрих, котрі впевнено ведуть Україну до краю прірви.