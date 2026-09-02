Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до відкриття справи "Форест Гамп", - адвокат

Колишню заступницю голови ОП Ірину Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до того, як було зареєстровано щодо неї справу "Форест Гамп" — про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за Германа Галущенка.

Про це повідомив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш на засіданні Апеляційної палати ВАКС 2 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Хронологія справи за версією захисту

За словами адвоката, "слухати" Мудру почали 13 травня 2025 року, тоді як до складу злочинної організації, за інформацією самих слідчих, вона доєдналася не раніше жовтня 2025 року.

Оперативно-розшукову справу №408, яка дозволила прослуховувати ексзаступницю голови ОП, відкрили ще в серпні 2024 року, а офіційний дозвіл на прослуховування отримали лише 23 квітня 2025 року.

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Операція "Форест Гамп"

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