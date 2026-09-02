Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до відкриття справи "Форест Гамп", - адвокат
Колишню заступницю голови ОП Ірину Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до того, як було зареєстровано щодо неї справу "Форест Гамп" — про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за Германа Галущенка.
Про це повідомив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш на засіданні Апеляційної палати ВАКС 2 вересня, передає Цензор.НЕТ.
Хронологія справи за версією захисту
За словами адвоката, "слухати" Мудру почали 13 травня 2025 року, тоді як до складу злочинної організації, за інформацією самих слідчих, вона доєдналася не раніше жовтня 2025 року.
Оперативно-розшукову справу №408, яка дозволила прослуховувати ексзаступницю голови ОП, відкрили ще в серпні 2024 року, а офіційний дозвіл на прослуховування отримали лише 23 квітня 2025 року.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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Ця цяця в інтерв'ю відкривала тему свого єврейського походження, а її мати (Людмила Мудра) офіційно проживає в ізраїльському місті Рішон-ле-Ціон. Крім того, її доросла донька (Каріна Шатрова) також певний час навчалася в Ізраїлі та має ізраїльське громадянство.
В українських ЗМІ та матеріалах розслідувань неодноразово фігурувала інформація про наявність у самої Ірини Мудрої другого (ізраїльського) громадянства, а також заощаджень в ізраїльських банках.
Ніяка вона не мудра, у нас народ мудрий, що в 2019 році вибрав собі мудрих, котрі впевнено ведуть Україну до краю прірви.