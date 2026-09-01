Микитась міг одним платежем оплатити 10 млн грн за навчання доньки Мудрої у Нью-Йорку, - САП

У САП припускають, що екснардеп Максим Микитась міг покрити витрати на дворічне навчання доньки колишньої заступниці очільника Офісу Президента Ірини Мудрої в одному з навчальних закладів Нью-Йорка.

Про це йдеться у апеляційній скарзі сторони обвинувачення на запобіжний захід Микитасю, текст якої зачитав під час засідання суддя Апеляційної палати Вищого антикорсуду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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10 мільйонів гривень на навчання та передача валюти: у чому САП переконує суд?

"Підозрюваний має значний майновий стан. Микитасем здійснювалася передача матері Мудрої… (певної кількості - ред.) тисяч шекелей (близько 560 тисяч гривень) з обіцянкою подальшої передачі аналогічних сум коштів у майбутньому кожні пів року. Микитась мав можливість фінансово забезпечити два роки навчання та проживання доньки Мудрої у Нью-Йорку - одним платежем, у розмірі (у гривневому еквіваленті у - ред.) … понад 10 млн грн", - заявив суддя, зачитуючи клопотання прокурора.

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У цьому документі також зазначено, що нібито, зокрема, було "зафіксовано обговорення Микитасем із Дубовиком (питання. - Ред.) щодо можливості викрадення людини". Якої саме людини - у клопотанні вказано не було.

Сторона обвинувачення наполягає на тому, що визначений слідчим суддею першої інстанції розмір застави не здатен запобігти доведеним стороною обвинувачення ризикам та забезпечити виконання фігурантом покладених на нього обов’язків. Прокурор вважає, що застава для Микитася має бути визначена у розмірі 200 мільйонів гривень (разом із арештом. - ред.).

А захист вважає, що розмір застави, який раніше визначив ВАКС, є завідомо непомірним для Микитася з огляду на фактичну відсутність цих коштів (у нього. - ред.) та наявність законодавчих перешкод для внесення застави у цьому розмірі.

Позиція захисту: кошти не перераховувалися, а застава є непомірною

Адвокат під час свого виступу зазначив, що його клієнт "жодного слова не вимовив (про те. - Ред.), що він розглядає для себе розвиток подій, у якому він зникне від органів досудового слідства та суду".

"Що стосується 250 тисяч доларів, (які Микитась нібито мав можливість оплатити за навчання доньки Мудрої - Ред.), то прокурор не зазначає, що він, (Микитасью - ред.) надав, він лише виразив готовність надати. Але не надав - тобто, ці кошти не надійшли і вона не навчається у тих закладах, про які йдеться у НСРД", - сказав юрист.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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