Апеляція ВАКС розглядає зміну запобіжного заходу Микитасю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу на запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Адвокат заявив, що Микитась з літа 2025 року перебував під тотальним контролем.
Під час обшуку у Микитася виявили значну кількість документів, близько 300. Проте він не знищив їх, каже захисник.
"Все, що він міг знищити, детективи НАБУ вжили відповідних контрзаходів. Наразі, де-факто, немає речей і документів, які можна було б знищити. Тому цей ризик ми вважаємо надуманим", - зазначив він.
Микитась заявив, що "ані 200, 100, 30 мільйонів" він не може заплатити, оскільки така сума для нього є непомірною.
Також екснардеп заперечив, що щодо нього застосовувалося насильство у СІЗО, про що раніше писали ЗМІ.
Що каже прокурор?
За словами прокурора, сторона захисту зайняла вичікувальну позицію.
"Щоб не створювати враження після розгляду в суді першої інстанції про фінансову спроможність пана Микитася. Очікують вони рішення саме суду апеляційної інстанції. Столар також зацікавлений в уникненні кримінальної відповідальності і ним самим, і Микитасем. Тому теоретично може навіть він внести заставу за Микитася, оскільки може бути викритий ним", - пояснила сторона обвинувачення.
Тому просять заставу у 200 млн грн.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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