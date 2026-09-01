Апеляція ВАКС розглядає зміну запобіжного заходу Микитасю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу на запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Адвокат заявив, що Микитась з літа 2025 року перебував під тотальним контролем.

Під час обшуку у Микитася виявили значну кількість документів, близько 300. Проте він не знищив їх, каже захисник.

"Все, що він міг знищити, детективи НАБУ вжили відповідних контрзаходів. Наразі, де-факто, немає речей і документів, які можна було б знищити. Тому цей ризик ми вважаємо надуманим", - зазначив він.

Микитась заявив, що "ані 200, 100, 30 мільйонів" він не може заплатити, оскільки така сума для нього є непомірною.

Також екснардеп заперечив, що щодо нього застосовувалося насильство у СІЗО, про що раніше писали ЗМІ.

Що каже прокурор?

За словами прокурора, сторона захисту зайняла вичікувальну позицію.

"Щоб не створювати враження після розгляду в суді першої інстанції про фінансову спроможність пана Микитася. Очікують вони рішення саме суду апеляційної інстанції. Столар також зацікавлений в уникненні кримінальної відповідальності і ним самим, і Микитасем. Тому теоретично може навіть він внести заставу за Микитася, оскільки може бути викритий ним", - пояснила сторона обвинувачення.

Тому просять заставу у 200 млн грн.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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