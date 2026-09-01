Апелляция ВАКС рассматривает изменение меры пресечения Микитасю. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. ВИДЕО

Апелляционная палата ВАКС рассматривает жалобу на меру пресечения в отношении экс-депутата Максима Микитася.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Подробности

Адвокат заявил, что Микитась с лета 2025 находился под тотальным контролем.

Во время обыска у Микитася было обнаружено значительное количество документов, около 300. Однако он не уничтожил их, говорит защитник.

"Все, что он мог уничтожить, детективы НАБУ приняли соответствующие контрмеры. Сейчас, де-факто, нет вещей и документов, которые можно было бы уничтожить. Поэтому этот риск мы считаем надуманным", - отметил он.

Микитась заявил, что "ни 200, 100, 30 миллионов" он не может заплатить, поскольку такая сумма для него непомерна.

Также экснардеп возразил, что к нему применялось насилие в СИЗО, о чем ранее писали СМИ.

Адвокат заявил, что Столар и Микитась находятся 2,5 месяца в "очень сильном конфликте", в том числе на почве рошевых средств.

Что говорит прокурор?

По словам прокурора, сторона защиты заняла выжидательную позицию.

"Чтобы не производить впечатления после рассмотрения в суде первой инстанции о финансовой состоятельности господина Микитася. Ожидают они решения именно суда апелляционной инстанции. Столар также заинтересован в избежании уголовной ответственности и им самим, и Микитасем. Поэтому теоретически может даже он внести залог за Микитася, поскольку может быть уличен им", - сказала сторона обвинения.

Также на заседании судья зачитал, что Микитась передавал маме Мудрой определенное количество тысяч шекелей с обещанием дальнейшей передачи аналогичных сумм средств в будущем каждые полгода.

"Микитась имел возможность финансово обеспечить два года обучения и проживания дочери Мудрой в Нью-Йорке - одним платежом, в размере ... более 10 млн грн", - зачитал судья ходатайство прокурора.

Поэтому просят залог в 200 млн. грн.

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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