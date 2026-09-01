Микитась мог одним платежом оплатить 10 млн грн за обучение дочери Мудрой в Нью-Йорке, - САП

В САП предполагают, что экс-депутат Максим Микитась мог покрыть расходы на двухлетнее обучение дочери бывшего заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой в одном из учебных заведений Нью-Йорка.

Об этом говорится в апелляционной жалобе стороны обвинения на меру пресечения в отношении Микитася, текст которой зачитал во время заседания судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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10 миллионов гривен на обучение и передача валюты: чем САП убеждает суд?

"Подозреваемый обладает значительным имуществом. Микитась осуществил передачу матери Мудрой… (определенного количества — ред.) тысяч шекелей (около 560 тысяч гривен) с обещанием дальнейшей передачи аналогичных сумм средств в будущем каждые полгода. Микитась имел возможность финансово обеспечить два года обучения и проживания дочери Мудрой в Нью-Йорке — одним платежом в размере (в гривневом эквиваленте — ред.) … более 10 млн грн", — заявил судья, зачитывая ходатайство прокурора.

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В этом документе также указано, что якобы, в частности, было "зафиксировано обсуждение Микитасем с Дубовиком (вопроса. — Ред.) о возможности похищения человека". Какого именно человека — в ходатайстве указано не было.

Сторона обвинения настаивает на том, что размер залога, установленный следственным судьей первой инстанции, не способен предотвратить доказанные стороной обвинения риски и обеспечить выполнение фигурантом возложенных на него обязанностей. Прокурор считает, что залог для Микитася должен быть установлен в размере 200 миллионов гривен (вместе с арестом. — ред.).

А защита считает, что размер залога, ранее установленный ВАКС, является заведомо непомерным для Микитася, учитывая фактическое отсутствие этих средств (у него. — ред.) и наличие законодательных препятствий для внесения залога в этом размере.

Позиция защиты: средства не перечислялись, а залог является непомерным

Адвокат во время своего выступления отметил, что его клиент "ни слова не сказал (о том. — Ред.), что он рассматривает для себя развитие событий, при котором он скрылся бы от органов досудебного следствия и суда".

"Что касается 250 тысяч долларов (которые Микитась якобы имел возможность оплатить за обучение дочери Мудрой — прим. ред.), то прокурор не указывает, что он (Микитась — прим. ред.) предоставил эти средства, он лишь выразил готовность предоставить. Но не предоставил — то есть эти средства не поступили, и она не учится в тех учебных заведениях, о которых говорится в НСРД", — сказал юрист.

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Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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