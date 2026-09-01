"Форест Гамп": посадовцю ОП Дубовику залишили без змін запобіжний захід
Гендиректору з правових питань Офісу Президента Віктору Дубовику, який фігурує у справі "Форест Гамп", запобіжний захід залишили без змін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата ВАКС.
Подробиці
"Колегія суддів постановила: апеляційні скарги залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді ВАКС від 21.08.2026 залишити без змін", - зазначив суддя.
Що передувало?
Нагадаємо, 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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А потім його антиконституційно полишать громадянства і видачі нє відать.
Лишити громадянства Міндіча - це шо за підвиперд ? На основі чого ? Його особистої заяви напередодні втечі ?
Ну це ж повне Кю !