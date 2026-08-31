ВАКС застосував запобіжні заходи до трьох підозрюваних у справі щодо ремонту доріг на Полтавщині

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до трьох підозрюваних у кримінальному провадженні щодо ремонту доріг на Полтавщині. Суд визначив застави від 998,4 тис. до 14,976 млн грн та поклав на підозрюваних низку процесуальних обов’язків.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

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"У п’ятницю, 28 серпня 2026 року, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував запобіжні заходи у вигляді застави до трьох підозрюваних у межах одного кримінального провадження", - ідеться в повідомленні.

Запобіжні заходи у вигляді застави

Суд визначив підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави у таких розмірах:

заступнику голови Полтавської обласної ради – у розмірі 14 976 000 гривень;

посадовцю Полтавської міської

ради – у розмірі 998 400 гривень;

ради – у розмірі 998 400 гривень; депутату Полтавської міської ради – у розмірі 9 984 000 гривень.

На підозрюваних також покладено низку процесуальних обов’язків.



Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Що передувало?

11 червня повідомлялось, що ВАКС обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику від фракції "Слуга народу" з альтернативою 33 млн грн застави.

Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників - ТОВ "Трансдорком" від представника Прядка та Тузенка - ТОВ "ДРСУ Полтава". Йдеться про суму 7 706 040 гривень.