Мільйонні хабарі на ремонтах ЖКГ: ВАКС взяв під варту депутата Полтавської міськради від "Слуги народу" Бражника

У четвер, 11 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику від фракції "Слуга народу" з альтернативою 33 млн грн застави. Бражника підозрюють у одержанні неправомірної вигоди від підрядників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-трансляцію засідання ВАКСу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Суть справи

За версією сторони обвинувачення, Бражник із квітня 2024-го до січня 2026 року організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від підрядників, із якими УЖКГ укладало договори. Розмір хабаря становив 10% від суми укладеного договору.

Для збору грошей фігуранти використовували пункт обміну валют, через який за цей час провели 59 мільйонів гривень.

Слідство зазначає, що депутат залучив до оборудки заступника начальника управління ЖКГ Максима Тесленка, який безпосередньо спілкувався з підрядниками щодо сум.

Гроші вимагалися за безперешкодне виконання договорів підряду, своєчасну оплату робіт та безперешкодне укладання нових договорів.

Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників - ТОВ "Трансдорком" від представника Прядка та Тузенка - ТОВ "ДРСУ Полтава". Йдеться про суму 7 706 040 гривень.

Депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Йому загрожує від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таку саму підозру повідомлено Максиму Тесленку. Підрядникам Прядці та Тузенку інкримінують частину 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення клопотала у ВАКСу для депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 59 мільйонів 904 тисячі гривень.

Своєю чергою сторона захисту заявляла, що розмір застави є необґрунтованим непосильний для Бражника, а також просила пом’якшений запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

Читайте також: "Слуга народу" Мотовиловець орендує елітну квартиру в Києві у фіктивної фірми майстрині з нарощування вій, - Bihus.Info

Рішення суду

Слідчий суддя ВАКС застосував до Бражника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу, суд визначив заставу у розмірі 33 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться процесуальні обов’язки.

Читайте також: Дружина "слуги народу" Кузнєцова могла вести бізнес на ТОТ Луганщини й платити податки Росії, - ЗМІ