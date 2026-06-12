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Новини Корупція за участі депутатів
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Мільйонні хабарі на ремонтах ЖКГ: ВАКС взяв під варту депутата Полтавської міськради від "Слуги народу" Бражника

ВАКС відправив під варту полтавського депутата Бражника

У четвер, 11 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику від фракції "Слуга народу" з альтернативою 33 млн грн застави. Бражника підозрюють у одержанні неправомірної вигоди від підрядників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-трансляцію засідання ВАКСу.

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Суть справи

За версією сторони обвинувачення, Бражник із квітня 2024-го до січня 2026 року організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від підрядників, із якими УЖКГ укладало договори. Розмір хабаря становив 10% від суми укладеного договору.

Для збору грошей фігуранти використовували пункт обміну валют, через який за цей час провели 59 мільйонів гривень.

Слідство зазначає, що депутат залучив до оборудки заступника начальника управління ЖКГ Максима Тесленка, який безпосередньо спілкувався з підрядниками щодо сум.

Гроші вимагалися за безперешкодне виконання договорів підряду, своєчасну оплату робіт та безперешкодне укладання нових договорів.

Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників - ТОВ "Трансдорком" від представника Прядка та Тузенка - ТОВ "ДРСУ Полтава". Йдеться про суму 7 706 040 гривень.

Депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Йому загрожує від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таку саму підозру повідомлено Максиму Тесленку. Підрядникам Прядці та Тузенку інкримінують частину 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення клопотала у ВАКСу для депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 59 мільйонів 904 тисячі гривень.

Своєю чергою сторона захисту заявляла, що розмір застави є необґрунтованим непосильний для Бражника, а також просила  пом’якшений запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

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Рішення суду

Слідчий суддя ВАКС застосував до Бражника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу, суд визначив заставу у розмірі 33 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться процесуальні обов’язки.

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Автор: 

хабар (4790) корупція (5088) ВАКС Антикорупційний суд (2221) Слуга народу (2867) Полтавська область (1397)
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Там ще до в.о мера катястрофи ямщикової завітали, і + начальник Полтавського центру соціальної підтримки Карабліна+голова влк+сумнозвісний речник істомін зосталися без належної уваги набу...Полтава непахане поле..
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12.06.2026 01:12 Відповісти
Цікаве місто ця Полтава.
Пронін теж там гроші ******, коли головою ОВА був.
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12.06.2026 01:31 Відповісти
Так тут же родичка з єспанії тусується, істоміна хай вона розкаже за свого родича бурята ромку, вона більше знає, кажуть у нього крипти тільки у одного в сумі як пів річний бюджет Полтави.
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12.06.2026 02:06 Відповісти
Пффф , пронін! Он у бурята ромки істоміна речника Полтавського тцк крипти на суму як піврічний бюджет міста, Н-нафармив! Тут тусується його родичка Наташка, вона краще знає.
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12.06.2026 02:09 Відповісти
Партію можна було б і не вказувати, і так зрозуміло.
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12.06.2026 01:34 Відповісти
Що не ''слуга'' - то барига і мародер.
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12.06.2026 01:56 Відповісти
Єврейські та російські імена не потрібно українізовувати ніколи. Ну от воно було і є "Бражнік". Влада потребує етнічної чистки на всіх всіх рівнях від представників етнічнічних мафій всіляких корумпованих інородців. Раніше таких розстрілювали, а їх родини висилали в глушину.
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12.06.2026 02:40 Відповісти
 
 