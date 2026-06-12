Миллионные взятки на ремонтах ЖКХ: ВАКС взял под стражу депутата Полтавского горсовета от "Слуги народа" Бражника

В четверг, 11 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении депутата Полтавского горсовета Юрия Бражника из фракции "Слуга народа" с альтернативой в виде залога в размере 33 млн грн. Бражника подозревают в получении неправомерной выгоды от подрядчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания ВАКСа.

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Суть дела

По версии стороны обвинения, Бражник с апреля 2024-го по январь 2026 года организовал вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков, с которыми УЖКГ заключало договоры. Размер взятки составлял 10% от суммы заключенного договора.

Для сбора денег фигуранты использовали пункт обмена валют, через который за это время прошло 59 миллионов гривен.

Следствие отмечает, что депутат привлек к сделке заместителя начальника управления ЖКХ Максима Тесленко, который напрямую общался с подрядчиками по поводу сумм.

Деньги вымогались за беспрепятственное выполнение подрядных договоров, своевременную оплату работ и беспрепятственное заключение новых договоров.

Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков - ООО "Трансдорком" от представителя Прядка и Тузенко - ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7 706 040 гривен.

Депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Ему грозит от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Такое же подозрение сообщено Максиму Тесленко. Подрядчикам Прядке и Тузенко инкриминируют часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины

Сторона обвинения ходатайствовала в ВАКС для депутата о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 59 миллионов 904 тысяч гривен.

В свою очередь сторона защиты заявляла, что размер залога является необоснованно непосильным для Бражника, а также просила о смягченной мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

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Решение суда

Следственный судья ВАКС применил к Бражнику меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 33 млн грн.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться процессуальные обязанности.

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