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Новости Коррупция с участием депутатов
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Миллионные взятки на ремонтах ЖКХ: ВАКС взял под стражу депутата Полтавского горсовета от "Слуги народа" Бражника

ВАКС отправил под стражу полтавского депутата Бражника

В четверг, 11 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении депутата Полтавского горсовета Юрия Бражника из фракции "Слуга народа" с альтернативой в виде залога в размере 33 млн грн. Бражника подозревают в получении неправомерной выгоды от подрядчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания ВАКСа.

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Суть дела

По версии стороны обвинения, Бражник с апреля 2024-го по январь 2026 года организовал вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков, с которыми УЖКГ заключало договоры. Размер взятки составлял 10% от суммы заключенного договора.

Для сбора денег фигуранты использовали пункт обмена валют, через который за это время прошло 59 миллионов гривен.

Следствие отмечает, что депутат привлек к сделке заместителя начальника управления ЖКХ Максима Тесленко, который напрямую общался с подрядчиками по поводу сумм.

Деньги вымогались за беспрепятственное выполнение подрядных договоров, своевременную оплату работ и беспрепятственное заключение новых договоров.

Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков - ООО "Трансдорком" от представителя Прядка и Тузенко - ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7 706 040 гривен.

Депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Ему грозит от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Такое же подозрение сообщено Максиму Тесленко. Подрядчикам Прядке и Тузенко инкриминируют часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины

Сторона обвинения ходатайствовала в ВАКС для депутата о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 59 миллионов 904 тысяч гривен.

В свою очередь сторона защиты заявляла, что размер залога является необоснованно непосильным для Бражника, а также просила о смягченной мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

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Решение суда

Следственный судья ВАКС применил к Бражнику меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 33 млн грн.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться процессуальные обязанности.

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взятка (6160) коррупция (8782) Антикоррупционный суд (1429) Слуга народа (2680) Полтавская область (1422)
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Топ комментарии
+11
Партію можна було б і не вказувати, і так зрозуміло.
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12.06.2026 01:34 Ответить
+9
Що не ''слуга'' - то барига і мародер.
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12.06.2026 01:56 Ответить
+3
Цікаве місто ця Полтава.
Пронін теж там гроші ******, коли головою ОВА був.
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12.06.2026 01:31 Ответить
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Там ще до в.о мера катястрофи ямщикової завітали, і + начальник Полтавського центру соціальної підтримки Карабліна+голова влк+сумнозвісний речник істомін зосталися без належної уваги набу...Полтава непахане поле..
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12.06.2026 01:12 Ответить
Цікаве місто ця Полтава.
Пронін теж там гроші ******, коли головою ОВА був.
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12.06.2026 01:31 Ответить
Пффф , пронін! Он у бурята ромки істоміна речника Полтавського тцк крипти на суму як піврічний бюджет міста, Н-нафармив! Тут тусується його родичка Наташка, вона краще знає.
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12.06.2026 02:09 Ответить
Партію можна було б і не вказувати, і так зрозуміло.
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12.06.2026 01:34 Ответить
Що не ''слуга'' - то барига і мародер.
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12.06.2026 01:56 Ответить
Єврейські та російські імена не потрібно українізовувати ніколи. Ну от воно було і є "Бражнік". Влада потребує етнічної чистки на всіх всіх рівнях від представників етнічнічних мафій всіляких корумпованих інородців. Раніше таких розстрілювали, а їх родини висилали в глушину.
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12.06.2026 02:40 Ответить
А Тесленк, Прядка та Тузенка теж в євреї чи кацапи запишеш?
Чи працюєшь на кацапську пропаганду про "нацизм" в Україні, про "етнічної чистки"?...
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12.06.2026 07:22 Ответить
Навіщо писати що депутат від слуги народу, це і так зрозуміло
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12.06.2026 06:39 Ответить
Тю, тут польскі активісти хочуть назбирати 6млн. грн(500 тис зл.) на старі автобуси для Вінниці. Бо рада міста Кєльце дістала поносу від назви вулиці у Вінниці. А це один бражкін майже 8 млн. - наколядував.
Воістину - зілйоная страна вазможнастєй.
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12.06.2026 06:57 Ответить
Потужне розкрадання України набирає обертів. Чим довше війна, тим більші розкрадання.
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12.06.2026 08:04 Ответить
Ще те саме перевірте в Чернігові. Я думаю здивування буде яскравим.
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12.06.2026 08:34 Ответить
 
 