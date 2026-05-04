РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Коррупция на закупках дронов Коррупция с участием депутатов
1 194 18

Жена "слуги народа" Кузнецова могла вести бизнес на ВОТ Луганщины и платить налоги России, — СМИ

Коррупция с дронами и РЭБ Кузнецову просят 30 млн залога

Служба безопасности Украины расследует возможную причастность супруги народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупции при закупке дронов и средств РЭБ, к ведению бизнеса на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского суда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Согласно решению суда, СБУ расследует обстоятельства, при которых Алина Кузнецова "организовала противоправный механизм осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории Луганской области".

"Указанная деятельность заключалась в ведении хозяйственной деятельности с последующей уплатой налогов и сборов в бюджет государства-агрессора", – говорится в постановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, где фигурируют Гайдай и "слуга" Кузнецов

  • В решении суда не указаны фамилии, но собеседник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идет именно о "слуге" Кузнецове и его жене.

Отмечается, что женщина "сдавала в аренду недвижимое имущество и реализовывала фармацевтическую продукцию, используя отдельные предприятия". СБУ расследует дело по статьям 111-1 (коллаборационная деятельность) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК не будет проверять образ жизни "слуги народа" Кузнецова, семья которого владеет поместьем в Киеве стоимостью более $400 тыс., - СМИ

Коррупционная схема с дронами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в коррупции Кузнецов продолжает находиться во фракции "СН" и ходить в Раду, — ЦПК

Автор: 

депутат (3340) коррупция (8737) россия (97374) Луганская область (6432) Кузнецов Алексей (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Это уже как фирменный почерк нынешней власти - обязательное наличие связей с рашкой.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:00 Ответить
+10
Про що новина? Звичайна дружина звичайного «слуги».
показать весь комментарий
04.05.2026 19:59 Ответить
+8
Семья "проживает лучшие годы", по меткому выражению жены одного полковника.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про що новина? Звичайна дружина звичайного «слуги».
показать весь комментарий
04.05.2026 19:59 Ответить
Бізнесцелка, могла вести, могла не вести. З якого часу? Куда раніше правоохоронці дивилися?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:15 Ответить
Это уже как фирменный почерк нынешней власти - обязательное наличие связей с рашкой.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:00 Ответить
Могла? Шо за постановка питання? Я от міг бути мільйонером, але шось не получилось. )
показать весь комментарий
04.05.2026 20:01 Ответить
Семья "проживает лучшие годы", по меткому выражению жены одного полковника.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:01 Ответить
Як сказала жінка одного Зельоного чиновника на звинувачення журналістами в мільйонні витрати, які не узгоджуються з заробітками - "Я жіву свою лучшую жізнь, мнє плєвать на всєх"
показать весь комментарий
04.05.2026 20:05 Ответить
СНароду одні зрадники..Дмвно що пока Бужанський ще не засвітився.... Що
там для цієї баби у суддів?? Співпраця ж?? Свої ж:?????
??
показать весь комментарий
04.05.2026 20:09 Ответить
поки вова на мєстє, чуди юди живуть своє краще життя.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:09 Ответить
Зелена клептократія
показать весь комментарий
04.05.2026 20:14 Ответить
У слуг Урода це як пагтбілет - пашпорт рф або бізнес , чи активи нерухомості, чи внесок в рублях ( акції, депозити) ...
показать весь комментарий
04.05.2026 20:20 Ответить
Вони живуть своє найкраще життя і спокійно роблять гешефти
показать весь комментарий
04.05.2026 20:23 Ответить
Зелена пліснява проросла дуже глибоко за добу "НЕНАЧАСІ"! Виявилось, що викорінювати її нікому, бо "закордон" життєво зацікавлений в підживленні плісняви.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:28 Ответить
рішення суду! без прізвищ!
показать весь комментарий
04.05.2026 20:28 Ответить
Та ну на, такого не може бути, це ж "С Л У Г И"!!!
Це все ІПСО, фейк, брехня!! Усі хоч хто, тільки не "слуги", брехня ваша.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:30 Ответить
Какістократія (від дав.-гр. κάκιστος - найгірший і κράτος - влада) - це система управління державою, що знаходиться під орудою найменш кваліфікованих, найаморальніших або найбільш некомпетентних членів суспільства. Це «влада найгірших», яка є антонімом аристократії (влади найкращих) і часто характеризується корупцією, популізмом та деградацією інституцій.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:42 Ответить
Деньги не пахнут ! Кого **..т чужое горе.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:44 Ответить
 
 