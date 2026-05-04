Жена "слуги народа" Кузнецова могла вести бизнес на ВОТ Луганщины и платить налоги России, — СМИ

Служба безопасности Украины расследует возможную причастность супруги народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупции при закупке дронов и средств РЭБ, к ведению бизнеса на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского суда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Согласно решению суда, СБУ расследует обстоятельства, при которых Алина Кузнецова "организовала противоправный механизм осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории Луганской области".

"Указанная деятельность заключалась в ведении хозяйственной деятельности с последующей уплатой налогов и сборов в бюджет государства-агрессора", – говорится в постановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, где фигурируют Гайдай и "слуга" Кузнецов

В решении суда не указаны фамилии, но собеседник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идет именно о "слуге" Кузнецове и его жене.

Отмечается, что женщина "сдавала в аренду недвижимое имущество и реализовывала фармацевтическую продукцию, используя отдельные предприятия". СБУ расследует дело по статьям 111-1 (коллаборационная деятельность) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК не будет проверять образ жизни "слуги народа" Кузнецова, семья которого владеет поместьем в Киеве стоимостью более $400 тыс., - СМИ

Коррупционная схема с дронами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в коррупции Кузнецов продолжает находиться во фракции "СН" и ходить в Раду, — ЦПК