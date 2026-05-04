Жена "слуги народа" Кузнецова могла вести бизнес на ВОТ Луганщины и платить налоги России, — СМИ
Служба безопасности Украины расследует возможную причастность супруги народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупции при закупке дронов и средств РЭБ, к ведению бизнеса на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом говорится в постановлении Шевченковского суда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Что известно?
Согласно решению суда, СБУ расследует обстоятельства, при которых Алина Кузнецова "организовала противоправный механизм осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории Луганской области".
"Указанная деятельность заключалась в ведении хозяйственной деятельности с последующей уплатой налогов и сборов в бюджет государства-агрессора", – говорится в постановлении.
- В решении суда не указаны фамилии, но собеседник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идет именно о "слуге" Кузнецове и его жене.
Отмечается, что женщина "сдавала в аренду недвижимое имущество и реализовывала фармацевтическую продукцию, используя отдельные предприятия". СБУ расследует дело по статьям 111-1 (коллаборационная деятельность) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
Коррупционная схема с дронами
- Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были уличены во взяточничестве один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
- Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов — действующий нардеп.
- В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела — нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
- Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме по закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай — бывший глава Луганской ОВА, а ныне — глава Мукачевской райгосадминистрации.
- В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило освободить от должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
- 1 сентября за народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, внесли залог в размере 8 миллионов гривен.
- Согласно расследованию Слідство.Інфо, жена Кузнецова Алина по состоянию на август 2025 года получала государственные выплаты как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), но при этом смогла купить земельный участок в Киеве с поместьем стоимостью более $400 000.
там для цієї баби у суддів?? Співпраця ж?? Свої ж:?????
Це все ІПСО, фейк, брехня!! Усі хоч хто, тільки не "слуги", брехня ваша.