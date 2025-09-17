РУС
Новости Коррупция на закупках дронов
Подозреваемый в коррупции Кузнецов продолжает находиться во фракции "СН" и ходить в Раду, - ЦПК

Нардеп Алексей Кузнецов, которого подозревают в коррупции на закупках дронов, продолжает находиться во фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"2 августа. НАБУ и САП задержали народного депутата Алексея Кузнецова по подозрению в коррупции на закупках беспилотников и средств РЭБ. В тот же день Давид Арахамия заявил, что членство Кузнецова во фракции Слуга Народа приостановили. 2 сентября. За Кузнецова внесли определенный Антикорсудом залог в 8 млн грн.

Все это время Кузнецов продолжает ходить в Верховную Раду, голосовать за законы и... находиться во фракции "Слуга Народа", - говорится в сообщении.

Нардеп Ярослав Железняк отметил ранее, что заявлений о прекращении пребывания во фракции "Слуга Народа" подозреваемого в коррупции Кузнецова даже не поступало.

"А знаете почему? Потому что у "слуг" осталось всего 230 нардепов. Вот и держатся за каждого, опасаясь официального развала монобольшинства. Свежее фото с Кузнецовым в зале парламента", - добавили в ЦПК.

Слуга Кузнецов после коррупционного расследования продолжает ходить в Раду

Читайте: Подозреваемые в коррупции "слуга народа" Кузнецов и руководитель Госфинмона Пронин появились в Раде, - Южанина. ФОТО

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОВА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

1 сентября за нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, внесли залог в размере 8 миллионов гривен.

Читайте также: Семья "слуги народа" Кузнецова обустроила дом в Киеве минимум за $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Слуга Кузнецов после коррупционного расследования продолжает ходить в Раду

Топ комментарии
+5
А хто його засудить ? Він ходить зі спокійною совістю бо його колеги ще більші хабарники
Хто без гріха нехай першим кине камінь
17.09.2025 15:12 Ответить
+4
«Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх»
(с) вова зеленський, трибуна Верховної Ради, інавгурація.
17.09.2025 15:28 Ответить
+3
Якщо корупціонерів не допускати до засідань , то можна і без Верховної Ради залишитись
17.09.2025 15:16 Ответить
Він не підозрюваний, він один із усіх слуг кал-а- морського, зельонського народу
17.09.2025 15:15 Ответить
Верховна рада - сьогодні це верховна Клоунада
17.09.2025 15:18 Ответить
він - народний депутат!
корупція народній довірі не перешкода

.
17.09.2025 15:28 Ответить
Чи буде таке як у кіно ЗЕбільному коли Голобородько з автоматами в Раді справедливість наводив?
17.09.2025 15:31 Ответить
"Да кто же єго посадіт? Оно жє зЄльоноє"
17.09.2025 16:08 Ответить
😂😯😂😂😂
Корупція і корупціонери під надійним дазом НАБУ, САП ТА ВАКСУ!!!
17.09.2025 16:31 Ответить
Зеленський, з разумковим та аброхамієм, завели такого кримінального лайна в Урядовий квартал, чимало!
Баканов з богданом, чималу картотеку тримають, як на меблі…
17.09.2025 16:42 Ответить
"ЮРЧЕНКО обов'язково буде сидіти в тюрмі - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський на брифінгу у Львівській області, передає Інтерфакс-Україна."Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти". ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09
17.09.2025 17:00 Ответить
какая неприятная рожа
17.09.2025 17:07 Ответить
 
 