Подозреваемый в коррупции Кузнецов продолжает находиться во фракции "СН" и ходить в Раду, - ЦПК

Нардеп Алексей Кузнецов, которого подозревают в коррупции на закупках дронов, продолжает находиться во фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"2 августа. НАБУ и САП задержали народного депутата Алексея Кузнецова по подозрению в коррупции на закупках беспилотников и средств РЭБ. В тот же день Давид Арахамия заявил, что членство Кузнецова во фракции Слуга Народа приостановили. 2 сентября. За Кузнецова внесли определенный Антикорсудом залог в 8 млн грн.

Все это время Кузнецов продолжает ходить в Верховную Раду, голосовать за законы и... находиться во фракции "Слуга Народа", - говорится в сообщении.

Нардеп Ярослав Железняк отметил ранее, что заявлений о прекращении пребывания во фракции "Слуга Народа" подозреваемого в коррупции Кузнецова даже не поступало.

"А знаете почему? Потому что у "слуг" осталось всего 230 нардепов. Вот и держатся за каждого, опасаясь официального развала монобольшинства. Свежее фото с Кузнецовым в зале парламента", - добавили в ЦПК.

Читайте: Подозреваемые в коррупции "слуга народа" Кузнецов и руководитель Госфинмона Пронин появились в Раде, - Южанина. ФОТО

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОВА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

1 сентября за нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, внесли залог в размере 8 миллионов гривен.

Читайте также: Семья "слуги народа" Кузнецова обустроила дом в Киеве минимум за $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО