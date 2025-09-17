УКР
Підозрюваний у корупції Кузнєцов продовжує перебувати у фракції "СН" та ходити до Ради, - ЦПК

Нардеп Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції на закупівлях дронів, продовжує перебувати у фракції "Слуга народу".

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"2 серпня. НАБУ і САП затримали народного депутата Олексія Кузнєцова за підозрою у корупції на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ. В той же день Давід Арахамія заявив, що членство Кузнєцова у фракції Слуга Народу призупинили. 2 вересня. За Кузнєцова внесли визначену Антикорсудом заставу у 8 млн грн.

Весь цей час Кузнєцов продовжує ходити у Верховну Раду, голосувати за закони і... перебувати у фракції Слуга Народу", - йдеться в повідомленні.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив раніше, що заяв про припинення перебування у фракції "Слуга Народу" підозрюваного у корупції Кузнєцова навіть не надходило.

"А знаєте чому? Бо у "слуг" залишилось всього 230 нардепів. Ось і тримаються за кожного, побоюючись офіційного розвалу монобільшості. Cвіже фото з Кузнєцовим у залі парламенту", - додали у ЦПК.

Слуга Кузнєцов після корупційного розслідування продовжує ходити в Раду

Читайте: Підозрювані у корупції "слуга народу" Кузнєцов та керівник Держфінмону Пронін з’явилися у Раді, - Южаніна. ФОТО

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

1 вересня за нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

Читайте також: Сім’я "слуги народу" Кузнєцова облаштувала будинок у Києві щонайменше за $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Слуга Кузнєцов після корупційного розслідування продовжує ходити в Раду

Автор: 

Центр протидії корупції (294) Кузнєцов Олексій (6)
+4
А хто його засудить ? Він ходить зі спокійною совістю бо його колеги ще більші хабарники
Хто без гріха нехай першим кине камінь
17.09.2025 15:12 Відповісти
+3
Якщо корупціонерів не допускати до засідань , то можна і без Верховної Ради залишитись
17.09.2025 15:16 Відповісти
+3
«Ми збудуємо країну інших можливостей.
Де всі рівні перед законом,
де є чесні та прозорі правила гри.
Одні для всіх»
(с) вова зеленський, трибуна Верховної Ради, інавгурація.
17.09.2025 15:28 Відповісти
Він не підозрюваний, він один із усіх слуг кал-а- морського, зельонського народу
17.09.2025 15:15 Відповісти
Верховна рада - сьогодні це верховна Клоунада
17.09.2025 15:18 Відповісти
він - народний депутат!
корупція народній довірі не перешкода

.
17.09.2025 15:28 Відповісти
Чи буде таке як у кіно ЗЕбільному коли Голобородько з автоматами в Раді справедливість наводив?
17.09.2025 15:31 Відповісти
"Да кто же єго посадіт? Оно жє зЄльоноє"
17.09.2025 16:08 Відповісти
правильно, еще не дограбил народ
17.09.2025 16:10 Відповісти
😂😯😂😂😂
Корупція і корупціонери під надійним дазом НАБУ, САП ТА ВАКСУ!!!
17.09.2025 16:31 Відповісти
 
 