Підозрюваний у корупції Кузнєцов продовжує перебувати у фракції "СН" та ходити до Ради, - ЦПК

Нардеп Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції на закупівлях дронів, продовжує перебувати у фракції "Слуга народу".

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"2 серпня. НАБУ і САП затримали народного депутата Олексія Кузнєцова за підозрою у корупції на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ. В той же день Давід Арахамія заявив, що членство Кузнєцова у фракції Слуга Народу призупинили. 2 вересня. За Кузнєцова внесли визначену Антикорсудом заставу у 8 млн грн.

Весь цей час Кузнєцов продовжує ходити у Верховну Раду, голосувати за закони і... перебувати у фракції Слуга Народу", - йдеться в повідомленні.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив раніше, що заяв про припинення перебування у фракції "Слуга Народу" підозрюваного у корупції Кузнєцова навіть не надходило.

"А знаєте чому? Бо у "слуг" залишилось всього 230 нардепів. Ось і тримаються за кожного, побоюючись офіційного розвалу монобільшості. Cвіже фото з Кузнєцовим у залі парламенту", - додали у ЦПК.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

1 вересня за нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

