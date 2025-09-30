НАПК не будет проверять образ жизни "слуги народа" Кузнецова, семья которого владеет имением в Киеве стоимостью более $400 тыс., - СМИ
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не планирует проводить проверку декларации или мониторинг образа жизни народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом коррупционного дела.
Об этом говорится в ответе госагентства на журналистский запрос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Недавно СМИ опубликовали расследование, в котором журналисты установили, что жена народного депутата Алексея Кузнецова - Алина Кузнецова - приобрела земельный участок в Киеве с "коробкой" дома, которую последние четыре года ремонтировали и украшали. Стоимость имения по состоянию на сейчас эксперт оценил в более $400 тыс. Этот дом пока не введен в эксплуатацию, поэтому точных характеристик, как и владельца, он не имеет.
"Учитывая изложенное, в связи с отсутствием в предоставленной вами информации фактических данных о приобретении Кузнецовым А.А. и членами его семьи активов после 28.11.2019 и разницы между их стоимостью и законными доходами более 1 505 250 грн, а также фактических данных об отражении сведений, касающихся имущества или иного объекта декларирования, что имеет стоимость, и могут отличаться от достоверных на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату подачи декларации, вопрос о проведении полной проверки декларации или мониторинга образа жизни указанного лица может быть решен после предоставления таких фактических данных", - говорится в ответе НАПК на запрос СМИ.
В ответе на запрос НАПК ссылается на изменения в законодательстве от 17.07.2025 относительно повышения ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, а именно - на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Также в ответе НАПК отмечает:"Требование статьи относительно "приобретения необоснованных активов" касается активов, приобретенных лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления после 28.11.2019, если разница между их стоимостью и законными доходами составляет более 1 505 250 гривен".
"Повышение выглядит неоднозначно: на фоне общественного запроса на усиление антикоррупционной политики оно может произвести впечатление "смягчения" правил для чиновников. С одной стороны, это может разгрузить органы, ответственные за привлечение к ответственности, и позволить им концентрировать ресурсы на серьезных нарушениях. С другой стороны, существует риск злоупотреблений, когда даже значительные суммы недекларирования будут оставаться без внимания, потому что не будут подпадать под нижний порог, который по состоянию на 2025 год начинается с 454 200 грн", - объясняет Виталий Гусак, юрист Антикоррупционного штаба.
НАПК отмечает, что стоимость приобретенного женой Кузнецова земельного участка в 2021 году составляет 2,64 млн грн согласно отчету по экспертной денежной оценке, который выполнило ООО "Лекстатус Групп" от 27 апреля 2021. И добавляет: "Во время предварительного анализа установлено, что Кузнецов А.А. и член семьи (жена) с учетом полученного в 2021 году займа, имели финансовую состоятельность для приобретения в собственность / пользование / владение объектами недвижимого / движимого имущества, а также расходов на ремонт и обслуживание указанных объектов".
В Национальном агентстве сообщают, что была проведена полная проверка декларации Алексея Кузнецова за 2020 год, по результатам которой составлена справка от 06.12.2021 № 868/21, согласно которой в действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 1726 КУоАП.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
1 сентября за нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, внесли залог в размере 8 миллионов гривен.
