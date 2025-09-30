НАЗК не перевірятиме спосіб життя "слуги народу" Кузнєцова, сім’я якого володіє маєтком у Києві за понад $400 тис., - ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не планує проводити перевірку декларації чи моніторинг способу життя народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом корупційної справи.

Про це йдеться у відповіді держагентства на журналістський запит, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, у якому журналісти встановили, що дружина народного депутата Олексія Кузнєцова - Аліна Кузнєцова - придбала земельну ділянку у Києві з "коробкою" будинку, яку останні чотири роки ремонтували та оздоблювали. Вартість маєтку станом на зараз експерт оцінив у понад $400 тис. Цей будинок наразі не введений в експлуатацію, тому точних характеристик, як і власника, він не має.

"Ураховуючи викладене, у зв’язку з відсутністю в наданій вами інформації фактичних даних про набуття Кузнєцовим О.О. та членами його сім’ї активів після 28.11.2019 та різниці між їх вартістю і законними доходами понад 1 505 250 грн, а також фактичних даних про відображення відомостей, що стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, питання щодо проведення повної перевірки декларації або моніторингу способу життя вказаної особи може бути вирішено після надання таких фактичних даних", - йдеться у відповіді НАЗК на запит ЗМІ.

У відповіді на запит НАЗК посилається на зміни у законодавстві від 17.07.2025 щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а саме - на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також у відповіді НАЗК зазначає: "Вимога статті щодо "набуття необґрунтованих активів" стосується активів, набутих особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування після 28.11.2019, якщо різниця між їх вартістю і законними доходами становить понад 1 505 250 гривень".

"Підвищення виглядає неоднозначно: на тлі суспільного запиту на посилення антикорупційної політики воно може справити враження "пом’якшення" правил для чиновників. З одного боку, це може розвантажити органи, відповідальні за притягнення до відповідальності, і дозволити їм концентрувати ресурси на серйозних порушеннях. З іншого боку, існує ризик зловживань, коли навіть значні суми недекларування залишатимуться поза увагою, бо не підпадатимуть під нижній поріг, який станом на 2025 рік починається з 454 200 грн", - пояснює Віталій Гусак, юрист Антикорупційного штабу.

НАЗК зазначає, що вартість набутої дружиною Кузнєцова земельної ділянки у 2021 році становить 2,64 млн грн згідно зі звітом з експертної грошової оцінки, який виконало ТОВ "Лекстатус Груп" від 27 квітня 2021. І додає: "Під час попереднього аналізу встановлено, що Кузнєцов О.О. та член сім’ї (дружина) з урахування отриманої у 2021 році позики, мали фінансову спроможність для набуття у власність / користування / володіння об’єктами нерухомого / рухомого майна, а також витрат на ремонт та обслуговування вказаних об’єктів".

У Національному агентстві повідомляють, що було проведено повну перевірку декларації Олексія Кузнєцова за 2020 рік, за результатами якої складено довідку від 06.12.2021 № 868/21, відповідно до якої у діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 1726 КУпАП.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

1 вересня за нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

