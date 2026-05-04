Дружина "слуги народу" Кузнєцова могла вести бізнес на ТОТ Луганщини й платити податки Росії, - ЗМІ
Служба безпеки України розслідує можливу причетність дружини народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, підозрюваного у корупції під час закупівлі дронів та РЕБ, до введення бізнесу на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це йдеться в ухвалі Шевченківського суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Що відомо?
Згідно з рішенням суду, СБУ досліджує обставини, за яких Аліна Кузнєцова "організувала протиправний механізм здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області".
"Вказана діяльність полягала у веденні господарської діяльності з подальшою сплатою податків і зборів до бюджету держави-агресора", – йдеться в ухвалі.
- В рішенні суду не вказані прізвища, але співрозмовник видання у правоохоронних органах уточнив, що йдеться саме про "слугу" Кузнєцова та його дружину.
Зазначається, що жінка "здавала в оренду нерухоме майно та реалізовувала фармацевтичну продукцію, використовуючи окремі підприємства". СБУ розслідує провадження за статтями 111-1 (колабораційна діяльність) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.
Корупційна схема на дронах
- Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
- Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів — чинний нардеп.
- У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи — нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
- Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай — колишній голова Луганської ОВА, а нині — голова Мукачівської райдержадміністрації.
- У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
- 1 вересня за нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.
- Згідно з розслідуванням Слідство.Інфо, дружина Кузнєцова Аліна станом на серпень 2025 року отримувала державні виплати як внутрішньо переміщена особа (ВПО), але разом з тим змогла купити земельну ділянку в Києві з маєтком вартістю понад $400 000.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там для цієї баби у суддів?? Співпраця ж?? Свої ж:?????
??
Це все ІПСО, фейк, брехня!! Усі хоч хто, тільки не "слуги", брехня ваша.