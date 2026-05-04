Дружина "слуги народу" Кузнєцова могла вести бізнес на ТОТ Луганщини й платити податки Росії, - ЗМІ

Служба безпеки України розслідує можливу причетність дружини народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, підозрюваного у корупції під час закупівлі дронів та РЕБ, до введення бізнесу на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Що відомо?

Згідно з рішенням суду, СБУ досліджує обставини, за яких Аліна Кузнєцова "організувала протиправний механізм здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області".

"Вказана діяльність полягала у веденні господарської діяльності з подальшою сплатою податків і зборів до бюджету держави-агресора", – йдеться в ухвалі.

В рішенні суду не вказані прізвища, але співрозмовник видання у правоохоронних органах уточнив, що йдеться саме про "слугу" Кузнєцова та його дружину.

Зазначається, що жінка "здавала в оренду нерухоме майно та реалізовувала фармацевтичну продукцію, використовуючи окремі підприємства". СБУ розслідує провадження за статтями 111-1 (колабораційна діяльність) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Корупційна схема на дронах

