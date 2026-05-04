Дружина "слуги народу" Кузнєцова могла вести бізнес на ТОТ Луганщини й платити податки Росії, - ЗМІ

Кузнєцову просять 30 млн застави

Служба безпеки України розслідує можливу причетність дружини народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, підозрюваного у корупції під час закупівлі дронів та РЕБ, до введення бізнесу на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Що відомо?

Згідно з рішенням суду, СБУ досліджує обставини, за яких Аліна Кузнєцова "організувала протиправний механізм здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області".

"Вказана діяльність полягала у веденні господарської діяльності з подальшою сплатою податків і зборів до бюджету держави-агресора", – йдеться в ухвалі.

  • В рішенні суду не вказані прізвища, але співрозмовник видання у правоохоронних органах уточнив, що йдеться саме про "слугу" Кузнєцова та його дружину.

Зазначається, що жінка "здавала в оренду нерухоме майно та реалізовувала фармацевтичну продукцію, використовуючи окремі підприємства". СБУ розслідує провадження за статтями 111-1 (колабораційна діяльність) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Корупційна схема на дронах

Это уже как фирменный почерк нынешней власти - обязательное наличие связей с рашкой.
04.05.2026 20:00 Відповісти
Про що новина? Звичайна дружина звичайного «слуги».
04.05.2026 19:59 Відповісти
Семья "проживает лучшие годы", по меткому выражению жены одного полковника.
04.05.2026 20:01 Відповісти
Бізнесцелка, могла вести, могла не вести. З якого часу? Куда раніше правоохоронці дивилися?
04.05.2026 20:15 Відповісти
Могла? Шо за постановка питання? Я от міг бути мільйонером, але шось не получилось. )
04.05.2026 20:01 Відповісти
Як сказала жінка одного Зельоного чиновника на звинувачення журналістами в мільйонні витрати, які не узгоджуються з заробітками - "Я жіву свою лучшую жізнь, мнє плєвать на всєх"
04.05.2026 20:05 Відповісти
СНароду одні зрадники..Дмвно що пока Бужанський ще не засвітився.... Що
там для цієї баби у суддів?? Співпраця ж?? Свої ж:?????
??
04.05.2026 20:09 Відповісти
поки вова на мєстє, чуди юди живуть своє краще життя.
04.05.2026 20:09 Відповісти
Зелена клептократія
04.05.2026 20:14 Відповісти
У слуг Урода це як пагтбілет - пашпорт рф або бізнес , чи активи нерухомості, чи внесок в рублях ( акції, депозити) ...
04.05.2026 20:20 Відповісти
Вони живуть своє найкраще життя і спокійно роблять гешефти
04.05.2026 20:23 Відповісти
Зелена пліснява проросла дуже глибоко за добу "НЕНАЧАСІ"! Виявилось, що викорінювати її нікому, бо "закордон" життєво зацікавлений в підживленні плісняви.
04.05.2026 20:28 Відповісти
рішення суду! без прізвищ!
04.05.2026 20:28 Відповісти
Та ну на, такого не може бути, це ж "С Л У Г И"!!!
Це все ІПСО, фейк, брехня!! Усі хоч хто, тільки не "слуги", брехня ваша.
04.05.2026 20:30 Відповісти
Какістократія (від дав.-гр. κάκιστος - найгірший і κράτος - влада) - це система управління державою, що знаходиться під орудою найменш кваліфікованих, найаморальніших або найбільш некомпетентних членів суспільства. Це «влада найгірших», яка є антонімом аристократії (влади найкращих) і часто характеризується корупцією, популізмом та деградацією інституцій.
04.05.2026 20:42 Відповісти
Деньги не пахнут ! Кого **..т чужое горе.
04.05.2026 20:44 Відповісти
 
 