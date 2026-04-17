НАБУ завершило розслідування справи про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ, де фігурують Гайдай та "слуга" Кузнєцов

Завершено розслідування у справі щодо корупцію при закупівлі БПЛА та РЕБ для Нацгвардії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

За даними НАБУ та САП, у 2025 році організована група системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

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Встановлені епізоди

Антикорупційним органам під час розслідування вдалося встановити такі епізоди:

одержання хабаря нардепом та колишнім військовослужбовцем ЗСУ – до 30% від суми контракту – за вплив на укладення договорів командиром військової частини на закупівлю FPV-дронів;

закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн військовою частиною Нацгвардії України за завищенням ціни на понад 3 млн грн. Ексголова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА), нардеп, начальник міської військової адміністрації, колишній військовослужбовець, бенефіціар і директорка підприємства після постачання продукції заволоділи вказаними бюджетними коштами в якості "відкату";

закупівля РЕБ за завищеними цінами. Колишній голова Луганської ОДА, народний депутат України, начальник міської військової адміністрації та командир військової частини НГУ отримали до 30% від суми контракту;

закупівля FPV-дронів на майже 2 млн грн за завищеними цінами. До заволодіння коштами причетні депутат Запорізької облради, бенефіціар і директорка підприємства-виробника;

фіктивне працевлаштування бенефіціаром, директоркою підприємства та депутатом Запорізької облради щонайменше 15 військовозобов’язаних. Послуги особи оцінювали від $ 5 тисяч до $ 12 тисяч;

незаконне збагачення колишнього голови Луганської ОДА на понад 62 млн грн;

внесення колишнім головою Луганської ОДА недостовірних відомостей до декларації за 2020-2025 роки.

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Серед підозрюваних:

колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;

народний депутат України;

начальник міської військової адміністрації;

командир військової частини Національної гвардії України;

фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА;

директорка підприємства-виробника БПЛА;

депутат Запорізької обласної ради;

колишній військовослужбовець Збройних Сил України.

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Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

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