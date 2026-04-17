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Новини Корупція на закупівлі дронів
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НАБУ завершило розслідування справи про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ, де фігурують Гайдай та "слуга" Кузнєцов

Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: слідство завершено

Завершено розслідування у справі щодо корупцію при закупівлі БПЛА та РЕБ для Нацгвардії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

За даними НАБУ та САП, у 2025 році організована група системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

Також дивіться: Корупція в оборонці: НАБУ і САП викрили розкрадання 90 млн грн на дронах. ВIДЕО

Встановлені епізоди

Антикорупційним органам під час розслідування вдалося встановити такі епізоди:

  • одержання хабаря нардепом та колишнім військовослужбовцем ЗСУ – до 30% від суми контракту – за вплив на укладення договорів командиром військової частини на закупівлю FPV-дронів;
  • закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн військовою частиною Нацгвардії України за завищенням ціни на понад 3 млн грн. Ексголова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА), нардеп, начальник міської військової адміністрації, колишній військовослужбовець, бенефіціар і директорка підприємства після постачання продукції заволоділи вказаними бюджетними коштами в якості "відкату";
  • закупівля РЕБ за завищеними цінами. Колишній голова Луганської ОДА, народний депутат України, начальник міської військової адміністрації та командир військової частини НГУ отримали до 30% від суми контракту;
  • закупівля FPV-дронів на майже 2 млн грн за завищеними цінами. До заволодіння коштами причетні депутат Запорізької облради, бенефіціар і директорка підприємства-виробника;
  • фіктивне працевлаштування бенефіціаром, директоркою підприємства та депутатом Запорізької облради щонайменше 15 військовозобов’язаних. Послуги особи оцінювали від $ 5 тисяч до $ 12 тисяч;
  • незаконне збагачення колишнього голови Луганської ОДА на понад 62 млн грн;
  • внесення колишнім головою Луганської ОДА недостовірних відомостей до декларації за 2020-2025 роки.

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Серед підозрюваних:

  • колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;
  • народний депутат України;
  • начальник міської військової адміністрації;
  • командир військової частини Національної гвардії України;
  • фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА;
  • директорка підприємства-виробника БПЛА;
  • депутат Запорізької обласної ради;
  • колишній військовослужбовець Збройних Сил України.

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Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

  • Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
  • Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
  • У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
  • Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.
  • У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
  • Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
  • 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу захисту колишнього голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая та прокурора на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Також читайте: Підозрюваний у корупції Гайдай підписав контракт із ЗСУ та служить на посаді рядового особового складу, - НАБУ

Автор: 

НАБУ (5768) корупція (5120) Гайдай ЛОГА (911) Кузнєцов Олексій (10)
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Топ коментарі
+18
І скільки років чи десятирічь сторона захисту буду вивчати справу?
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17.04.2026 10:53 Відповісти
+12
Так цього ж "патріота" Гайдая послали на муки в Закарпаття
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17.04.2026 10:56 Відповісти
+12
все закінчиться пшиком
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17.04.2026 11:33 Відповісти

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