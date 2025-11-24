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Новини Корупція на закупівлі дронів
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Ексголова Луганської ОВА Гайдай, якого підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ, заявив, що став військовослужбовцем ЗСУ

гайдай

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що призвався до Збройних сил України та повертається на схід. Раніше посадовця підозрювали у причетності до корупційних схем під час закупівель БпЛА і РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у власному Telegram-каналі.

"Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ", - написав він без наведення деталей.

Також читайте: Корупція на закупівлі дронів: Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Гайдаю

Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу захисту колишнього голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая та прокурора на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Автор: 

ЗСУ (8782) Гайдай ЛОГА (911)
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Топ коментарі
+25
Невже рядовим штурмовиком?
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24.11.2025 18:11 Відповісти
+17
Нє... Напевне "по хозяйствєнной часті".
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24.11.2025 18:13 Відповісти
+17
Цілком робоча схема. З 2015го там мінти уникали люстрації, ще й льготи УБД отримували. А скільки ганяло контрабанту чи мародерило , а себе називало АТОшниками.

Країна Мрій крокує до світлого "майбутнєго"
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24.11.2025 18:14 Відповісти
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Невже рядовим штурмовиком?
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24.11.2025 18:11 Відповісти
Нє... Напевне "по хозяйствєнной часті".
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24.11.2025 18:13 Відповісти
Мабуть на самій Потужній посаді ))
Клеїть наклейки на китайське лайно , наче б то це "Фламіндіч Поїнт" зібрало з золотими процесорами
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24.11.2025 18:15 Відповісти
Буде мабуть, сидіти в самій ракеті «Фламінго», як призначенець зеленського+єрмака???
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24.11.2025 18:45 Відповісти
В найгіршому випадку буде дивитись "стріми" як хлопці воюють, - на КПСб, а скоріше за все десь кілометрів за 50-100 від ЛБЗ буде так само займатись корупцією.
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24.11.2025 18:22 Відповісти
а потім, непомітно, раптове переведення на захист західних кордонів України десь під Ужгород!
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24.11.2025 18:25 Відповісти
Насралов, теж так хотів здриснуть!!
А міндіча з цукерманом, «ХТОСЬ» (кого і зеленський «не знає») примусово та в злочин6ий спосіб, вивіз з грошима з України, під час команданської години, щоб вони не захищали Україну!! В Україні діє ціла організована група злочинців, які не дають громадянам України захищати Україну!?!? Тут відверта рука, і Трампа і ******!
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24.11.2025 18:43 Відповісти
Цілком робоча схема. З 2015го там мінти уникали люстрації, ще й льготи УБД отримували. А скільки ганяло контрабанту чи мародерило , а себе називало АТОшниками.

Країна Мрій крокує до світлого "майбутнєго"
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24.11.2025 18:14 Відповісти
ексголова ОВА - тобто призначений Оманською ZеГнидою
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24.11.2025 18:14 Відповісти
Вчасно! Дуже вчасно" Щось відчув...
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24.11.2025 18:14 Відповісти
Підказали...
Чергова уТечка інфи з справи яку шиють.
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24.11.2025 18:24 Відповісти
пропущено слово безкоштовна уТечка
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24.11.2025 18:27 Відповісти
Безкоштовна то за замовчуванням.
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24.11.2025 18:29 Відповісти
Корупціонерів-патріотів не буває, весь їх "бізнес" це торгівля держінтересами, тому цікаво якими державними інтересами він збирається в ЗСУ приторговувати? 🙄
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24.11.2025 18:14 Відповісти
Достатньо посади зам по тилу батальона/бригади, ну а під-мііністерська посада то вища ліга, там денно і ношно переймаються державними інтересами.
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24.11.2025 18:28 Відповісти
А яка частина Луганської області перебуває під контролем України що там є своя ОВА і її голова?
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24.11.2025 18:15 Відповісти
Колчаківськи фронти, Поліграф Поліграфовіч Шарікофф.
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24.11.2025 18:16 Відповісти
Служе зі мною в штурмовому підрозділі.
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24.11.2025 18:21 Відповісти
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24.11.2025 21:04 Відповісти
Писарем у коптьорці чи поваром у лазні???
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24.11.2025 18:29 Відповісти
Так що це звільнює від криминальної відповідальності?? Тільки за рішенням суду
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24.11.2025 18:30 Відповісти
взагалі існує щось під Оманською ZеГнидою не корумповане ? (риторичне)
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24.11.2025 18:30 Відповісти
Я вже давно кажу, що таким чином можна вирішити проблему мобілізації.

ТЦК коли набирає людей через певний час ті хто людей збирав відправляється воювати разом з ними.

Гайдай крав на реб і дорогах? Відправляється воювати в ті підрозділи які обікрав.
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24.11.2025 18:33 Відповісти
Нехай би в тюрмі шив рукавиці, а так він гробитиме наших військових!
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24.11.2025 18:43 Відповісти
Так а що, кримінальна справа - усьо?
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24.11.2025 18:47 Відповісти
Отак кожне корупціно-злодійське гівно знаходить захист від тюремної баланди.
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24.11.2025 19:01 Відповісти
Пошёл на передовую? Ага!
Сук@ - бабка пошептала:
ДОНЕЦКИЕ ПОЙМУТ
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24.11.2025 19:14 Відповісти
Серьога Гайдай агент по лінії РПЦ. В нього грамот та медалей від Кірюхі, як у виставкового пуделя.
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24.11.2025 19:21 Відповісти
Пішов у ЗСУ, це добре, але за можливі афери треба відповідати.
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24.11.2025 19:45 Відповісти
Закарпатьський військовий округ? Обкрадав наших бійців на укріпленнях, дронах не боїться що товарищі по службі, не залишать цей факт безкарним?
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24.11.2025 20:41 Відповісти
Буде віддано служити рядовим членом схем імені Міндіча.
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24.11.2025 21:01 Відповісти
Херпиду, Боневтик, Бонезнав, Бопотужний
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24.11.2025 21:37 Відповісти
мені стае соромно за свою форму.
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24.11.2025 21:47 Відповісти
Вирішив кров'ю змити позор?
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24.11.2025 22:22 Відповісти
дайте йому бронежилет і гранату від міндіча
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24.11.2025 22:29 Відповісти
Ой, как удобно!!🤡🤣🤪😆😂😂
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24.11.2025 23:15 Відповісти
Тепер шукай вітру в полі!
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25.11.2025 03:00 Відповісти
 
 