Ексголова Луганської ОВА Гайдай, якого підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ, заявив, що став військовослужбовцем ЗСУ

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що призвався до Збройних сил України та повертається на схід. Раніше посадовця підозрювали у причетності до корупційних схем під час закупівель БпЛА і РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у власному Telegram-каналі.

"Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ", - написав він без наведення деталей.

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Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу захисту колишнього голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая та прокурора на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.