Экс-глава Луганской ОВА Гайдай, подозреваемый в коррупции при закупке БПЛА и РЭБ, заявил, что стал военнослужащим ВСУ

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что призвался в Вооруженные силы Украины и возвращается на восток. Ранее чиновника подозревали в причастности к коррупционным схемам при закупках БПЛА и РЭБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Возвращаюсь на восток. Теперь как военнослужащий ВСУ", - написал он без указания подробностей.

Читайте также: Коррупция при закупке дронов: Апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения Гайдаю

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены в взяточничестве один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

Также читайте: Экс-глава Луганской ОГА Гайдай вышел под залог 10 млн грн.

Невже рядовим штурмовиком?
24.11.2025 18:11 Ответить
Нє... Напевне "по хозяйствєнной часті".
24.11.2025 18:13 Ответить
Цілком робоча схема. З 2015го там мінти уникали люстрації, ще й льготи УБД отримували. А скільки ганяло контрабанту чи мародерило , а себе називало АТОшниками.

Країна Мрій крокує до світлого "майбутнєго"
24.11.2025 18:14 Ответить
Невже рядовим штурмовиком?
24.11.2025 18:11 Ответить
Нє... Напевне "по хозяйствєнной часті".
24.11.2025 18:13 Ответить
Мабуть на самій Потужній посаді ))
Клеїть наклейки на китайське лайно , наче б то це "Фламіндіч Поїнт" зібрало з золотими процесорами
24.11.2025 18:15 Ответить
Буде мабуть, сидіти в самій ракеті «Фламінго», як призначенець зеленського+єрмака???
24.11.2025 18:45 Ответить
В найгіршому випадку буде дивитись "стріми" як хлопці воюють, - на КПСб, а скоріше за все десь кілометрів за 50-100 від ЛБЗ буде так само займатись корупцією.
24.11.2025 18:22 Ответить
а потім, непомітно, раптове переведення на захист західних кордонів України десь під Ужгород!
24.11.2025 18:25 Ответить
Насралов, теж так хотів здриснуть!!
А міндіча з цукерманом, «ХТОСЬ» (кого і зеленський «не знає») примусово та в злочин6ий спосіб, вивіз з грошима з України, під час команданської години, щоб вони не захищали Україну!! В Україні діє ціла організована група злочинців, які не дають громадянам України захищати Україну!?!? Тут відверта рука, і Трампа і ******!
24.11.2025 18:43 Ответить
Цілком робоча схема. З 2015го там мінти уникали люстрації, ще й льготи УБД отримували. А скільки ганяло контрабанту чи мародерило , а себе називало АТОшниками.

Країна Мрій крокує до світлого "майбутнєго"

Країна Мрій крокує до світлого "майбутнєго"
24.11.2025 18:14 Ответить
ексголова ОВА - тобто призначений Оманською ZеГнидою
24.11.2025 18:14 Ответить
Вчасно! Дуже вчасно" Щось відчув...
24.11.2025 18:14 Ответить
Підказали...
Чергова уТечка інфи з справи яку шиють.
24.11.2025 18:24 Ответить
пропущено слово безкоштовна уТечка
24.11.2025 18:27 Ответить
Безкоштовна то за замовчуванням.
24.11.2025 18:29 Ответить
Корупціонерів-патріотів не буває, весь їх "бізнес" це торгівля держінтересами, тому цікаво якими державними інтересами він збирається в ЗСУ приторговувати? 🙄
24.11.2025 18:14 Ответить
Достатньо посади зам по тилу батальона/бригади, ну а під-мііністерська посада то вища ліга, там денно і ношно переймаються державними інтересами.
24.11.2025 18:28 Ответить
А яка частина Луганської області перебуває під контролем України що там є своя ОВА і її голова?
24.11.2025 18:15 Ответить
Колчаківськи фронти, Поліграф Поліграфовіч Шарікофф.
24.11.2025 18:16 Ответить
Служе зі мною в штурмовому підрозділі.
24.11.2025 18:21 Ответить
Писарем у коптьорці чи поваром у лазні???
24.11.2025 18:29 Ответить
Так що це звільнює від криминальної відповідальності?? Тільки за рішенням суду
24.11.2025 18:30 Ответить
взагалі існує щось під Оманською ZеГнидою не корумповане ? (риторичне)
24.11.2025 18:30 Ответить
Я вже давно кажу, що таким чином можна вирішити проблему мобілізації.

ТЦК коли набирає людей через певний час ті хто людей збирав відправляється воювати разом з ними.

Гайдай крав на реб і дорогах? Відправляється воювати в ті підрозділи які обікрав.
24.11.2025 18:33 Ответить
Нехай би в тюрмі шив рукавиці, а так він гробитиме наших військових!
24.11.2025 18:43 Ответить
Так а що, кримінальна справа - усьо?
24.11.2025 18:47 Ответить
 
 