Экс-глава Луганской ОВА Гайдай, подозреваемый в коррупции при закупке БПЛА и РЭБ, заявил, что стал военнослужащим ВСУ

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что призвался в Вооруженные силы Украины и возвращается на восток. Ранее чиновника подозревали в причастности к коррупционным схемам при закупках БПЛА и РЭБ.

"Возвращаюсь на восток. Теперь как военнослужащий ВСУ", - написал он без указания подробностей.

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены в взяточничестве один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

