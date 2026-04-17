НАБУ завершило расследование дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, где фигурируют Гайдай и "слуга" Кузнецов

Завершено расследование по делу о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ для Национальной гвардии.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

По данным НАБУ и САП, в 2025 году организованная группа систематически завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Установленные эпизоды

Антикоррупционным органам в ходе расследования удалось установить следующие эпизоды:

  • получение взятки народным депутатом и бывшим военнослужащим ВСУ – до 30% от суммы контракта – за влияние на заключение договоров командиром воинской части на закупку FPV-дронов;
  • закупка FPV-дронов на сумму почти 10 млн грн военной частью Нацгвардии Украины с завышением цены более чем на 3 млн грн. Экс-глава Луганской областной государственной администрации (ОГА), народный депутат, начальник городской военной администрации, бывший военнослужащий, бенефициар и директор предприятия после поставки продукции завладели указанными бюджетными средствами в качестве "отката";
  • закупка РЭБ по завышенным ценам. Бывший глава Луганской ОГА, народный депутат Украины, начальник городской военной администрации и командир воинской части НГУ получили до 30% от суммы контракта;
  • закупка FPV-дронов на сумму почти 2 млн грн по завышенным ценам. К завладению средствами причастны депутат Запорожского облсовета, бенефициар и директор предприятия-производителя;
  • фиктивное трудоустройство бенефициаром, директором предприятия и депутатом Запорожского облсовета не менее 15 военнообязанных. Услуги лица оценивались от $ 5 тысяч до $ 12 тысяч;
  • незаконное обогащение бывшего главы Луганской ОГА на сумму свыше 62 млн грн;
  • внесение бывшим главой Луганской ОГА недостоверных сведений в декларацию за 2020-2025 годы.

Среди подозреваемых:

  • бывший председатель Луганской областной государственной администрации;
  • народный депутат Украины;
  • начальник городской военной администрации;
  • командир воинской части Национальной гвардии Украины;
  • фактический бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА;
  • директор предприятия-производителя БПЛА;
  • депутат Запорожского областного совета;
  • бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Коррупционная схема с дронами для Нацгвардии

  • Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что на взятке были уличены один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
  • Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
  • В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
  • Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме по закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай — бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
  • В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило освободить от должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
  • 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

І скільки років чи десятирічь сторона захисту буду вивчати справу?
17.04.2026 10:53 Ответить
Так цього ж "патріота" Гайдая послали на муки в Закарпаття
17.04.2026 10:56 Ответить
все закінчиться пшиком
17.04.2026 11:33 Ответить
 
 