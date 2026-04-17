НАБУ завершило расследование дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, где фигурируют Гайдай и "слуга" Кузнецов
Завершено расследование по делу о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ для Национальной гвардии.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.
По данным НАБУ и САП, в 2025 году организованная группа систематически завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.
Установленные эпизоды
Антикоррупционным органам в ходе расследования удалось установить следующие эпизоды:
- получение взятки народным депутатом и бывшим военнослужащим ВСУ – до 30% от суммы контракта – за влияние на заключение договоров командиром воинской части на закупку FPV-дронов;
- закупка FPV-дронов на сумму почти 10 млн грн военной частью Нацгвардии Украины с завышением цены более чем на 3 млн грн. Экс-глава Луганской областной государственной администрации (ОГА), народный депутат, начальник городской военной администрации, бывший военнослужащий, бенефициар и директор предприятия после поставки продукции завладели указанными бюджетными средствами в качестве "отката";
- закупка РЭБ по завышенным ценам. Бывший глава Луганской ОГА, народный депутат Украины, начальник городской военной администрации и командир воинской части НГУ получили до 30% от суммы контракта;
- закупка FPV-дронов на сумму почти 2 млн грн по завышенным ценам. К завладению средствами причастны депутат Запорожского облсовета, бенефициар и директор предприятия-производителя;
- фиктивное трудоустройство бенефициаром, директором предприятия и депутатом Запорожского облсовета не менее 15 военнообязанных. Услуги лица оценивались от $ 5 тысяч до $ 12 тысяч;
- незаконное обогащение бывшего главы Луганской ОГА на сумму свыше 62 млн грн;
- внесение бывшим главой Луганской ОГА недостоверных сведений в декларацию за 2020-2025 годы.
Среди подозреваемых:
- бывший председатель Луганской областной государственной администрации;
- народный депутат Украины;
- начальник городской военной администрации;
- командир воинской части Национальной гвардии Украины;
- фактический бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА;
- директор предприятия-производителя БПЛА;
- депутат Запорожского областного совета;
- бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Коррупционная схема с дронами для Нацгвардии
- Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что на взятке были уличены один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
- Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
- В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
- Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме по закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай — бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
- В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило освободить от должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
- В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
- 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.
