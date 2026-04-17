НАБУ завершило расследование дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, где фигурируют Гайдай и "слуга" Кузнецов

Завершено расследование по делу о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ для Национальной гвардии.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

По данным НАБУ и САП, в 2025 году организованная группа систематически завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Установленные эпизоды

Антикоррупционным органам в ходе расследования удалось установить следующие эпизоды:

получение взятки народным депутатом и бывшим военнослужащим ВСУ – до 30% от суммы контракта – за влияние на заключение договоров командиром воинской части на закупку FPV-дронов;

закупка FPV-дронов на сумму почти 10 млн грн военной частью Нацгвардии Украины с завышением цены более чем на 3 млн грн. Экс-глава Луганской областной государственной администрации (ОГА), народный депутат, начальник городской военной администрации, бывший военнослужащий, бенефициар и директор предприятия после поставки продукции завладели указанными бюджетными средствами в качестве "отката";

закупка РЭБ по завышенным ценам. Бывший глава Луганской ОГА, народный депутат Украины, начальник городской военной администрации и командир воинской части НГУ получили до 30% от суммы контракта;

закупка FPV-дронов на сумму почти 2 млн грн по завышенным ценам. К завладению средствами причастны депутат Запорожского облсовета, бенефициар и директор предприятия-производителя;

фиктивное трудоустройство бенефициаром, директором предприятия и депутатом Запорожского облсовета не менее 15 военнообязанных. Услуги лица оценивались от $ 5 тысяч до $ 12 тысяч;

незаконное обогащение бывшего главы Луганской ОГА на сумму свыше 62 млн грн;

внесение бывшим главой Луганской ОГА недостоверных сведений в декларацию за 2020-2025 годы.

Среди подозреваемых:

бывший председатель Луганской областной государственной администрации;

народный депутат Украины;

начальник городской военной администрации;

командир воинской части Национальной гвардии Украины;

фактический бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА;

директор предприятия-производителя БПЛА;

депутат Запорожского областного совета;

бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Коррупционная схема с дронами для Нацгвардии

