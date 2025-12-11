РУС
Подозреваемый в коррупции Гайдай подписал контракт с ВСУ и служит в должности рядового личного состава, - НАБУ

гайдай

Бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай, который является подозреваемым в деле о коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подписал контракт с ВСУ.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро в ответе на запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас процессуальный статус Гайдая – подозреваемый

"12 ноября 2025 года он подписал контракт на прохождение военной службы в ВСУ на должностях рядового личного состава", - говорится в ответе Бюро.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда обязал Гайдая:

  • являться по каждому требованию к детективам НАБУ, осуществляющим досудебное расследование, а также прокурорам, осуществляющим сопровождение;
  • сообщать детективам или прокурорам об изменении места своего проживания или работы;
  • не общаться об обстоятельствах, изложенных в действующем уведомлении о подозрении, с другими подозреваемыми;
  • не посещать воинскую часть Национальной гвардии Украины;
  • сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

В НАБУ добавили, что на момент поступления запроса подозреваемый надлежащим образом выполняет возложенные на него процессуальные обязанности.

В случае, если лицо, в отношении которого осуществляется судебное разбирательство по существу, призвано на военную службу во время мобилизации, суд приостанавливает судебное производство в отношении него до демобилизации.

В то же время на граждан, служащих по контракту, эта норма не распространяется, добавили там.

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

  • Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взяточничестве один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
  • Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
  • В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
  • Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
  • В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
  • 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

+3
Він має штурмувати Покровськ вдень і вночі, поки не загине, а не служити особою рядового складу десь в глибокому тилу! Єрмак відправляв своїх противників під конвоєм відразу на передок, де вони відразу гинули в боях! Хочу побачити Єрмака і всю ці бидло-еліту штурмуючу Покровськ і загинувшу в боях!
****, кради, їж і «служи»
+1
на посаді рядового особового складу
В составе неприкасаемых?
Да просто рядовым штурмовиком и в окоп на передовую под Покровск.
Без ротации 6 мес.
