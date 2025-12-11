Подозреваемый в коррупции Гайдай подписал контракт с ВСУ и служит в должности рядового личного состава, - НАБУ
Бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай, который является подозреваемым в деле о коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подписал контракт с ВСУ.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро в ответ на запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас процессуальный статус Гайдая – подозреваемый
"12 ноября 2025 года он подписал контракт на прохождение военной службы в ВСУ на должностях рядового личного состава", - говорится в ответе Бюро.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда обязал Гайдая:
- являться по каждому требованию к детективам НАБУ, осуществляющим досудебное расследование, а также прокурорам, осуществляющим сопровождение;
- сообщать детективам или прокурорам об изменении места своего проживания или работы;
- не общаться об обстоятельствах, изложенных в действующем уведомлении о подозрении, с другими подозреваемыми;
- не посещать воинскую часть Национальной гвардии Украины;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
В НАБУ добавили, что на момент поступления запроса подозреваемый надлежащим образом выполняет возложенные на него процессуальные обязанности.
В случае, если лицо, в отношении которого осуществляется судебное разбирательство по существу, призвано на военную службу во время мобилизации, суд приостанавливает судебное производство в отношении него до демобилизации.
В то же время на граждан, служащих по контракту, эта норма не распространяется, добавили там.
Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии
- Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взяточничестве один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
- Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
- В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
- Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
- В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
- В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
- 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.
****, кради, їж і «служи»
------------------------------------------------------
В составе неприкасаемых?
Да просто рядовым штурмовиком и в окоп на передовую под Покровск.
Без ротации 6 мес.
З числа оточення сн-або застава,або втеча.