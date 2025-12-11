Подозреваемый в коррупции Гайдай подписал контракт с ВСУ и служит в должности рядового личного состава, - НАБУ

Бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай, который является подозреваемым в деле о коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подписал контракт с ВСУ.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро в ответ на запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас процессуальный статус Гайдая – подозреваемый

"12 ноября 2025 года он подписал контракт на прохождение военной службы в ВСУ на должностях рядового личного состава", - говорится в ответе Бюро.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда обязал Гайдая:

являться по каждому требованию к детективам НАБУ, осуществляющим досудебное расследование, а также прокурорам, осуществляющим сопровождение;

сообщать детективам или прокурорам об изменении места своего проживания или работы;

не общаться об обстоятельствах, изложенных в действующем уведомлении о подозрении, с другими подозреваемыми;

не посещать воинскую часть Национальной гвардии Украины;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

В НАБУ добавили, что на момент поступления запроса подозреваемый надлежащим образом выполняет возложенные на него процессуальные обязанности.

В случае, если лицо, в отношении которого осуществляется судебное разбирательство по существу, призвано на военную службу во время мобилизации, суд приостанавливает судебное производство в отношении него до демобилизации.

В то же время на граждан, служащих по контракту, эта норма не распространяется, добавили там.

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

