Підозрюваний у корупції Гайдай підписав контракт із ЗСУ та служить на посаді рядового особового складу, - НАБУ
Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації та Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай, який є підозрюваним у справі про корупцію із закупівлею дронів та засобів радіоелектронної боротьби, підписав контракт із ЗСУ.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро у відповідь на запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Зараз процесуальний статус Гайдая – підозрюваний
"12 листопада 2025 року він підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ на посадах рядового особового складу", - йдеться у відповіді Бюро.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зобов’язав Гайдая:
- прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорів, які здійснюють супровід;
- повідомляти детективам чи прокурорам про зміну місця свого проживання або роботи;
- не спілкуватися про обставини, викладені у чинному повідомленні про підозру з іншими підозрюваними;
- не відвідувати військову частину Національної гвардії України;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
В НАБУ додали, що на момент надходження запиту підозрюваний належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки.
У випадку, якщо особу, стосовно якої здійснюється судовий розгляд по суті, призвали на військову службу під час мобілізації, суд зупиняє судове провадження стосовно неї до демобілізації.
Водночас на громадян, які служать за контрактом, ця норма не поширюється, додали там.
Корупційна схема на дронах для Нацгвардії
- Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
- Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
- У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
- Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.
- У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
- 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу захисту колишнього голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая та прокурора на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.
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В составе неприкасаемых?
Да просто рядовым штурмовиком и в окоп на передовую под Покровск.
Без ротации 6 мес.