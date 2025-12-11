Підозрюваний у корупції Гайдай підписав контракт із ЗСУ та служить на посаді рядового особового складу, - НАБУ

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації та Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай, який є підозрюваним у справі про корупцію із закупівлею дронів та засобів радіоелектронної боротьби, підписав контракт із ЗСУ.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро у відповідь на запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

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Зараз процесуальний статус Гайдая – підозрюваний

"12 листопада 2025 року він підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ на посадах рядового особового складу", - йдеться у відповіді Бюро.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зобов’язав Гайдая:

прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорів, які здійснюють супровід;

повідомляти детективам чи прокурорам про зміну місця свого проживання або роботи;

не спілкуватися про обставини, викладені у чинному повідомленні про підозру з іншими підозрюваними;

не відвідувати військову частину Національної гвардії України;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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В НАБУ додали, що на момент надходження запиту підозрюваний належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки.

У випадку, якщо особу, стосовно якої здійснюється судовий розгляд по суті, призвали на військову службу під час мобілізації, суд зупиняє судове провадження стосовно неї до демобілізації.

Водночас на громадян, які служать за контрактом, ця норма не поширюється, додали там.

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Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

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