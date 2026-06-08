"Слуга народа" Мотовиловец арендует элитную квартиру в Киеве у фиктивной фирмы мастера по наращиванию ресниц, - Bihus.Info

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец с лета 2025 года проживает в роскошной 180-метровой квартире в историческом центре Киева, право собственности на которую оформлено на фиктивную компанию жительницы Броваров. Фирма приобрела квартиру ориентировочной стоимостью 14 миллионов гривен и сдала ее нардепу по цене, значительно ниже рыночной.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бизнес "на ресницах" и недвижимость за 14 миллионов

По данным журналистов, объект недвижимости вблизи Золотых ворот зарегистрирован на ООО "ХАЙБИЛД-ИН". Эта фирма была создана в марте 2025 года и уже через месяц приобрела апартаменты ориентировочной стоимостью 14 миллионов гривен. Сразу после покупки жилье начал снимать Мотовиловец, заключив договор аренды сроком на семь лет.

Расследователи установили, что владелицей и директором компании является Людмила Кубанских из Броваров, которая профессионально занимается наращиванием ресниц. Во время визита журналистов выяснились факты о "бизнес-леди":

Кубанских не смогла четко объяснить, чем занимается ее фирма (сначала назвала производство металлочерепицы).

Муж владелицы признал, что она является директором только на бумаге и просто подписывает документы по поручению третьих лиц.

Мотовиловец платит за аренду около 1000 долларов в месяц, что как минимум в три раза ниже рыночной стоимости аналогичного жилья в этом районе.

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Людмила Кубанских

Тень Вадима Столара

Журналистам также удалось выяснить, что предыдущим владельцем квартиры было ООО "БИЗНЕС БИЛДИНГ КОМПАНИ". Эта компания инвестирует в новостройки в Киеве, и почти все объекты, оформленные на эту компанию, находятся в жилых комплексах, которые возводились структурами, связанными с нардепом от ныне запрещенной "ОПЗЖ" Вадимом Столаром. В частности, речь идет о квартирах в ЖК "Manhattan City", "Poetica" и "Французский квартал-2".

Квартира в историческом доме, где поселился "слуга" Мотовиловец, была исключительной и единственной такой инвестицией в портфеле фирмы.

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ЖК "Manhattan City"

Реакция нардепа

Сам Мотовиловец в комментарии журналистам отверг обвинения в коррупции, заявив, что профессия человека не может быть доказательством фиктивности его бизнеса. Нардеп утверждает, что не знаком с владельцами компаний-владельцев квартиры и не имел с ними деловых отношений. Размер арендной платы народный избранник назвать отказался.

Отметим, что Вадим Столар — избран в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Один из самых скандальных застройщиков Киева, который, несмотря на запрет своей партии и коррупционные шлейфы, сохранил мандат и возможность беспрепятственного выезда за границу после возвращения с Лазурного берега. С именем Столара связано немало коррупционных скандалов, в частности в сфере строительства в Киеве.

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