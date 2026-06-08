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Новости Мотовиловец арендует элитную недвижимость
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"Слуга народа" Мотовиловец арендует элитную квартиру в Киеве у фиктивной фирмы мастера по наращиванию ресниц, - Bihus.Info

мотовиловец

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец с лета 2025 года проживает в роскошной 180-метровой квартире в историческом центре Киева, право собственности на которую оформлено на фиктивную компанию жительницы Броваров.  Фирма приобрела квартиру ориентировочной стоимостью 14 миллионов гривен и сдала ее нардепу по цене, значительно ниже рыночной.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бизнес "на ресницах" и недвижимость за 14 миллионов

По данным журналистов, объект недвижимости вблизи Золотых ворот зарегистрирован на ООО "ХАЙБИЛД-ИН". Эта фирма была создана в марте 2025 года и уже через месяц приобрела апартаменты ориентировочной стоимостью 14 миллионов гривен. Сразу после покупки жилье начал снимать Мотовиловец, заключив договор аренды сроком на семь лет.

Житель Мотовилова снял элитное жилье в три раза дешевле рыночной стоимости

Расследователи установили, что владелицей и директором компании является Людмила Кубанских из Броваров, которая профессионально занимается наращиванием ресниц. Во время визита журналистов выяснились факты о "бизнес-леди":

  • Кубанских не смогла четко объяснить, чем занимается ее фирма (сначала назвала производство металлочерепицы).

  • Муж владелицы признал, что она является директором только на бумаге и просто подписывает документы по поручению третьих лиц.

  • Мотовиловец платит за аренду около 1000 долларов в месяц, что как минимум в три раза ниже рыночной стоимости аналогичного жилья в этом районе.

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Житель Мотовилова снял элитное жилье в три раза дешевле рыночной стоимости
Людмила Кубанских

Тень Вадима Столара

Журналистам также удалось выяснить, что предыдущим владельцем квартиры было ООО "БИЗНЕС БИЛДИНГ КОМПАНИ". Эта компания инвестирует в новостройки в Киеве, и почти все объекты, оформленные на эту компанию, находятся в жилых комплексах, которые возводились структурами, связанными с нардепом от ныне запрещенной "ОПЗЖ" Вадимом Столаром. В частности, речь идет о квартирах в ЖК "Manhattan City", "Poetica" и "Французский квартал-2".

Квартира в историческом доме, где поселился "слуга" Мотовиловец, была исключительной и единственной такой инвестицией в портфеле фирмы.

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Элитное жилье нардепа Мотовиловца
ЖК "Manhattan City"

Реакция нардепа

Сам Мотовиловец в комментарии журналистам отверг обвинения в коррупции, заявив, что профессия человека не может быть доказательством фиктивности его бизнеса. Нардеп утверждает, что не знаком с владельцами компаний-владельцев квартиры и не имел с ними деловых отношений. Размер арендной платы народный избранник назвать отказался.

Отметим, что Вадим Столар — избран в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Один из самых скандальных застройщиков Киева, который, несмотря на запрет своей партии и коррупционные шлейфы, сохранил мандат и возможность беспрепятственного выезда за границу после возвращения с Лазурного берега. С именем Столара связано немало коррупционных скандалов, в частности в сфере строительства в Киеве.

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Автор: 

Киев (26431) недвижимость (849) Бигус Денис (202) Слуга народа (2679) Мотовиловец Андрей (37)
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Топ комментарии
+2
Вони живуть своє найкраще життя а вам вмирати в окопах, ЗА НИХ!
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08.06.2026 21:41 Ответить
+1
Нам радіти чи плакати?
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08.06.2026 20:41 Ответить
+1
і моніторинг не провіряв где майстриня такі гроші взяла? богатим все можна...
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08.06.2026 20:48 Ответить
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Нам радіти чи плакати?
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08.06.2026 20:41 Ответить
Не на часі
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08.06.2026 20:41 Ответить
Выходь на протест)
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08.06.2026 21:22 Ответить
Пртест неможливий,коли з 10 8 ідіоти
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08.06.2026 21:27 Ответить
Не допоможе потрібне радикальне вирішення
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08.06.2026 22:08 Ответить
А майстриня точно спеціалізується на нарощуванні вій, а не на розселенні повій (повоїв)?
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08.06.2026 20:45 Ответить
і моніторинг не провіряв где майстриня такі гроші взяла? богатим все можна...
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08.06.2026 20:48 Ответить
ну не на Борщагівці ж йому жити...
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08.06.2026 20:53 Ответить
Ну саме зараз тут безпечніше ніж будь-де у Києві. 😁
Бо ***** військового, стратегічного, промислового нема.
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08.06.2026 21:06 Ответить
А ти, Миколо, штурмуй посадки.
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08.06.2026 20:56 Ответить
Всі слуги дайно з лайна...можливо з валізи *****.
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08.06.2026 21:00 Ответить
Цуко!, а У Вови не вистачає коштів, щоб добудувати "династію"...
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08.06.2026 21:02 Ответить
Цікаво, що на це скаже нардеп Железняк.

1. У них з Мотовиловцем ледь не дружні стосунки.
2. Він і досі вважає, що в СН є притомні та порядні люди.
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08.06.2026 21:04 Ответить
"платить за оренду близько 1000 доларів на місяць, що щонайменше втричі нижче за ринкову вартість аналогічного житла у цьому районі "

це що за район такий, Маямі?
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08.06.2026 21:06 Ответить
Яке ше Мотовило? - понабирали якихось телепнів - які вже вбились у пір"я
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08.06.2026 21:09 Ответить
Роз"їзжаються неадеквати - Юзік з яйцями вже в Іспанії вигулькнув
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08.06.2026 21:30 Ответить
Вони живуть своє найкраще життя а вам вмирати в окопах, ЗА НИХ!
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08.06.2026 21:41 Ответить
НАБУ, НАЗК ви де?
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08.06.2026 21:50 Ответить
... звичайна банда.
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08.06.2026 22:06 Ответить
 
 