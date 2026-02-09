Элитные апартаменты "Glacier" в Буковеле принадлежат родственникам трех прокуроров и экс-члена ВЛК Виннитчины, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Среди инвесторов люксового апарт-комплекса "Glacier Premium Apartments" в Буковеле, который официально открылся в первый день 2026 года, есть немало чиновников разного уровня. В частности, родственники трех прокуроров, а также близкие люди ряда чиновников.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Infо, передает Цензор.НЕТ.
Комплекс "Glacier Premium Apartments" в Буковеле официально открылся 1 января этого года. На открытие пригласили выступить большое количество украинских поп-звезд, в частности: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK и группу TVORCHI. Ведущим вечера был Григорий Решетник. Гостиничный комплекс позиционирует себя как премиальный, на момент продажи квадратный метр стартовал от $4000. Сейчас все апартаменты от застройщика распроданы, поэтому их можно приобрести только на вторичном рынке.
Кто владельцы
Согласно расследованию, апартаменты премиум-класса смогли позволить себе члены семей многих чиновников. Например, журналисты нашли здесь родственников сразу трех прокуроров: начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Синюка, прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины и руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитка.
Также в расследовании фигурируют родственники депутата Каменец-Подольского горсовета VIII созыва Виталия Шевчука, заместителя председателя Хмельницкой ОВА Владислава Фальуша, экс-чиновника Нацгвардии Владимира Федоровского, бывшего чиновника СНБО и таможни Валерия Жалдака, а также чиновницы Луцкого горсовета Юлии Соломко.
Больше о владельцах
В частности, люксовыми апартаментами в комплексе владеет теща Синюка – хотя женщина никогда не занималась бизнесом, однако в 2023 году инвестировала в жилье на 50 квадратных метров, которое по рыночным ценам должно было бы стоить минимум $200 000, отмечает Bihus.Info.
Кроме тещи, активно покупает недвижимость в Буковеле и жена прокурора – сейчас в собственности Оксаны Синюк две квартиры в комплексах Hvoya и Escape City, заявили журналисты, добавив, что в целом родственники правоохранителя с начала полномасштабного вторжения РФ "скупились" в курорте на около $500 000. Синюк не стал комментировать эту собственность журналистам.
Также в собственные квадратные метры в "Glacier" в 2023 году инвестировал отец прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины, который уже 9-й год возглавляет отдел обеспечения деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции.
30 квадратных метров 71-летнему Михайлине-старшему на дату подписания договора должны были обойтись как минимум в 130 тысяч долларов. Связаться с прокурором журналистам не удалось.
"Есть собственные апартаменты в Glacier Premium Apartments и у тестя руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко. 37 кв. м мужчина приобрел осенью прошлого года. По рыночным ценам на тот момент они должны были обойтись в $180 000", - говорится в расследовании.
Чечитко заявил журналистам, что не пользуется этой недвижимостью, а у его тестя и тещи есть собственный бизнес и они могут позволить себе такие дорогие приобретения.
Жена экс-чиновника ВЛК
Кроме того, Bihus.Info заявило, что в комплекс инвестировала примерно $160 000 жена медика, бывшего члена военно-врачебной комиссии из Винницкой области Евгения Пазюка.
В его официальных декларациях не было указано никаких соответствующих сбережений. В разговоре с журналистами Пазюк объяснил, что накопления все-таки были, но он их просто не декларировал. К тому же, для дорогостоящей покупки якобы были привлечены также деньги семьи и ссуда.
- В мае 2025 года Bihus.info заявило, что в строительстве Glacier Premium Apartments участвует дочь бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Журналисты ставили под сомнение ее источники финансирования.
- Чеботар неоднократно попадал в коррупционные скандалы. Так, он фигурировал в деле о продаже незаконно добытого и арестованного правоохранителями песка и так называемом деле "рюкзаков Авакова".
Непокарене зло з мусорських пристосуванців та їх родичів, продовжує мародерити на крові, а не Захищати Україну від московитів!!
Через таких істот і на Черкащщині убивають Патріотів України, щоб їх землю украсти та жирувати!!
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Якраз діти й поїхали, вірніше матері їх вивезли, тут до школи ходять.
А деякі глупі матері знову їх повезли в Україну.
В Франції чим дальше від Парижу, тим краще.
Хочу нагадати, що Франція є одним з підписантів Будапештського меморандуму.
Після 2-ї світової війни президентом був Генерал Де Голь і він прийняв міри для захисту. Франція зробила свою атомну зброю, для енергетичної незалежності набудувала АЕС, між іншим в Франції є повний цикл, від палива до АЕС до ел. струму на виході.
Англічани залежать від гамериканів, а там з кожним президентом інша політика. Між іншим Рейган тиснув на Міттерана щоб Франція позбавилась атомної зброї як Україна. Міттерану то надоїло і він прчмо послав Рейгана в ліс по гриби. Індустріалізував Францію, бо до 2-ї світової Франція була аграрною країною. А тепер сама будує свої АПЛ і ракети, Аеробуси і т.п.
Ви за 30 років могли багато дечого зробити, але ви жили по інерції після совка. Крали, пропивали і співали. Східні й південно-східні кацапощелепні так наголосували що ви тепер там де ви є.
https://www.facebook.com/reel/2163793697697833
Якщо клоун заходить в палац то він не стає корольом, то палац стає цирком.
Тому що виховання, освіта і т.п. не зманіпулюєш і не приховаєш. Рано чи пізно дикорації впадуть і цирк покаже своїх тварин. (Приблизно і скорочено так.)
Підписантом не можна бути "трішки". В обмін на здачу ядерної зброї Україна очікувала не стурбованість, а ввід військового контингенту країн-підписантів. І "там, де ми зараз" ми не опинились би, якби цей контингент був введений ще в 2014 році під час захоплення Криму і частини Донецької і Луганської областей.
АПЛ кажете? Ви дуже слабо уявляєте методи ведення ******** війни
Після розвалу совка ваша індустрія була на рівні між Німаччиною і Францією, друга в Європі.
А ви мйже всьо розхерили і жили на тому що від совка залишилось. У Франції нема ваших чорноземів і погоди. Тут 10 років була дика засуха, попересихали навіть великі ріки зато з минулого року лиє страшно, позаливало купу місечок, сіл і полів. Цілі регіони піл водою. Тільки зупиниться і знову починає. https://youtu.be/JKh0OWoV67c Не очікувати треба було, а не віддавати боєголовки. Міттеран казав Кучмі - синок, не віддавай зброю бо тебе обмануть. Але Кучма доларів хотів і діяв по принципу: - після нас хоч потоп.
На рахунок Кучми і міттерана пошукай в інтернеті, може знайдеш. Дослівно вн сказав щось таке: обмануть тебе синок, обмануть. Пошукай.
Франція має 600 боєголовок, купу на 4-х підлодках, вистачить щоб кацапстан залишити без найбільших міст, вони то знають і не будуть рипатись, вони, як і американці, хоробрі тільки проти слабких. На Францію наїжджати не треба, допомагає як може і з Франції надійде ключова допомога яка покладе рашу на лопадки.
"з Франції надійде ключова допомога яка покладе рашу"
Ну Ваші б слова...
Добре, я вважаю, що не треба нам продовжувати розмову. Кожен залишиться при своїй думці все-одно.
Фізики прямо шизіють.
та регочуть
🎵🎵"Так просто" - Ірина Білик.
Дивно, що туди нічого не прилітає. Напевно декілька батарей Петріот прикриває цей надважливий тил.
А конфіскат віддавати інвалідам цієї війни..щ
А такі як я, що за багато років до повномасштабки жили за кордоном - це мамкини корзіночки (ох і кончене словосполучення) та ухилянти. Не переплутайте