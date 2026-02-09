РУС
Новости Владельцы апарт-комплекса Буковеля
9 785 54

Элитные апартаменты "Glacier" в Буковеле принадлежат родственникам трех прокуроров и экс-члена ВЛК Виннитчины, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Среди инвесторов люксового апарт-комплекса "Glacier Premium Apartments" в Буковеле, который официально открылся в первый день 2026 года, есть немало чиновников разного уровня. В частности, родственники трех прокуроров, а также близкие люди ряда чиновников. 

Об этом говорится в расследовании Bihus.Infо, передает Цензор.НЕТ.

Комплекс "Glacier Premium Apartments" в Буковеле официально открылся 1 января этого года. На открытие пригласили выступить большое количество украинских поп-звезд, в частности: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK и группу TVORCHI. Ведущим вечера был Григорий Решетник. Гостиничный комплекс позиционирует себя как премиальный, на момент продажи квадратный метр стартовал от $4000. Сейчас все апартаменты от застройщика распроданы, поэтому их можно приобрести только на вторичном рынке.

Кто владельцы

Согласно расследованию, апартаменты премиум-класса смогли позволить себе члены семей многих чиновников. Например, журналисты нашли здесь родственников сразу трех прокуроров: начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Синюка, прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины и руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитка.

Также в расследовании фигурируют родственники депутата Каменец-Подольского горсовета VIII созыва Виталия Шевчука, заместителя председателя Хмельницкой ОВА Владислава Фальуша, экс-чиновника Нацгвардии Владимира Федоровского, бывшего чиновника СНБО и таможни Валерия Жалдака, а также чиновницы Луцкого горсовета Юлии Соломко.

Апарт-комплекс Glacier Premium Apartments в Буковеле
Фото: Bihus.Info

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На курорте Буковель начали проверку ресторанов после отравления туристов

Больше о владельцах

В частности, люксовыми апартаментами в комплексе владеет теща Синюка – хотя женщина никогда не занималась бизнесом, однако в 2023 году инвестировала в жилье на 50 квадратных метров, которое по рыночным ценам должно было бы стоить минимум $200 000, отмечает Bihus.Info.

Кроме тещи, активно покупает недвижимость в Буковеле и жена прокурора – сейчас в собственности Оксаны Синюк две квартиры в комплексах Hvoya и Escape City, заявили журналисты, добавив, что в целом родственники правоохранителя с начала полномасштабного вторжения РФ "скупились" в курорте на около $500 000. Синюк не стал комментировать эту собственность журналистам.

Также в собственные квадратные метры в "Glacier" в 2023 году инвестировал отец прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины, который уже 9-й год возглавляет отдел обеспечения деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

30 квадратных метров 71-летнему Михайлине-старшему на дату подписания договора должны были обойтись как минимум в 130 тысяч долларов. Связаться с прокурором журналистам не удалось.

Читайте также: Один из самых известных недостроенных небоскребов в Киеве снова выставили на продажу: цену снизили уже в 10 раз. ФОТО

Апарт-комплекс Glacier Premium Apartments в Буковеле
Фото: Bihus.Info

"Есть собственные апартаменты в Glacier Premium Apartments и у тестя руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко. 37 кв. м мужчина приобрел осенью прошлого года. По рыночным ценам на тот момент они должны были обойтись в $180 000", - говорится в расследовании.

Чечитко заявил журналистам, что не пользуется этой недвижимостью, а у его тестя и тещи есть собственный бизнес и они могут позволить себе такие дорогие приобретения.

Руководитель Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александр Чечитко
Фото: Bihus.Info

Жена экс-чиновника ВЛК

Кроме того, Bihus.Info заявило, что в комплекс инвестировала примерно $160 000 жена медика, бывшего члена военно-врачебной комиссии из Винницкой области Евгения Пазюка.

В его официальных декларациях не было указано никаких соответствующих сбережений. В разговоре с журналистами Пазюк объяснил, что накопления все-таки были, но он их просто не декларировал. К тому же, для дорогостоящей покупки якобы были привлечены также деньги семьи и ссуда.

Экс-член ВЛК в Винницкой области Евгений Пазюк
Фото: Bihus.Info



Читайте также: Родственники руководителя НИЦ независимых судебных экспертиз при Минюсте Свинцицкого приобрели имущество на $1 млн, - Bihus.Info. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

  • В мае 2025 года Bihus.info заявило, что в строительстве Glacier Premium Apartments участвует дочь бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Журналисты ставили под сомнение ее источники финансирования.
  • Чеботар неоднократно попадал в коррупционные скандалы. Так, он фигурировал в деле о продаже незаконно добытого и арестованного правоохранителями песка и так называемом деле "рюкзаков Авакова".

Автор: 

Топ комментарии
+20
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
09.02.2026 23:30 Ответить
+19
Типові «інваліди» з 2019 року з посадовими зловживаннями та ще й в Особовий період, як продовжувачі смердючих справ чоботаря з Секретаріату КМУ, а потім і МВС авакяна, часів яценюка-гройсмана!! Сашко Білий з Лісовиком, про таких мародерів, попереджали Українців!!
Непокарене зло з мусорських пристосуванців та їх родичів, продовжує мародерити на крові, а не Захищати Україну від московитів!!
Через таких істот і на Черкащщині убивають Патріотів України, щоб їх землю украсти та жирувати!!
09.02.2026 23:54 Ответить
+15
Це можна сказати голова влк "налічував" хворих зробив здоровими і вперед і окопи! А ми в буковелі розважатися, то ваша війна не наша...
09.02.2026 23:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну не переживайте, все готелями не забудують, під такі об'єкти як в Гатному землю теж лишать. Так що всім землі вистачить - і еліті, й простолюду.
09.02.2026 23:29 Ответить
... хто на шо вчився...
09.02.2026 23:43 Ответить
А кому еще элитные курорты принадлежать должны? Сварщику Феде? Сварщика Федю ужа давно собаки в посадке съели, пока он защищал "элиту" вместе с ее курортами.
10.02.2026 13:33 Ответить
"Україна, з якої не поїдуть наші діти."

Якраз діти й поїхали, вірніше матері їх вивезли, тут до школи ходять.
А деякі глупі матері знову їх повезли в Україну.
10.02.2026 00:13 Ответить
Чому "глупі"? Ви ще трохи соплі пожуєте, то і до вас війна прийде. Чи в історії Франції такого не було?
показать весь комментарий
10.02.2026 09:40 Ответить
Глупі тому що назад поїхали. Діти тут вже привикли, призвичїлись до мови (діти швидко мову вивчають) і до школи, знайшли собі місцевих друзів і не хотіли їхати назад. Але вони боялись що чоловік там знайде собі нову дирку і поперли й дітей повезли. А там знаєте як. Сидять без світла й опалення і під бомбами. Дітей жалко бо діти дуже не хоиіли їхати назад, їм тут дуже сподобалось.
В Франції чим дальше від Парижу, тим краще.
10.02.2026 11:14 Ответить
Отож я й кажу, що якщо Франція і решта країн ЄС будуть жувати соплі й надалі, то в перспективі і ви будете сидіти без світла, опалення і під бомбами.
Хочу нагадати, що Франція є одним з підписантів Будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:31 Ответить
Є, вона долучилась пізніше. Допомагає як може, але головні підписанти вам дудю показали.
Після 2-ї світової війни президентом був Генерал Де Голь і він прийняв міри для захисту. Франція зробила свою атомну зброю, для енергетичної незалежності набудувала АЕС, між іншим в Франції є повний цикл, від палива до АЕС до ел. струму на виході.
Англічани залежать від гамериканів, а там з кожним президентом інша політика. Між іншим Рейган тиснув на Міттерана щоб Франція позбавилась атомної зброї як Україна. Міттерану то надоїло і він прчмо послав Рейгана в ліс по гриби. Індустріалізував Францію, бо до 2-ї світової Франція була аграрною країною. А тепер сама будує свої АПЛ і ракети, Аеробуси і т.п.
Ви за 30 років могли багато дечого зробити, але ви жили по інерції після совка. Крали, пропивали і співали. Східні й південно-східні кацапощелепні так наголосували що ви тепер там де ви є.
https://www.facebook.com/reel/2163793697697833
10.02.2026 12:05 Ответить
P.S. Якщо в тебе Ш.І. не говорить українською то перекладу.
Якщо клоун заходить в палац то він не стає корольом, то палац стає цирком.
Тому що виховання, освіта і т.п. не зманіпулюєш і не приховаєш. Рано чи пізно дикорації впадуть і цирк покаже своїх тварин. (Приблизно і скорочено так.)
10.02.2026 12:25 Ответить
Щодо "пропивали і співали", в нас обсяг аграрної продукції навіть зараз такий як і у Франції. Так, під час повномасштабної війни, яка десь там далеко і вас не торкнеться (принаймні вам так здається). Промисловість, в тому разі і важке миашинобудування, теж була і є, в меншому обсязі, звісно, тому що багато заводів знищено бомбардуванням і ракетними обстрілами.
Підписантом не можна бути "трішки". В обмін на здачу ядерної зброї Україна очікувала не стурбованість, а ввід військового контингенту країн-підписантів. І "там, де ми зараз" ми не опинились би, якби цей контингент був введений ще в 2014 році під час захоплення Криму і частини Донецької і Луганської областей.
АПЛ кажете? Ви дуже слабо уявляєте методи ведення ******** війни
10.02.2026 14:28 Ответить
Ведення ******** війни я уявляю по інтернету, думаю що ти теж.
Після розвалу совка ваша індустрія була на рівні між Німаччиною і Францією, друга в Європі.
А ви мйже всьо розхерили і жили на тому що від совка залишилось. У Франції нема ваших чорноземів і погоди. Тут 10 років була дика засуха, попересихали навіть великі ріки зато з минулого року лиє страшно, позаливало купу місечок, сіл і полів. Цілі регіони піл водою. Тільки зупиниться і знову починає. https://youtu.be/JKh0OWoV67c Не очікувати треба було, а не віддавати боєголовки. Міттеран казав Кучмі - синок, не віддавай зброю бо тебе обмануть. Але Кучма доларів хотів і діяв по принципу: - після нас хоч потоп.
10.02.2026 15:24 Ответить
В іниернеті всі рівні і всі на ти, так прийнято від початку інтернету. Якщо хтось хоче бути рівніший то не треба заходити в інтернет.
На рахунок Кучми і міттерана пошукай в інтернеті, може знайдеш. Дослівно вн сказав щось таке: обмануть тебе синок, обмануть. Пошукай.
Франція має 600 боєголовок, купу на 4-х підлодках, вистачить щоб кацапстан залишити без найбільших міст, вони то знають і не будуть рипатись, вони, як і американці, хоробрі тільки проти слабких. На Францію наїжджати не треба, допомагає як може і з Франції надійде ключова допомога яка покладе рашу на лопадки.
10.02.2026 16:01 Ответить
Хотів відкоригувати попереднє повідомлення, та випадково видалив.

"з Франції надійде ключова допомога яка покладе рашу"
Ну Ваші б слова...

Добре, я вважаю, що не треба нам продовжувати розмову. Кожен залишиться при своїй думці все-одно.
10.02.2026 16:08 Ответить
Добре, закінчуємо. Почекай чуток, вже близько на мою думку.
Фізики прямо шизіють.
10.02.2026 16:12 Ответить
Але ж поржали...
10.02.2026 08:22 Ответить
На інвалідську прокурорську пенсію.
09.02.2026 23:31 Ответить
мають право! вони ж всі інваліди-пенсіонери!
09.02.2026 23:32 Ответить
..та діствітєльно, пуклвель таки ж оздоровчий курорт
09.02.2026 23:38 Ответить
ні вони слухають пряму трансляцію НАБУ та САП звітують про діяльність за друге півріччя 2025 року. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ Джерело: https://censor.net/ua/n3599851

та регочуть
10.02.2026 15:37 Ответить
до кожного прийти до дому та вимагати пред'явити декларацію о доходах.
09.02.2026 23:33 Ответить
то тільки генпрокурор може так прийти до кожного....
09.02.2026 23:42 Ответить
Приходити з 3 метрами вірьовки, щоб покарання цього НЕПОТРЕБУ, було по суті та дієвим!! Чеботарь старий, ще за порушення на помасадах в Секретаріаті КМУ та МВС, не відсидів своє!!!
09.02.2026 23:58 Ответить
Є пропозиція - ЗАКРИТИ ВСІ ЮРИДИЧНІ ФАКУЛЬТЕТИ. Шкоди народу більше чим користі - а суддів набирати в Польщі - закони +- і так сюди одинакові
09.02.2026 23:41 Ответить
Крупа із МСЕК сидить і думає: обійшли Хмельниччину, на віражах....
09.02.2026 23:49 Ответить
Оце пенсіонери пруть! Так скоро всю нерухомість в країні скуплять, навіть Трамп з Віткофом позаздрять такій халяві і приїдуть переймати досвід...
10.02.2026 00:05 Ответить
А ще кажуть, що пенсіонерам в Україні важко живеться
10.02.2026 05:00 Ответить
Один Баканов чесний виявився! Немає навіть підозри....тільки впевненість
10.02.2026 00:09 Ответить
Назбирав, накопив, наколядував, всі вихідні і відпустки рачки на городі стояв
10.02.2026 00:48 Ответить
Ну так країна ж мрій від зевиродка......краще і не придумаєш.....
10.02.2026 05:48 Ответить
Як Феміда буде конфісковувати сама у себе?Похождения коштів вирахувати не важко,було б бажання.Достатньо ввести в декларацію заробіток і що придбав або куди вложив.До виправдання "Мама продавала малину" не приймати.Корупція знизиться в рази. Конфіскація і в бюджеті був би профіцит. Все залежить від ВР,але там такі ж корупціонери.
10.02.2026 05:55 Ответить
Особливо сподобалось --" у розмові з журналістами Пазюк пояснив, що накопичення таки були, але він їх просто не декларував."(с)

🎵🎵"Так просто" - Ірина Білик.
10.02.2026 06:36 Ответить
А лохов трусят за старые колготки проданные на олх, блокируют карты за оплату коммуналки собственной квартиры, облагают налогами копеечные посылки с алиэкспрес
10.02.2026 07:44 Ответить
Bez locha i życie płocha
10.02.2026 07:47 Ответить
Якась Монака у воюючій країні. Абсурд.
Дивно, що туди нічого не прилітає. Напевно декілька батарей Петріот прикриває цей надважливий тил.
10.02.2026 08:46 Ответить
це все зелена влада сук треба знищувати
10.02.2026 08:51 Ответить
... нічого дивного, мафія окупувала країну
10.02.2026 09:13 Ответить
Я напишу про це нашому Лідору в тєлєграмм. Лідор буде бити по руках цих розбійників!💩
10.02.2026 09:14 Ответить
як воно тепер там жити , знаючи що тебе ненавидить майже вся Україна ?
10.02.2026 09:15 Ответить
Якщо нерухомість придбана на незадекларовані кошти- конфіскація ,ішвидкп. А то в Україні не бізнес небідний,а держслужба найприбутковіший бізнес. І що,багато на цю службу запросили чи взяли достойних людей? Жодного. Бо з вовками жити-по Вовчиному вити.
А конфіскат віддавати інвалідам цієї війни..щ
10.02.2026 09:18 Ответить
Не з цими суддями і прокурорами. Які вигідні кожній злочинній владі і тому сидять десятиліттями.
10.02.2026 09:38 Ответить
Українська влада - це лайно, яке ніколи не тоне й спливає весь час нагору. Ніяких справжніх реформ не було й немає, тому нічого й не змінилось і корупціонери почувають себе безкарно. "Еліта", яка й привела до цієї війни. Вони повтікали під час Революції Гідності, а потім тихенько приповзли назад і далі продовжили смоктати кров із держави, бо імітація реформ типу переатестація нічого не змінила в державному апараті. Єдине, що створили, це антикорупційні органи, які працюють, як наглядач. Але наглядач не може змінити принцип роботи системи, яка "заточена" на корупцію. А систему не хоче міняти ні Верховна рада, ні жоден президент, які би він гарні промови й відоси не робив. Вони самі елементи цієї давно вибудованої системи корупції й годуються з неї. Це в принципі й є мафія, не така, як італійська, але це вона українська мафія.
10.02.2026 09:37 Ответить
Якщо цей правильний діагноз не поставити українській владі, то й далі все буде марно і вони будуть розповідати, що корупція є скрізь і нічого радикального не треба робити, а просто жити з цим далі.
10.02.2026 09:43 Ответить
Вопрос на засыпку , ( в данном вопросе это не принципиально кто вкладывает деньги) . Почему у нас вкладывают в производство оружия и это супер выгодно, а у вас в готельный бизнес . Карл воюющая страна .
10.02.2026 10:44 Ответить
Бо вам вигідно у нас вкладатися у готельний бізнес, от і все. У вас же президент не українець, нє? А у нас єврей. Країна тотальних парадоксів.
10.02.2026 12:17 Ответить
Це одразу видно - поважні люди, патріоти.
А такі як я, що за багато років до повномасштабки жили за кордоном - це мамкини корзіночки (ох і кончене словосполучення) та ухилянти. Не переплутайте
10.02.2026 12:25 Ответить
жалко что у нас в Украине вешать нельзя.
10.02.2026 13:07 Ответить
 
 