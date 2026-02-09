Элитные апартаменты "Glacier" в Буковеле принадлежат родственникам трех прокуроров и экс-члена ВЛК Виннитчины, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Среди инвесторов люксового апарт-комплекса "Glacier Premium Apartments" в Буковеле, который официально открылся в первый день 2026 года, есть немало чиновников разного уровня. В частности, родственники трех прокуроров, а также близкие люди ряда чиновников.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Infо, передает Цензор.НЕТ.

Комплекс "Glacier Premium Apartments" в Буковеле официально открылся 1 января этого года. На открытие пригласили выступить большое количество украинских поп-звезд, в частности: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK и группу TVORCHI. Ведущим вечера был Григорий Решетник. Гостиничный комплекс позиционирует себя как премиальный, на момент продажи квадратный метр стартовал от $4000. Сейчас все апартаменты от застройщика распроданы, поэтому их можно приобрести только на вторичном рынке.

Кто владельцы

Согласно расследованию, апартаменты премиум-класса смогли позволить себе члены семей многих чиновников. Например, журналисты нашли здесь родственников сразу трех прокуроров: начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Синюка, прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины и руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитка.

Также в расследовании фигурируют родственники депутата Каменец-Подольского горсовета VIII созыва Виталия Шевчука, заместителя председателя Хмельницкой ОВА Владислава Фальуша, экс-чиновника Нацгвардии Владимира Федоровского, бывшего чиновника СНБО и таможни Валерия Жалдака, а также чиновницы Луцкого горсовета Юлии Соломко.

Больше о владельцах

В частности, люксовыми апартаментами в комплексе владеет теща Синюка – хотя женщина никогда не занималась бизнесом, однако в 2023 году инвестировала в жилье на 50 квадратных метров, которое по рыночным ценам должно было бы стоить минимум $200 000, отмечает Bihus.Info.

Кроме тещи, активно покупает недвижимость в Буковеле и жена прокурора – сейчас в собственности Оксаны Синюк две квартиры в комплексах Hvoya и Escape City, заявили журналисты, добавив, что в целом родственники правоохранителя с начала полномасштабного вторжения РФ "скупились" в курорте на около $500 000. Синюк не стал комментировать эту собственность журналистам.

Также в собственные квадратные метры в "Glacier" в 2023 году инвестировал отец прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины, который уже 9-й год возглавляет отдел обеспечения деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

30 квадратных метров 71-летнему Михайлине-старшему на дату подписания договора должны были обойтись как минимум в 130 тысяч долларов. Связаться с прокурором журналистам не удалось.

"Есть собственные апартаменты в Glacier Premium Apartments и у тестя руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко. 37 кв. м мужчина приобрел осенью прошлого года. По рыночным ценам на тот момент они должны были обойтись в $180 000", - говорится в расследовании.

Чечитко заявил журналистам, что не пользуется этой недвижимостью, а у его тестя и тещи есть собственный бизнес и они могут позволить себе такие дорогие приобретения.

Жена экс-чиновника ВЛК

Кроме того, Bihus.Info заявило, что в комплекс инвестировала примерно $160 000 жена медика, бывшего члена военно-врачебной комиссии из Винницкой области Евгения Пазюка.

В его официальных декларациях не было указано никаких соответствующих сбережений. В разговоре с журналистами Пазюк объяснил, что накопления все-таки были, но он их просто не декларировал. К тому же, для дорогостоящей покупки якобы были привлечены также деньги семьи и ссуда.







