Елітні апартаменти "Glacier" в Буковелі мають родичі трьох прокурорів та ексчлен ВЛК Вінничини, - ЗМІ
Серед інвесторів люксового апарт-комплексу "Glacier Premium Apartments" в Буковелі, який офіційно відкрився в перший день 2026 року, є чимало посадовців різного рівня. Зокрема, родичі трьох прокурорів, а також близькі люди низки чиновників.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Infо, передає Цензор.НЕТ.
Комплекс "Glacier Premium Apartments" у Буковелі офіційно відкрився 1 січня цього року. На відкриття запросили виступати велику кількість українських поп-зірок, зокрема: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI. Ведучим вечора був Григорій Решетнік. Готельний комплекс позиціонує себе як преміальний, на момент продажу квадратний метр стартував від $4000. Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.
Хто власники
Згідно з розслідуванням, апартаменти преміум-класу змогли дозволити собі члени родин багатьох посадовців. Наприклад, журналісти знайшли тут родичів одразу трьох прокурорів: начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка, прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини та керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.
Також у розслідуванні фігурують родичі депутата Кам'янець-Подільської міськради VIII скликання Віталія Шевчука, заступника голови Хмельницької ОДА Владислава Фальуша, екс-посадовця Нацгвардії Володимира Федоровського, колишнього посадовця РНБО та митниці Валерія Жалдака, а також посадовиці Луцької міськради Юлії Соломко.
Більше про власників
Так. люксовими апартаментами у комплексі володіє теща Синюка – хоча жінка ніколи не займалась бізнесом, однак у 2023 році інвестувала у житло на 50 квадратних метрів, що за ринковими цінами мала б коштувати мінімум $200 000, зазначає Bihus.Info.
Крім тещі, активно купляє нерухомість у Буковелі й дружина прокурора – зараз у власності Оксани Синюк два апартаменти у комплексах Hvoya та Escape City, заявили журналісти, додавши, що в цілому ж родичі правоохоронця з початку повномасштабного вторгнення РФ "скупились" у курорті на близько $500 000. Синюк не став коментувати цю власність журналістам.
Також у власні квадратні метри в "Glacier" у 2023-му році інвестував батько прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини, який вже 9-й рік очолює відділ забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.
30 квадратів 71-річному Михайлині-старшому станом на дату підписання договору мали б обійтися у щонайменше 130 тисяч доларів. Зв’язатися з прокурором журналістам не вдалося.
"Є власні апартаменти у Glacier Premium Apartments і у тестя керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка. 37 кв м чоловік придбав восени минулого року. За ринковими цінами на той час вони мали б обійтися у $180 000", - йдеться у розслідуванні.
Чечітко заявив журналістам, що не користується цією нерухомістю, а в його тестя та тещі є власний бізнес і вони можуть дозволити собі такі дорогі придбання.
Дружина експосадовця ВЛК
Окрім цього, Bihus.Info заявило, що у комплекс інвестувала на приблизно $160 000 дружина медика, колишнього члена військово-лікарської комісії з Вінниччини Євгена Пазюка.
У його офіційних деклараціях не було вказано жодних відповідних збережень. У розмові з журналістами Пазюк пояснив, що накопичення таки були, але він їх просто не декларував. До того ж, для коштовної покупки нібито було залучено також гроші родини і позичку.
- У травні 2025 року Bihus.info заявило, що участь у будівництві Glacier Premium Apartments бере донька колишнього заступника глави МВС Сергія Чеботаря. Журналісти ставили під сумнів її джерела фінансування.
- Чеботар неодноразово потрапляв в корупційні скандали. Так, він фігурував в справі щодо продажу незаконно видобутого й арештованого правоохоронцями піску та так званій справі "рюкзаків Авакова".
Непокарене зло з мусорських пристосуванців та їх родичів, продовжує мародерити на крові, а не Захищати Україну від московитів!!
Через таких істот і на Черкащщині убивають Патріотів України, щоб їх землю украсти та жирувати!!
