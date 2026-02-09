Елітні апартаменти "Glacier" в Буковелі мають родичі трьох прокурорів та ексчлен ВЛК Вінничини, - ЗМІ

Серед інвесторів люксового апарт-комплексу "Glacier Premium Apartments" в Буковелі, який офіційно відкрився в перший день 2026 року, є чимало посадовців різного рівня. Зокрема, родичі трьох прокурорів, а також близькі люди низки чиновників. 

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Infо, передає Цензор.НЕТ.

Комплекс "Glacier Premium Apartments" у Буковелі офіційно відкрився 1 січня цього року. На відкриття запросили виступати велику кількість українських поп-зірок, зокрема: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI. Ведучим вечора був Григорій Решетнік. Готельний комплекс позиціонує себе як преміальний, на момент продажу квадратний метр стартував від $4000. Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.

Хто власники

Згідно з розслідуванням, апартаменти преміум-класу змогли дозволити собі члени родин багатьох посадовців. Наприклад, журналісти знайшли тут родичів одразу трьох прокурорів: начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка, прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини та керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.

Також у розслідуванні фігурують родичі депутата Кам'янець-Подільської міськради VIII скликання Віталія Шевчука, заступника голови Хмельницької ОДА Владислава Фальуша, екс-посадовця Нацгвардії Володимира Федоровського, колишнього посадовця РНБО та митниці Валерія Жалдака, а також посадовиці Луцької міськради Юлії Соломко.

Апарт-комплекс Glacier Premium Apartments у Буковелі
Фото: Bihus.Info

Більше про власників

Так. люксовими апартаментами у комплексі володіє теща Синюка – хоча жінка ніколи не займалась бізнесом, однак у 2023 році інвестувала у житло на 50 квадратних метрів, що за ринковими цінами мала б коштувати мінімум $200 000, зазначає Bihus.Info.

Крім тещі, активно купляє нерухомість у Буковелі й дружина прокурора – зараз у власності Оксани Синюк два апартаменти у комплексах Hvoya та Escape City, заявили журналісти, додавши, що в цілому ж родичі правоохоронця з початку повномасштабного вторгнення РФ "скупились" у курорті на близько $500 000. Синюк не став коментувати цю власність журналістам.

Також у власні квадратні метри в "Glacier" у 2023-му році інвестував батько прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини, який вже 9-й рік очолює відділ забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.

30 квадратів 71-річному Михайлині-старшому станом на дату підписання договору мали б обійтися у щонайменше 130 тисяч доларів. Зв’язатися з прокурором журналістам не вдалося.

"Є власні апартаменти у Glacier Premium Apartments і у тестя керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка. 37 кв м чоловік придбав восени минулого року. За ринковими цінами на той час вони мали б обійтися у $180 000", - йдеться у розслідуванні.

Чечітко заявив журналістам, що не користується цією нерухомістю, а в його тестя та тещі є власний бізнес і вони можуть дозволити собі такі дорогі придбання.

Керівник Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександр Чечітко
Фото: Bihus.Info

Дружина експосадовця ВЛК

Окрім цього, Bihus.Info заявило, що у комплекс інвестувала на приблизно $160 000 дружина медика, колишнього члена військово-лікарської комісії з Вінниччини Євгена Пазюка.

У його офіційних деклараціях не було вказано жодних відповідних збережень. У розмові з журналістами Пазюк пояснив, що накопичення таки були, але він їх просто не декларував. До того ж, для коштовної покупки нібито було залучено також гроші родини і позичку.

Ексчлен ВЛК на Вінничині Євген Пазюк
Фото: Bihus.Info



  • У травні 2025 року Bihus.info заявило, що участь у будівництві Glacier Premium Apartments бере донька колишнього заступника глави МВС Сергія Чеботаря. Журналісти ставили під сумнів її джерела фінансування.
  • Чеботар неодноразово потрапляв в корупційні скандали. Так, він фігурував в справі щодо продажу незаконно видобутого й арештованого правоохоронцями піску та так званій справі "рюкзаків Авакова".

+20
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
09.02.2026 23:30
+19
Типові «інваліди» з 2019 року з посадовими зловживаннями та ще й в Особовий період, як продовжувачі смердючих справ чоботаря з Секретаріату КМУ, а потім і МВС авакяна, часів яценюка-гройсмана!! Сашко Білий з Лісовиком, про таких мародерів, попереджали Українців!!
Непокарене зло з мусорських пристосуванців та їх родичів, продовжує мародерити на крові, а не Захищати Україну від московитів!!
Через таких істот і на Черкащщині убивають Патріотів України, щоб їх землю украсти та жирувати!!
09.02.2026 23:54
+15
Це можна сказати голова влк "налічував" хворих зробив здоровими і вперед і окопи! А ми в буковелі розважатися, то ваша війна не наша...
09.02.2026 23:30
Ну не переживайте, все готелями не забудують, під такі об'єкти як в Гатному землю теж лишать. Так що всім землі вистачить - і еліті, й простолюду.
09.02.2026 23:29
09.02.2026 23:54
Це можна сказати голова влк "налічував" хворих зробив здоровими і вперед і окопи! А ми в буковелі розважатися, то ваша війна не наша...
09.02.2026 23:30
... хто на шо вчився...
09.02.2026 23:43
А кому еще элитные курорты принадлежать должны? Сварщику Феде? Сварщика Федю ужа давно собаки в посадке съели, пока он защищал "элиту" вместе с ее курортами.
10.02.2026 13:33
09.02.2026 23:30
"Україна, з якої не поїдуть наші діти."

Якраз діти й поїхали, вірніше матері їх вивезли, тут до школи ходять.
А деякі глупі матері знову їх повезли в Україну.
10.02.2026 00:13
Чому "глупі"? Ви ще трохи соплі пожуєте, то і до вас війна прийде. Чи в історії Франції такого не було?
10.02.2026 09:40
Глупі тому що назад поїхали. Діти тут вже привикли, призвичїлись до мови (діти швидко мову вивчають) і до школи, знайшли собі місцевих друзів і не хотіли їхати назад. Але вони боялись що чоловік там знайде собі нову дирку і поперли й дітей повезли. А там знаєте як. Сидять без світла й опалення і під бомбами. Дітей жалко бо діти дуже не хоиіли їхати назад, їм тут дуже сподобалось.
В Франції чим дальше від Парижу, тим краще.
10.02.2026 11:14
Отож я й кажу, що якщо Франція і решта країн ЄС будуть жувати соплі й надалі, то в перспективі і ви будете сидіти без світла, опалення і під бомбами.
Хочу нагадати, що Франція є одним з підписантів Будапештського меморандуму.
10.02.2026 11:31
Є, вона долучилась пізніше. Допомагає як може, але головні підписанти вам дудю показали.
Після 2-ї світової війни президентом був Генерал Де Голь і він прийняв міри для захисту. Франція зробила свою атомну зброю, для енергетичної незалежності набудувала АЕС, між іншим в Франції є повний цикл, від палива до АЕС до ел. струму на виході.
Англічани залежать від гамериканів, а там з кожним президентом інша політика. Між іншим Рейган тиснув на Міттерана щоб Франція позбавилась атомної зброї як Україна. Міттерану то надоїло і він прчмо послав Рейгана в ліс по гриби. Індустріалізував Францію, бо до 2-ї світової Франція була аграрною країною. А тепер сама будує свої АПЛ і ракети, Аеробуси і т.п.
Ви за 30 років могли багато дечого зробити, але ви жили по інерції після совка. Крали, пропивали і співали. Східні й південно-східні кацапощелепні так наголосували що ви тепер там де ви є.
10.02.2026 12:05
P.S. Якщо в тебе Ш.І. не говорить українською то перекладу.
Якщо клоун заходить в палац то він не стає корольом, то палац стає цирком.
Тому що виховання, освіта і т.п. не зманіпулюєш і не приховаєш. Рано чи пізно дикорації впадуть і цирк покаже своїх тварин. (Приблизно і скорочено так.)
10.02.2026 12:25
Щодо "пропивали і співали", в нас обсяг аграрної продукції навіть зараз такий як і у Франції. Так, під час повномасштабної війни, яка десь там далеко і вас не торкнеться (принаймні вам так здається). Промисловість, в тому разі і важке миашинобудування, теж була і є, в меншому обсязі, звісно, тому що багато заводів знищено бомбардуванням і ракетними обстрілами.
Підписантом не можна бути "трішки". В обмін на здачу ядерної зброї Україна очікувала не стурбованість, а ввід військового контингенту країн-підписантів. І "там, де ми зараз" ми не опинились би, якби цей контингент був введений ще в 2014 році під час захоплення Криму і частини Донецької і Луганської областей.
АПЛ кажете? Ви дуже слабо уявляєте методи ведення ******** війни
10.02.2026 14:28
Ведення ******** війни я уявляю по інтернету, думаю що ти теж.
Після розвалу совка ваша індустрія була на рівні між Німаччиною і Францією, друга в Європі.
А ви мйже всьо розхерили і жили на тому що від совка залишилось. У Франції нема ваших чорноземів і погоди. Тут 10 років була дика засуха, попересихали навіть великі ріки зато з минулого року лиє страшно, позаливало купу місечок, сіл і полів. Цілі регіони піл водою. Тільки зупиниться і знову починає. https://youtu.be/JKh0OWoV67c Не очікувати треба було, а не віддавати боєголовки. Міттеран казав Кучмі - синок, не віддавай зброю бо тебе обмануть. Але Кучма доларів хотів і діяв по принципу: - після нас хоч потоп.
10.02.2026 15:24
В іниернеті всі рівні і всі на ти, так прийнято від початку інтернету. Якщо хтось хоче бути рівніший то не треба заходити в інтернет.
На рахунок Кучми і міттерана пошукай в інтернеті, може знайдеш. Дослівно вн сказав щось таке: обмануть тебе синок, обмануть. Пошукай.
Франція має 600 боєголовок, купу на 4-х підлодках, вистачить щоб кацапстан залишити без найбільших міст, вони то знають і не будуть рипатись, вони, як і американці, хоробрі тільки проти слабких. На Францію наїжджати не треба, допомагає як може і з Франції надійде ключова допомога яка покладе рашу на лопадки.
10.02.2026 16:01
Хотів відкоригувати попереднє повідомлення, та випадково видалив.

"з Франції надійде ключова допомога яка покладе рашу"
Ну Ваші б слова...

Добре, я вважаю, що не треба нам продовжувати розмову. Кожен залишиться при своїй думці все-одно.
10.02.2026 16:08
Добре, закінчуємо. Почекай чуток, вже близько на мою думку.
Фізики прямо шизіють.
10.02.2026 16:12
Але ж поржали...
10.02.2026 08:22
На інвалідську прокурорську пенсію.
09.02.2026 23:31
мають право! вони ж всі інваліди-пенсіонери!
09.02.2026 23:32
..та діствітєльно, пуклвель таки ж оздоровчий курорт
09.02.2026 23:38
ні вони слухають пряму трансляцію НАБУ та САП звітують про діяльність за друге півріччя 2025 року. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ Джерело: https://censor.net/ua/n3599851

та регочуть
10.02.2026 15:37
до кожного прийти до дому та вимагати пред'явити декларацію о доходах.
09.02.2026 23:33
то тільки генпрокурор може так прийти до кожного....
09.02.2026 23:42
Приходити з 3 метрами вірьовки, щоб покарання цього НЕПОТРЕБУ, було по суті та дієвим!! Чеботарь старий, ще за порушення на помасадах в Секретаріаті КМУ та МВС, не відсидів своє!!!
09.02.2026 23:58
Є пропозиція - ЗАКРИТИ ВСІ ЮРИДИЧНІ ФАКУЛЬТЕТИ. Шкоди народу більше чим користі - а суддів набирати в Польщі - закони +- і так сюди одинакові
09.02.2026 23:41
Крупа із МСЕК сидить і думає: обійшли Хмельниччину, на віражах....
09.02.2026 23:49
Оце пенсіонери пруть! Так скоро всю нерухомість в країні скуплять, навіть Трамп з Віткофом позаздрять такій халяві і приїдуть переймати досвід...
10.02.2026 00:05
А ще кажуть, що пенсіонерам в Україні важко живеться
10.02.2026 05:00
Один Баканов чесний виявився! Немає навіть підозри....тільки впевненість
10.02.2026 00:09
Назбирав, накопив, наколядував, всі вихідні і відпустки рачки на городі стояв
10.02.2026 00:48
Ну так країна ж мрій від зевиродка......краще і не придумаєш.....
10.02.2026 05:48
Як Феміда буде конфісковувати сама у себе?Похождения коштів вирахувати не важко,було б бажання.Достатньо ввести в декларацію заробіток і що придбав або куди вложив.До виправдання "Мама продавала малину" не приймати.Корупція знизиться в рази. Конфіскація і в бюджеті був би профіцит. Все залежить від ВР,але там такі ж корупціонери.
10.02.2026 05:55
Особливо сподобалось --" у розмові з журналістами Пазюк пояснив, що накопичення таки були, але він їх просто не декларував."(с)

🎵🎵"Так просто" - Ірина Білик.
10.02.2026 06:36
А лохов трусят за старые колготки проданные на олх, блокируют карты за оплату коммуналки собственной квартиры, облагают налогами копеечные посылки с алиэкспрес
10.02.2026 07:44
Bez locha i życie płocha
10.02.2026 07:47
Якась Монака у воюючій країні. Абсурд.
Дивно, що туди нічого не прилітає. Напевно декілька батарей Петріот прикриває цей надважливий тил.
10.02.2026 08:46
це все зелена влада сук треба знищувати
10.02.2026 08:51
... нічого дивного, мафія окупувала країну
10.02.2026 09:13
Я напишу про це нашому Лідору в тєлєграмм. Лідор буде бити по руках цих розбійників!💩
10.02.2026 09:14
як воно тепер там жити , знаючи що тебе ненавидить майже вся Україна ?
10.02.2026 09:15
Якщо нерухомість придбана на незадекларовані кошти- конфіскація ,ішвидкп. А то в Україні не бізнес небідний,а держслужба найприбутковіший бізнес. І що,багато на цю службу запросили чи взяли достойних людей? Жодного. Бо з вовками жити-по Вовчиному вити.
А конфіскат віддавати інвалідам цієї війни..щ
10.02.2026 09:18
Не з цими суддями і прокурорами. Які вигідні кожній злочинній владі і тому сидять десятиліттями.
10.02.2026 09:38
Українська влада - це лайно, яке ніколи не тоне й спливає весь час нагору. Ніяких справжніх реформ не було й немає, тому нічого й не змінилось і корупціонери почувають себе безкарно. "Еліта", яка й привела до цієї війни. Вони повтікали під час Революції Гідності, а потім тихенько приповзли назад і далі продовжили смоктати кров із держави, бо імітація реформ типу переатестація нічого не змінила в державному апараті. Єдине, що створили, це антикорупційні органи, які працюють, як наглядач. Але наглядач не може змінити принцип роботи системи, яка "заточена" на корупцію. А систему не хоче міняти ні Верховна рада, ні жоден президент, які би він гарні промови й відоси не робив. Вони самі елементи цієї давно вибудованої системи корупції й годуються з неї. Це в принципі й є мафія, не така, як італійська, але це вона українська мафія.
10.02.2026 09:37
Якщо цей правильний діагноз не поставити українській владі, то й далі все буде марно і вони будуть розповідати, що корупція є скрізь і нічого радикального не треба робити, а просто жити з цим далі.
10.02.2026 09:43
Вопрос на засыпку , ( в данном вопросе это не принципиально кто вкладывает деньги) . Почему у нас вкладывают в производство оружия и это супер выгодно, а у вас в готельный бизнес . Карл воюющая страна .
10.02.2026 10:44
Бо вам вигідно у нас вкладатися у готельний бізнес, от і все. У вас же президент не українець, нє? А у нас єврей. Країна тотальних парадоксів.
10.02.2026 12:17
Це одразу видно - поважні люди, патріоти.
А такі як я, що за багато років до повномасштабки жили за кордоном - це мамкини корзіночки (ох і кончене словосполучення) та ухилянти. Не переплутайте
10.02.2026 12:25
жалко что у нас в Украине вешать нельзя.
10.02.2026 13:07
 
 