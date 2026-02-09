Елітні апартаменти "Glacier" в Буковелі мають родичі трьох прокурорів та ексчлен ВЛК Вінничини, - ЗМІ

Серед інвесторів люксового апарт-комплексу "Glacier Premium Apartments" в Буковелі, який офіційно відкрився в перший день 2026 року, є чимало посадовців різного рівня. Зокрема, родичі трьох прокурорів, а також близькі люди низки чиновників.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Infо, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Комплекс "Glacier Premium Apartments" у Буковелі офіційно відкрився 1 січня цього року. На відкриття запросили виступати велику кількість українських поп-зірок, зокрема: DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK та гурт TVORCHI. Ведучим вечора був Григорій Решетнік. Готельний комплекс позиціонує себе як преміальний, на момент продажу квадратний метр стартував від $4000. Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.

Хто власники

Згідно з розслідуванням, апартаменти преміум-класу змогли дозволити собі члени родин багатьох посадовців. Наприклад, журналісти знайшли тут родичів одразу трьох прокурорів: начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка, прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини та керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.

Також у розслідуванні фігурують родичі депутата Кам'янець-Подільської міськради VIII скликання Віталія Шевчука, заступника голови Хмельницької ОДА Владислава Фальуша, екс-посадовця Нацгвардії Володимира Федоровського, колишнього посадовця РНБО та митниці Валерія Жалдака, а також посадовиці Луцької міськради Юлії Соломко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На курорті Буковель почали перевірку ресторанів після отруєння туристів

Більше про власників

Так. люксовими апартаментами у комплексі володіє теща Синюка – хоча жінка ніколи не займалась бізнесом, однак у 2023 році інвестувала у житло на 50 квадратних метрів, що за ринковими цінами мала б коштувати мінімум $200 000, зазначає Bihus.Info.

Крім тещі, активно купляє нерухомість у Буковелі й дружина прокурора – зараз у власності Оксани Синюк два апартаменти у комплексах Hvoya та Escape City, заявили журналісти, додавши, що в цілому ж родичі правоохоронця з початку повномасштабного вторгнення РФ "скупились" у курорті на близько $500 000. Синюк не став коментувати цю власність журналістам.

Також у власні квадратні метри в "Glacier" у 2023-му році інвестував батько прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини, який вже 9-й рік очолює відділ забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.

30 квадратів 71-річному Михайлині-старшому станом на дату підписання договору мали б обійтися у щонайменше 130 тисяч доларів. Зв’язатися з прокурором журналістам не вдалося.

Читайте також: Один з найвідоміших недобудованих хмарочосів у Києві знову виставили на продаж: ціну знизили вже у 10 разів. ФОТО

"Є власні апартаменти у Glacier Premium Apartments і у тестя керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка. 37 кв м чоловік придбав восени минулого року. За ринковими цінами на той час вони мали б обійтися у $180 000", - йдеться у розслідуванні.

Чечітко заявив журналістам, що не користується цією нерухомістю, а в його тестя та тещі є власний бізнес і вони можуть дозволити собі такі дорогі придбання.

Дружина експосадовця ВЛК

Окрім цього, Bihus.Info заявило, що у комплекс інвестувала на приблизно $160 000 дружина медика, колишнього члена військово-лікарської комісії з Вінниччини Євгена Пазюка.

У його офіційних деклараціях не було вказано жодних відповідних збережень. У розмові з журналістами Пазюк пояснив, що накопичення таки були, але він їх просто не декларував. До того ж, для коштовної покупки нібито було залучено також гроші родини і позичку.







Також читайте: Рідня керівника НДЦ незалежних судових експертиз при Мін’юсті Свінцицького придбала майна на $1 млн , - Bihus.Info. ВІДЕО+ФОТОрепортаж