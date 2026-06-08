"Слуга народу" Мотовиловець орендує елітну квартиру в Києві у фіктивної фірми майстрині з нарощування вій, - Bihus.Info

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець із літа 2025 року проживає у розкішній 180-метровій квартирі в історичному центрі Києва, право власності на яку оформлене на фіктивну компанію мешканки Броварів. Фірма придбала помешкання орієнтовною вартістю у 14 мільйонів гривень здала його нардепу за ціною, суттєво нижчою за ринкову.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Бізнес "на віях" та нерухомість за 14 мільйонів

За даними журналістів, об’єкт нерухомості поблизу Золотих воріт записаний на ТОВ "ХАЙБІЛД-ІН". Ця фірма була створена у березні 2025 року і вже за місяць придбала апартаменти орієнтовною вартістю 14 мільйонів гривень. Одразу після купівлі житло почав винаймати Мотовиловець, уклавши договір оренди терміном на сім років.

Розслідувачі встановили, що власницею та директоркою компанії є Людмила Кубанських із Броварів, яка професійно займається нарощуванням вій. Під час візиту журналістів з’ясувалися факти щодо "бізнес-леді":

Кубанських не змогла чітко пояснити, чим займається її фірма (спершу назвала виробництво металочерепиці).

Чоловік власниці визнав, що вона є директоркою лише на папері й просто підписує документи за дорученням третіх осіб.

Мотовиловець платить за оренду близько 1000 доларів на місяць, що щонайменше втричі нижче за ринкову вартість аналогічного житла у цьому районі.

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Людмила Кубанських

Тінь Вадима Столара

Журналістам також вдалося зʼясувати, що попереднім власником квартири було ТОВ "БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ". Ця компанія інвестує в новобудови в Києві, і майже всі об’єкти, оформлені на цю компанію, знаходяться в житлових комплексах, що зводилися структурами, пов’язаними з нардепом від нині забороненої "ОПЗЖ" Вадимом Столаром. Зокрема, йдеться про квартири в ЖК "Manhattan City", "Poetica" та "Французький квартал-2".

Квартира в історичному будинку, де оселився "слуга" Мотовиловець, була винятковою та єдиною такою інвестицією в портфелі фірми.

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ЖК "Manhattan City"

Реакція нардепа

Сам Мотовиловець у коментарі журналістам відкинув звинувачення у корупції, заявивши, що професія людини не може бути доказом фіктивності її бізнесу. Нардеп стверджує, що не знайомий із власниками компаній-власників квартири та не мав із ними ділових стосунків. Розмір орендної плати народний обранець назвати відмовився.

Зазначимо, що Вадим Столар — обраний в парламент від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Один із найскандальніших забудовників Києва, який попри заборону своєї партії та корупційні шлейфи, зберіг мандат і можливість безперешкодного виїзду за кордон після повернення з Лазурового узбережжя. Із ім’ям Столара пов’язано чимало корупційних скандалів, зокрема у сфері будівництва в Києві.

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