УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мотовиловець орендує елітну нерухомість
1 572 19

"Слуга народу" Мотовиловець орендує елітну квартиру в Києві у фіктивної фірми майстрині з нарощування вій, - Bihus.Info

мотовиловець

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець із літа 2025 року проживає у розкішній 180-метровій квартирі в історичному центрі Києва, право власності на яку оформлене на фіктивну компанію мешканки Броварів.  Фірма придбала помешкання орієнтовною вартістю у 14 мільйонів гривень здала його нардепу за ціною, суттєво нижчою за ринкову.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бізнес "на віях" та нерухомість за 14 мільйонів

За даними журналістів, об’єкт нерухомості поблизу Золотих воріт записаний на ТОВ "ХАЙБІЛД-ІН". Ця фірма була створена у березні 2025 року і вже за місяць придбала апартаменти орієнтовною вартістю 14 мільйонів гривень. Одразу після купівлі житло почав винаймати Мотовиловець, уклавши договір оренди терміном на сім років.

Мотовиловець винайняв елітне житло втричі дешевше ринку

Розслідувачі встановили, що власницею та директоркою компанії є Людмила Кубанських із Броварів, яка професійно займається нарощуванням вій. Під час візиту журналістів з’ясувалися факти щодо "бізнес-леді":

  • Кубанських не змогла чітко пояснити, чим займається її фірма (спершу назвала виробництво металочерепиці).

  • Чоловік власниці визнав, що вона є директоркою лише на папері й просто підписує документи за дорученням третіх осіб.

  • Мотовиловець платить за оренду близько 1000 доларів на місяць, що щонайменше втричі нижче за ринкову вартість аналогічного житла у цьому районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнес-партнер Міндіча Хмельов під час війни скупив землю та готелі біля Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info. ВIДЕО

Мотовиловець винайняв елітне житло втричі дешевше ринку
Людмила Кубанських

Тінь Вадима Столара

Журналістам також вдалося зʼясувати, що попереднім власником квартири було ТОВ "БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ". Ця компанія інвестує в новобудови в Києві, і майже всі об’єкти, оформлені на цю компанію, знаходяться в житлових комплексах, що зводилися структурами, пов’язаними з нардепом від нині забороненої "ОПЗЖ" Вадимом Столаром. Зокрема, йдеться про квартири в ЖК "Manhattan City", "Poetica" та "Французький квартал-2".

Квартира в історичному будинку, де оселився "слуга" Мотовиловець, була винятковою та єдиною такою інвестицією в портфелі фірми.

Також читайте: В Україні зростають ціни на купівлю та оренду житла. Де жити найдорожче й найдешевше?. ІНФОГРАФІКА

Елітне житло нардепа Мотовиловця
ЖК "Manhattan City"

Реакція нардепа

Сам Мотовиловець у коментарі журналістам відкинув звинувачення у корупції, заявивши, що професія людини не може бути доказом фіктивності її бізнесу. Нардеп стверджує, що не знайомий із власниками компаній-власників квартири та не мав із ними ділових стосунків. Розмір орендної плати народний обранець назвати відмовився.

Зазначимо, що Вадим Столар — обраний в парламент від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Один із найскандальніших забудовників Києва, який попри заборону своєї партії та корупційні шлейфи, зберіг мандат і можливість безперешкодного виїзду за кордон після повернення з Лазурового узбережжя. Із ім’ям Столара пов’язано чимало корупційних скандалів, зокрема у сфері будівництва в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елітні апартаменти "Glacier" в Буковелі мають родичі трьох прокурорів та ексчлен ВЛК Вінничини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київ (20848) нерухомість (1051) Бігус Денис (206) Слуга народу (2866) Мотовиловець Андрій (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Вони живуть своє найкраще життя а вам вмирати в окопах, ЗА НИХ!
показати весь коментар
08.06.2026 21:41 Відповісти
+1
Нам радіти чи плакати?
показати весь коментар
08.06.2026 20:41 Відповісти
+1
і моніторинг не провіряв где майстриня такі гроші взяла? богатим все можна...
показати весь коментар
08.06.2026 20:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам радіти чи плакати?
показати весь коментар
08.06.2026 20:41 Відповісти
Не на часі
показати весь коментар
08.06.2026 20:41 Відповісти
Выходь на протест)
показати весь коментар
08.06.2026 21:22 Відповісти
Пртест неможливий,коли з 10 8 ідіоти
показати весь коментар
08.06.2026 21:27 Відповісти
Не допоможе потрібне радикальне вирішення
показати весь коментар
08.06.2026 22:08 Відповісти
А майстриня точно спеціалізується на нарощуванні вій, а не на розселенні повій (повоїв)?
показати весь коментар
08.06.2026 20:45 Відповісти
і моніторинг не провіряв где майстриня такі гроші взяла? богатим все можна...
показати весь коментар
08.06.2026 20:48 Відповісти
ну не на Борщагівці ж йому жити...
показати весь коментар
08.06.2026 20:53 Відповісти
Ну саме зараз тут безпечніше ніж будь-де у Києві. 😁
Бо ***** військового, стратегічного, промислового нема.
показати весь коментар
08.06.2026 21:06 Відповісти
А ти, Миколо, штурмуй посадки.
показати весь коментар
08.06.2026 20:56 Відповісти
Всі слуги дайно з лайна...можливо з валізи *****.
показати весь коментар
08.06.2026 21:00 Відповісти
Цуко!, а У Вови не вистачає коштів, щоб добудувати "династію"...
показати весь коментар
08.06.2026 21:02 Відповісти
Цікаво, що на це скаже нардеп Железняк.

1. У них з Мотовиловцем ледь не дружні стосунки.
2. Він і досі вважає, що в СН є притомні та порядні люди.
показати весь коментар
08.06.2026 21:04 Відповісти
"платить за оренду близько 1000 доларів на місяць, що щонайменше втричі нижче за ринкову вартість аналогічного житла у цьому районі "

це що за район такий, Маямі?
показати весь коментар
08.06.2026 21:06 Відповісти
Яке ше Мотовило? - понабирали якихось телепнів - які вже вбились у пір"я
показати весь коментар
08.06.2026 21:09 Відповісти
Роз"їзжаються неадеквати - Юзік з яйцями вже в Іспанії вигулькнув
показати весь коментар
08.06.2026 21:30 Відповісти
Вони живуть своє найкраще життя а вам вмирати в окопах, ЗА НИХ!
показати весь коментар
08.06.2026 21:41 Відповісти
НАБУ, НАЗК ви де?
показати весь коментар
08.06.2026 21:50 Відповісти
... звичайна банда.
показати весь коментар
08.06.2026 22:06 Відповісти
 
 