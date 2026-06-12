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Новини Фото Ремонт доріг
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НАБУ викрило депутата та посадовців Полтавської міськради на схемі відкатів за ремонт доріг. ФОТО

У Полтаві детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата міської ради та посадовців мерії на корупційній схемі під час ремонту й утримання доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Національному антикорупційному бюро України.

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За даними слідства, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради разом із депутатом налагодили систему отримання грошей від підрядних організацій.

Від підрядників вимагали 10% від суми договорів

У НАБУ стверджують, що учасники схеми вимагали від компаній так звані відкати за контракти на поточний ремонт та обслуговування місцевих доріг.

Розмір неправомірної вигоди становив 10% від суми укладених договорів.

За версією слідства, загальна сума отриманих коштів перевищила 7,7 мільйона гривень.

Дорожня корупція: викрили схему відкатів за участю депутата та посадовців міськради Полтави
Дорожня корупція: викрили схему відкатів за участю депутата та посадовців міськради Полтави
Дорожня корупція: викрили схему відкатів за участю депутата та посадовців міськради Полтави

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Чотирьом фігурантам оголосили підозри

Наразі про підозру повідомили депутату Полтавської міської ради, одному з посадовців міськради та двом представникам підрядних компаній.

Вищий антикорупційний суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 33,28 мільйона гривень.

Слідчі продовжують розслідування та встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.

Що передувало?

11 червня повідомлялось, що ВАКС обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику від фракції "Слуга народу" з альтернативою 33 млн грн застави.

Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників - ТОВ "Трансдорком" від представника Прядка та Тузенка - ТОВ "ДРСУ Полтава". Йдеться про суму 7 706 040 гривень.

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депутат (1892) дороги (3111) корупція (5088) Полтава (600)
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Там в Полтаві ще те кубло яке будувало свої мутні схеми на всьому, починаючи від автостоянок і кіосків і закінчуючи дорогами і орендою.
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12.06.2026 11:34 Відповісти
У керівника Держфінмоніторингу, виявлено ознаки нервової діареї!?!??
Потребує «терміново лікування» у медзакладах за кордоном!!?!
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12.06.2026 12:20 Відповісти
Не забудьте про МАРОДЕРІВ, які сидять за комунальними підприємствами з надання ритуальних послуг у Полтаві та Полтавській області!! Там, повна ЖОПА!!
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12.06.2026 12:23 Відповісти
Можна подумати що можна будувати дороги без відкатів, мабуть не ділилися
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12.06.2026 11:36 Відповісти
Назвіть бодай одну дорогу в Україні, побудовану без откатів ?
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12.06.2026 11:40 Відповісти
Накерували СН в Полтаві...
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12.06.2026 11:45 Відповісти
Я ЗНАЮ одного Вову який точно дістав на відкатах доріг
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12.06.2026 11:50 Відповісти
так цей!
там же, андрія карпова, нахрапом звільнили, зелені покидьки.
андрій полтава.
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12.06.2026 11:54 Відповісти
Пронін готується до Діда Лук'яна)
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12.06.2026 11:59 Відповісти
Андрі Карпов(Полтава) ,полтавцям був не до шмиги.Зельониє його звільнили з посади в.о мера.Нехай тепер хавають.
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12.06.2026 12:00 Відповісти
 
 