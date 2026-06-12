НАБУ викрило депутата та посадовців Полтавської міськради на схемі відкатів за ремонт доріг. ФОТО

У Полтаві детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата міської ради та посадовців мерії на корупційній схемі під час ремонту й утримання доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Національному антикорупційному бюро України.

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За даними слідства, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради разом із депутатом налагодили систему отримання грошей від підрядних організацій.

Від підрядників вимагали 10% від суми договорів

У НАБУ стверджують, що учасники схеми вимагали від компаній так звані відкати за контракти на поточний ремонт та обслуговування місцевих доріг.

Розмір неправомірної вигоди становив 10% від суми укладених договорів.

За версією слідства, загальна сума отриманих коштів перевищила 7,7 мільйона гривень.







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Чотирьом фігурантам оголосили підозри

Наразі про підозру повідомили депутату Полтавської міської ради, одному з посадовців міськради та двом представникам підрядних компаній.

Вищий антикорупційний суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 33,28 мільйона гривень.

Слідчі продовжують розслідування та встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.

Що передувало?

11 червня повідомлялось, що ВАКС обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику від фракції "Слуга народу" з альтернативою 33 млн грн застави.

Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників - ТОВ "Трансдорком" від представника Прядка та Тузенка - ТОВ "ДРСУ Полтава". Йдеться про суму 7 706 040 гривень.

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