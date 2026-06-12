НАБУ разоблачило депутата и чиновников Полтавского горсовета в схеме откатов за ремонт дорог. ФОТО

В Полтаве детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата городского совета и чиновников мэрии в коррупционной схеме, связанной с ремонтом и содержанием дорог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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По данным следствия, должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета вместе с депутатом наладили систему получения денег от подрядных организаций.

От подрядчиков требовали 10% от суммы договоров

В НАБУ утверждают, что участники схемы требовали от компаний так называемые откаты за контракты на текущий ремонт и обслуживание местных дорог.

Размер неправомерной выгоды составлял 10% от суммы заключенных договоров.

По версии следствия, общая сумма полученных средств превысила 7,7 миллиона гривен.







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Четырем фигурантам объявили подозрения

На данный момент о подозрении сообщили депутату Полтавского городского совета, одному из должностных лиц горсовета и двум представителям подрядных компаний.

Высший антикоррупционный суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 33,28 миллиона гривен.

Следователи продолжают расследование и устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к сделке.

Что предшествовало?

11 июня сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения депутату Полтавского горсовета Юрию Бражнику от фракции "Слуга народа" с альтернативой 33 млн грн залога.

Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков – ООО "Трансдорком" от представителя Прядка и Тузенко – ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7706040 гривен.

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