НАБУ разоблачило депутата и чиновников Полтавского горсовета в схеме откатов за ремонт дорог. ФОТО
В Полтаве детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата городского совета и чиновников мэрии в коррупционной схеме, связанной с ремонтом и содержанием дорог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
По данным следствия, должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета вместе с депутатом наладили систему получения денег от подрядных организаций.
От подрядчиков требовали 10% от суммы договоров
В НАБУ утверждают, что участники схемы требовали от компаний так называемые откаты за контракты на текущий ремонт и обслуживание местных дорог.
Размер неправомерной выгоды составлял 10% от суммы заключенных договоров.
По версии следствия, общая сумма полученных средств превысила 7,7 миллиона гривен.
Четырем фигурантам объявили подозрения
На данный момент о подозрении сообщили депутату Полтавского городского совета, одному из должностных лиц горсовета и двум представителям подрядных компаний.
Высший антикоррупционный суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 33,28 миллиона гривен.
Следователи продолжают расследование и устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к сделке.
Что предшествовало?
11 июня сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения депутату Полтавского горсовета Юрию Бражнику от фракции "Слуга народа" с альтернативой 33 млн грн залога.
Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков – ООО "Трансдорком" от представителя Прядка и Тузенко – ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7706040 гривен.
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Потребує «терміново лікування» у медзакладах за кордоном!!?!
там же, андрія карпова, нахрапом звільнили, зелені покидьки.
андрій полтава.