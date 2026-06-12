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Новости Фото Ремонт дорог
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НАБУ разоблачило депутата и чиновников Полтавского горсовета в схеме откатов за ремонт дорог. ФОТО

В Полтаве детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата городского совета и чиновников мэрии в коррупционной схеме, связанной с ремонтом и содержанием дорог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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По данным следствия, должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета вместе с депутатом наладили систему получения денег от подрядных организаций.

От подрядчиков требовали 10% от суммы договоров

В НАБУ утверждают, что участники схемы требовали от компаний так называемые откаты за контракты на текущий ремонт и обслуживание местных дорог.

Размер неправомерной выгоды составлял 10% от суммы заключенных договоров.

По версии следствия, общая сумма полученных средств превысила 7,7 миллиона гривен.

Дорожная коррупция: раскрыли схему откатов с участием депутата и чиновников горсовета Полтавы
Дорожная коррупция: раскрыли схему откатов с участием депутата и чиновников горсовета Полтавы
Дорожная коррупция: раскрыли схему откатов с участием депутата и чиновников горсовета Полтавы

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Четырем фигурантам объявили подозрения

На данный момент о подозрении сообщили депутату Полтавского городского совета, одному из должностных лиц горсовета и двум представителям подрядных компаний.

Высший антикоррупционный суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 33,28 миллиона гривен.

Следователи продолжают расследование и устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к сделке.

Что предшествовало?

11 июня сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения депутату Полтавского горсовета Юрию Бражнику от фракции "Слуга народа" с альтернативой 33 млн грн залога.

Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков – ООО "Трансдорком" от представителя Прядка и Тузенко – ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7706040 гривен.

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Автор: 

депутат (3354) дороги (2460) коррупция (8782) Тахтаулове (800)
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Топ комментарии
+4
Накерували СН в Полтаві...
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12.06.2026 11:45 Ответить
+3
Там в Полтаві ще те кубло яке будувало свої мутні схеми на всьому, починаючи від автостоянок і кіосків і закінчуючи дорогами і орендою.
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12.06.2026 11:34 Ответить
+2
Назвіть бодай одну дорогу в Україні, побудовану без откатів ?
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12.06.2026 11:40 Ответить
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Там в Полтаві ще те кубло яке будувало свої мутні схеми на всьому, починаючи від автостоянок і кіосків і закінчуючи дорогами і орендою.
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12.06.2026 11:34 Ответить
У керівника Держфінмоніторингу, виявлено ознаки нервової діареї!?!??
Потребує «терміново лікування» у медзакладах за кордоном!!?!
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12.06.2026 12:20 Ответить
Не забудьте про МАРОДЕРІВ, які сидять за комунальними підприємствами з надання ритуальних послуг у Полтаві та Полтавській області!! Там, повна ЖОПА!!
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12.06.2026 12:23 Ответить
Так, Водоканал, там реальна мафія і транспортна компанія де власник купляє вже десяту теслу нову, куди не ткни, Полтава одне з найбільших корупційних гнізд в Україні такого назвіть в Києві нема.
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12.06.2026 12:28 Ответить
Можна подумати що можна будувати дороги без відкатів, мабуть не ділилися
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12.06.2026 11:36 Ответить
Назвіть бодай одну дорогу в Україні, побудовану без откатів ?
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12.06.2026 11:40 Ответить
Накерували СН в Полтаві...
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12.06.2026 11:45 Ответить
Я ЗНАЮ одного Вову який точно дістав на відкатах доріг
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12.06.2026 11:50 Ответить
так цей!
там же, андрія карпова, нахрапом звільнили, зелені покидьки.
андрій полтава.
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12.06.2026 11:54 Ответить
Пронін готується до Діда Лук'яна)
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12.06.2026 11:59 Ответить
У проніна почалася панічна діарея!!! Смердить, як з комунальних туалетів у Полтаві!! Зелені з опу і КМУ та ДПСУ, йому готують «зелений коридор» на кордоні, для «лікування»…
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12.06.2026 12:25 Ответить
Андрі Карпов(Полтава) ,полтавцям був не до шмиги.Зельониє його звільнили з посади в.о мера.Нехай тепер хавають.
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12.06.2026 12:00 Ответить
В Полтаві кожен мер зі справами по відкатам…И граблі не вчать! Потрібні інші строки, щоб задуматись схематозникам та крадіям!
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12.06.2026 12:30 Ответить
НАБУ зовсім не мають совісті - руйнують схеми Голобородька' по зароблянню бабосів на війні.
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12.06.2026 12:45 Ответить
 
 