ВАКС применил меры пресечения в отношении трех подозреваемых по делу о ремонте дорог на Полтавщине

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в отношении трёх подозреваемых в рамках уголовного производства по делу о ремонте дорог в Полтавской области. Суд установил залоги в размере от 998,4 тыс. до 14,976 млн грн и возложил на подозреваемых ряд процессуальных обязанностей.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.

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"В пятницу, 28 августа 2026 года, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и применил меры пресечения в виде залога в отношении трех подозреваемых в рамках одного уголовного производства", - говорится в сообщении.

Меры пресечения в виде залога

Суд определил для подозреваемых меры пресечения в виде залога в следующих размерах:

заместителю председателя Полтавского областного совета - в размере 14 976 000 гривен;

должностному лицу Полтавского городского

совета - в размере 998 400 гривен;

совета - в размере 998 400 гривен; депутату Полтавского городского совета - в размере 9 984 000 гривен.

На подозреваемых также возложен ряд процессуальных обязанностей.



В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Что предшествовало?

11 июня сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения в отношении депутата Полтавского горсовета Юрия Бражника из фракции "Слуга народа" с альтернативой в виде залога в размере 33 млн грн.

Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков - ООО "Трансдорком" от представителя Прядка и Тузенко - ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7 706 040 гривен.