Мудра ініціювала погодження Гладишенка у наглядову раду "Сенс Банку" з НБУ: Мінфін та міжнародні партнери були проти

Ексзаступниця голови ОП та фігурантка справи "Форест Гамп" Ірина Мудра виступила ініціаторкою того, щоб кандидатів до наглядової ради "Сенс Банку" погоджували з Національним банком України. Зокрема йдеться про кандидатуру Миколи Гладишенка.

Це підтвердили у Мінфіні під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Гладишенко та вплив Мудрої

Нардеп Ярослав Железняк запитав, чи правда, що Ірина Мудра ініціювала погодження кандидатів із НБУ. Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук відповів ствердно, підтвердивши, що "такий епізод справді був".

Мінфін був проти кандидатури Миколи Гладишенка до наглядової ради державного "Сенс Банку". А коли він її очолив — у відомстві "були здивовані". Також проти цього виступали міжнародні партнери.

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За словами представників Мінфіну, ще під час відбору до Гладишенка виникли питання через недостатній управлінський досвід. Зауваження мала й HR-компанія. Попри це, Гладишенко увійшов до наглядової ради, а згодом її члени обрали його головою.

Директор рекрутингової компанії Executive Search Ukraine (AMROP) Вієстурс Лієгіс на запитання, хто підписав лист із проханням додати до шорт-листа Миколу Гладишенка та Олександра Щура, відповів, що жодного листа чи електронного листа від когось із членів номінаційного комітету не було. За його словами, 11 квітня йому зателефонувала Ірина Мудра.

Історія з кандидаткою Євою Дереваль

На засіданні ТСК Лієгіс розповів, що кандидатка в наглядову раду Єва Дереваль відмовилася від участі в конкурсі, попри одну з найвищих оцінок серед претендентів — на відміну від Миколи Гладишенка, який набрав найменше балів. Дереваль згодом сама зняла свою кандидатуру.

"Єва Дерваль була однією з кандидатів, яких внесли до шорт-листа. Вона отримала один із найвищих балів. Її обрала конкурсна комісія, а згодом затвердив і схвалив Кабінет міністрів. У якийсь момент вона зняла свою кандидатуру та не повідомила про жодні обставини цього рішення. Лише просила нас не обговорювати це з конкурсною комісією", — зазначив Лієгіс.

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На уточнювальне запитання Железняка, чи не говорила Дереваль про тиск регулятора як причину відмови, Лієгіс відповів заперечно.

Водночас голова ТСК заявив, що комісія має інформацію від кількох членів конкурсної комісії, за якою Дереваль нібито повідомили, що погодження НБУ вона не пройде. За словами Железняка, для іноземної громадянки відмова Нацбанку зіпсувала б банківську кар'єру не лише в Україні, а й за її межами.

Контекст

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Операція "Форест Гамп"

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