Мудра ініціювала погодження Гладишенка у наглядову раду "Сенс Банку" з НБУ: Мінфін та міжнародні партнери були проти
Ексзаступниця голови ОП та фігурантка справи "Форест Гамп" Ірина Мудра виступила ініціаторкою того, щоб кандидатів до наглядової ради "Сенс Банку" погоджували з Національним банком України. Зокрема йдеться про кандидатуру Миколи Гладишенка.
Це підтвердили у Мінфіні під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Гладишенко та вплив Мудрої
Нардеп Ярослав Железняк запитав, чи правда, що Ірина Мудра ініціювала погодження кандидатів із НБУ. Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук відповів ствердно, підтвердивши, що "такий епізод справді був".
Мінфін був проти кандидатури Миколи Гладишенка до наглядової ради державного "Сенс Банку". А коли він її очолив — у відомстві "були здивовані". Також проти цього виступали міжнародні партнери.
За словами представників Мінфіну, ще під час відбору до Гладишенка виникли питання через недостатній управлінський досвід. Зауваження мала й HR-компанія. Попри це, Гладишенко увійшов до наглядової ради, а згодом її члени обрали його головою.
Директор рекрутингової компанії Executive Search Ukraine (AMROP) Вієстурс Лієгіс на запитання, хто підписав лист із проханням додати до шорт-листа Миколу Гладишенка та Олександра Щура, відповів, що жодного листа чи електронного листа від когось із членів номінаційного комітету не було. За його словами, 11 квітня йому зателефонувала Ірина Мудра.
Історія з кандидаткою Євою Дереваль
На засіданні ТСК Лієгіс розповів, що кандидатка в наглядову раду Єва Дереваль відмовилася від участі в конкурсі, попри одну з найвищих оцінок серед претендентів — на відміну від Миколи Гладишенка, який набрав найменше балів. Дереваль згодом сама зняла свою кандидатуру.
"Єва Дерваль була однією з кандидатів, яких внесли до шорт-листа. Вона отримала один із найвищих балів. Її обрала конкурсна комісія, а згодом затвердив і схвалив Кабінет міністрів. У якийсь момент вона зняла свою кандидатуру та не повідомила про жодні обставини цього рішення. Лише просила нас не обговорювати це з конкурсною комісією", — зазначив Лієгіс.
На уточнювальне запитання Железняка, чи не говорила Дереваль про тиск регулятора як причину відмови, Лієгіс відповів заперечно.
Водночас голова ТСК заявив, що комісія має інформацію від кількох членів конкурсної комісії, за якою Дереваль нібито повідомили, що погодження НБУ вона не пройде. За словами Железняка, для іноземної громадянки відмова Нацбанку зіпсувала б банківську кар'єру не лише в Україні, а й за її межами.
Контекст
- Як повідомлялося, 20 серпня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд доручив Міністерству фінансів України активізувати процес продажу державного "Сенс Банку" на тлі операції Національного антикорупційного бюро (НАБУ) "Форест Гамп".
- За словами Корецького, гроші від продажу спрямують на потреби Сил оборони України.
- Перед тим уряд України відсторонив голову наглядової ради державного "Сенс Банку"та ініціював відсторонення голови правління після справи НАБУ й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
- 21 серпня Нацбанк розпочав позапланові перевірки "Сенс Банку" щодо можливого втручання в роботу автоматизованої системи під час внесення застави та дотримання правил фінансового моніторингу.
- Крім того, 25 серпня "Сенс Банк" тимчасово відсторонив від виконання посадових обов'язків директора Департаменту фінансового моніторингу.
- Кабмін припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка на тлі спецоперації НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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