За топ-чиновников Зеленского внесли более 1 млрд грн залога: часть средств - подставные фирмы, - СМИ
По делам "Миндичгейт" и "Форест Гамп" в отношении бывших и действующих высокопоставленных чиновников из окружения президента Владимира Зеленского было внесено в общей сложности более 1,1 млрд грн залога. Речь идет об экс-чиновниках Офиса президента, народных депутатах от партии "Слуга народа", бывших правительственных чиновниках и связанных с ними членах преступных организаций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это проанализировал антикоррупционный центр МЕЖА.
Детали
В целом за бывших и действующих топ-чиновников, народных депутатов от монобольшинства и связанных с ними лиц уже внесли более 1,1 млрд грн залога. По оценкам аналитиков, речь идет о примерно 1 млрд грн отмытых наличных и так называемого "кэшбэка" от "стиральных" компаний, чтобы 30 фигурантов коррупционных дел не сидели или не попали в СИЗО. Из этих средств более полумиллиарда внесли за фигурантов дела "Мидас".
Крупнейшие залоги
- 150 млн грн — Герман Галущенко, экс-министр юстиции и энергетики;
- 140 млн грн — Андрей Ермак, бывший глава Офиса Президента;
- 171,6 млн грн (120 млн грн по делу о коррупции в Минрегионе + 51,6 млн грн) — Алексей Чернышов, экс-вице-премьер-министр.
Залоги за должностных лиц Офиса Президента (более 205 млн грн)
- Андрей Ермак (бывший руководитель ОП) — 140 млн грн (дело "Мидас");
- Артем Шило (бывший советник Ермака) — 30 млн грн;
- Андрей Смирнов (бывший заместитель главы ОП) — 28 млн грн (дело о незаконном обогащении);
- Виктор Дубовик (руководитель Директората по вопросам правовой политики ОП) — 7 млн грн(дело "Форест Гамп").
Эта сумма увеличится, когда за Ирину Мудру, бывшую заместительницу Ермака и Буданова, внесут залог в размере 20 млн грн.
Бывшие чиновники и бывшие уполномоченные
Более 412 млн грн залога внесли за бывших чиновников. В частности, это:
- Герман Галущенко (экс-министр) — 150 млн грн (дело "Мидас");
- Алексей Чернышов (экс-вице-премьер) — 171,6 млн грн в совокупности по двум эпизодам;
- Николай Сольский (экс-министр аграрной политики) — 76 млн грн;
- Ольга Стефанишина (экс-вице-премьер) — 6 млн грн (незаконное обогащение);
- Александр Хейло (бывший заместитель министра энергетики) — 6 млн грн (дело о взятке в размере 500 тыс. долларов);
- Василий Лозинский (экс-заместитель министра инфраструктуры) — 2,5 млн грн.
Народные депутаты от "Слуги народа" (почти 172 млн грн)
- Юрий Кисель — 40 млн грн;
- Игорь Негулевский — 30 млн грн;
- Евгений Пивоваров — 20 млн грн;
- Михаил Лаба — 20 млн грн;
- Ольга Савченко — 16,6 млн грн;
- Андрей Одарченко — 15 млн грн;
- Андрей Клочко — 12 млн грн;
- Николай Тищенко — 10 млн грн;
- Алексей Кузнецов — 8 млн грн.
Другие чиновники и фигуранты "Миндичгейта"
Среди прочих чиновников сумма внесенных залогов составляет 39 млн грн:
- Павел Кириленко (действующий председатель АМКУ) — 20 млн грн;
- Сергей Дейнеко (бывший глава ГПСУ) — 10 млн грн;
- Илья Витюк (бывший руководитель департамента кибербезопасности СБУ) — 9 млн грн.
Отдельно в рамках операции "Мидас" за сопутствующих фигурантов уплачено 172 млн грн:
- Игорь Фурсенко ("Решик") — 95 млн грн;
- Дмитрий Басов ("Тенор") — 40 млн грн;
- Леся Устименко — 25 млн грн;
- Людмила Зорина — 12 млн грн.
- Еще 18 млн грн — за 4 должностных лица подразделений полиции по делу о крыше над "порноофисами".
Кто платит за залоги?
Как проанализировала "Межа", средства в основном вносят через подставные фирмы с нулевым доходом, не ведущие никакой хозяйственной деятельности. Часто через одни и те же ООО платят десятки миллионов за разных фигурантов.
Фирмы-однодневки вносили залог за топ-чиновников и фигурантов дела "Мидас". За Ермака - 10 млн грн внесло ЧП "СВ-ГРУП". В 2025 году компания имела нулевой доход, а ее активы составляли лишь около 137 тыс. грн.
За Алексея Чернышова 66 млн грн внесло ООО "Форавто тор", зарегистрированное за месяц до этого. За Дмитрия Басова (Тенора на записях НАБУ - ред.) 25 млн грн вносило ООО "Грин плюс компани", которое тоже зарегистрировали за 2 месяца до этого.
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