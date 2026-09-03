За топ-чиновников Зеленского внесли более 1 млрд грн залога: часть средств - подставные фирмы, - СМИ

По делам "Миндичгейт" и "Форест Гамп" в отношении бывших и действующих высокопоставленных чиновников из окружения президента Владимира Зеленского было внесено в общей сложности более 1,1 млрд грн залога. Речь идет об экс-чиновниках Офиса президента, народных депутатах от партии "Слуга народа", бывших правительственных чиновниках и связанных с ними членах преступных организаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это проанализировал антикоррупционный центр МЕЖА.

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Детали

В целом за бывших и действующих топ-чиновников, народных депутатов от монобольшинства и связанных с ними лиц уже внесли более 1,1 млрд грн залога. По оценкам аналитиков, речь идет о примерно 1 млрд грн отмытых наличных и так называемого "кэшбэка" от "стиральных" компаний, чтобы 30 фигурантов коррупционных дел не сидели или не попали в СИЗО. Из этих средств более полумиллиарда внесли за фигурантов дела "Мидас".

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Крупнейшие залоги

150 млн грн — Герман Галущенко , экс-министр юстиции и энергетики;

— , экс-министр юстиции и энергетики; 140 млн грн — Андрей Ермак , бывший глава Офиса Президента;

— , бывший глава Офиса Президента; 171,6 млн грн (120 млн грн по делу о коррупции в Минрегионе + 51,6 млн грн) — Алексей Чернышов, экс-вице-премьер-министр.

Залоги за должностных лиц Офиса Президента (более 205 млн грн)

Андрей Ермак (бывший руководитель ОП) — 140 млн грн (дело "Мидас");

(бывший руководитель ОП) — (дело "Мидас"); Артем Шило (бывший советник Ермака) — 30 млн грн ;

(бывший советник Ермака) — ; Андрей Смирнов (бывший заместитель главы ОП) — 28 млн грн (дело о незаконном обогащении);

(бывший заместитель главы ОП) — (дело о незаконном обогащении); Виктор Дубовик (руководитель Директората по вопросам правовой политики ОП) — 7 млн грн(дело "Форест Гамп").

Эта сумма увеличится, когда за Ирину Мудру, бывшую заместительницу Ермака и Буданова, внесут залог в размере 20 млн грн.

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Бывшие чиновники и бывшие уполномоченные

Более 412 млн грн залога внесли за бывших чиновников. В частности, это:

Герман Галущенко (экс-министр) — 150 млн грн (дело "Мидас");

(экс-министр) — (дело "Мидас"); Алексей Чернышов (экс-вице-премьер) — 171,6 млн грн в совокупности по двум эпизодам;

(экс-вице-премьер) — в совокупности по двум эпизодам; Николай Сольский (экс-министр аграрной политики) — 76 млн грн ;

(экс-министр аграрной политики) — ; Ольга Стефанишина (экс-вице-премьер) — 6 млн грн (незаконное обогащение);

(экс-вице-премьер) — (незаконное обогащение); Александр Хейло (бывший заместитель министра энергетики) — 6 млн грн (дело о взятке в размере 500 тыс. долларов);

(бывший заместитель министра энергетики) — (дело о взятке в размере 500 тыс. долларов); Василий Лозинский (экс-заместитель министра инфраструктуры) — 2,5 млн грн.

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Народные депутаты от "Слуги народа" (почти 172 млн грн)

Юрий Кисель — 40 млн грн ;

— ; Игорь Негулевский — 30 млн грн ;

— ; Евгений Пивоваров — 20 млн грн ;

— ; Михаил Лаба — 20 млн грн ;

— ; Ольга Савченко — 16,6 млн грн ;

— ; Андрей Одарченко — 15 млн грн ;

— ; Андрей Клочко — 12 млн грн ;

— ; Николай Тищенко — 10 млн грн ;

— ; Алексей Кузнецов — 8 млн грн.

Другие чиновники и фигуранты "Миндичгейта"

Среди прочих чиновников сумма внесенных залогов составляет 39 млн грн:

Павел Кириленко (действующий председатель АМКУ) — 20 млн грн ;

(действующий председатель АМКУ) — ; Сергей Дейнеко (бывший глава ГПСУ) — 10 млн грн ;

(бывший глава ГПСУ) — ; Илья Витюк (бывший руководитель департамента кибербезопасности СБУ) — 9 млн грн.

Отдельно в рамках операции "Мидас" за сопутствующих фигурантов уплачено 172 млн грн:

Игорь Фурсенко ("Решик") — 95 млн грн ;

— ; Дмитрий Басов ("Тенор") — 40 млн грн ;

— ; Леся Устименко — 25 млн грн ;

— ; Людмила Зорина — 12 млн грн .

— . Еще 18 млн грн — за 4 должностных лица подразделений полиции по делу о крыше над "порноофисами".

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Кто платит за залоги?

Как проанализировала "Межа", средства в основном вносят через подставные фирмы с нулевым доходом, не ведущие никакой хозяйственной деятельности. Часто через одни и те же ООО платят десятки миллионов за разных фигурантов.

Фирмы-однодневки вносили залог за топ-чиновников и фигурантов дела "Мидас". За Ермака - 10 млн грн внесло ЧП "СВ-ГРУП". В 2025 году компания имела нулевой доход, а ее активы составляли лишь около 137 тыс. грн.

За Алексея Чернышова 66 млн грн внесло ООО "Форавто тор", зарегистрированное за месяц до этого. За Дмитрия Басова (Тенора на записях НАБУ - ред.) 25 млн грн вносило ООО "Грин плюс компани", которое тоже зарегистрировали за 2 месяца до этого.

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