Будуть звільнені заступники керівників ГУР та СБУ, які повинні відповідати за конфлікт, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про перебіг розслідування ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО.

Про це він сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Про підозри та розслідування

За словами президента, він поговорив із генеральним прокурором Русланом Кравченком щодо ситуації між СБУ та ГУР. Уже є дві підозри учасникам, причетним до стрілянини — співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Президент зазначив, що перевіряються й усі інші обставини події, починаючи з першого дня цієї історії.

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Про кадрові рішення

Зеленський наголосив на важливості встановлення правди та недопущення повторення подібних ситуацій. За його словами, щодо керівників обох органів — СБУ та ГУР — буде надана оцінка за результатами службового розслідування.

Президент повідомив, що вже ухвалено кадрові рішення щодо обох структур — заступників керівників, які мають відповідати за цю ситуацію, буде звільнено.

"Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути", — додав голова держави.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві