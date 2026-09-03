Будуть звільнені заступники керівників ГУР та СБУ, які повинні відповідати за конфлікт, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про перебіг розслідування ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО.
Про це він сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Про підозри та розслідування
За словами президента, він поговорив із генеральним прокурором Русланом Кравченком щодо ситуації між СБУ та ГУР. Уже є дві підозри учасникам, причетним до стрілянини — співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Президент зазначив, що перевіряються й усі інші обставини події, починаючи з першого дня цієї історії.
Про кадрові рішення
Зеленський наголосив на важливості встановлення правди та недопущення повторення подібних ситуацій. За його словами, щодо керівників обох органів — СБУ та ГУР — буде надана оцінка за результатами службового розслідування.
Президент повідомив, що вже ухвалено кадрові рішення щодо обох структур — заступників керівників, які мають відповідати за цю ситуацію, буде звільнено.
"Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути", — додав голова держави.
Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.
ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
- Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
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