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Новини Конфлікт між ГУР та СБУ
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Будуть звільнені заступники керівників ГУР та СБУ, які повинні відповідати за конфлікт, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про перебіг розслідування ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО.

Про це він сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Про підозри та розслідування

За словами президента, він поговорив із генеральним прокурором Русланом Кравченком щодо ситуації між СБУ та ГУР. Уже є дві підозри учасникам, причетним до стрілянини — співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Президент зазначив, що перевіряються й усі інші обставини події, починаючи з першого дня цієї історії.

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Про кадрові рішення

Зеленський наголосив на важливості встановлення правди та недопущення повторення подібних ситуацій. За його словами, щодо керівників обох органів — СБУ та ГУР — буде надана оцінка за результатами службового розслідування.

Президент повідомив, що вже ухвалено кадрові рішення щодо обох структур — заступників керівників, які мають відповідати за цю ситуацію, буде звільнено.

"Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути", — додав голова держави.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

  • Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
  • Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
  • Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
  • 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.

    ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

  • В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
  • У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
  • Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Автор: 

Зеленський Володимир (26864) СБУ (12879) стрілянина (2011) звільнення (1858) ГУР (931)
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Топ коментарі
+20
а керівники значить непричому??мабуть як і невідомий кирило олександрович був не в курсі що робить його зам???
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03.09.2026 20:32 Відповісти
+17
Зелемонове рішення
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03.09.2026 20:32 Відповісти
+14
Вже давно повинен бути звільнений ти Вован, який призначає керівників СБУ та ГУР і саме ти несеш відповідальність за те що витворяють твої призначенці, твої креатури, твої люди, яких ти ставиш на посади своїми указами. Ти ще українцям за твого друга дєцтва, "самого кращого керівника СБУ", Ваню Баканова не відповів, а на ньому стільки зради, стільки корупційного лайна висить, що ти вже давно маєш з ним баланду сьорбати пожиттєво, бо твої призначенці на всіх щаблях державного управління нищать Україну з середини не гірше *********** орди, яка атакує нас зовні.
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03.09.2026 20:42 Відповісти

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