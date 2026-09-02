Зеленський про конфлікт СБУ та ГУР: Ганебна ситуація. Стріляти в Україні можна тільки в російських окупантів
Президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, який стався 2 вересня в Києві.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 2 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція президента
Зеленський назвав ситуацію "абсолютно ганебною" та повідомив, що обговорив її з генеральним прокурором Русланом Кравченком.
За словами президента, Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань з'ясують усі деталі — перевірять свідчення та заяви учасників, покроково відтворивши всю ситуацію.
Кадрові рішення
Зеленський наголосив, що має бути встановлена відповідальність, зокрема кадрові рішення щодо керівників спецслужб стосовно учасників інциденту, а також мають відбутися внутрішні розслідування в обох службах.
"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", — додав президент.
Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
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