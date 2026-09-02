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Новини Конфлікт між ГУР та СБУ
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Стрілянина в Києві: Комітет Ради хоче заслухати керівників СБУ та ГУР

Керівників СБУ та ГУР хочуть заслухати на комітеті ВР

Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони й розвідки має направити листи до СБУ та ГУР МОУ із запрошенням на засідання для доповіді керівників цих структур щодо стрілянини в Києві.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала народний депутат фракції "Європейська Солідарність", член Комітету Ірина Фріз.

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Подробиці

За її словами, попередньо планується, що таке засідання комітету може відбутися вже цього тижня.

"Коли в столиці під час війни силовики з’ясовують стосунки зі зброєю - це вже питання не окремого інциденту, а якості державного управління. Влада має не обурення висловлювати, а забезпечити персональну відповідальність всіх, хто до цього призвів. Окремо вже не кажу про те, як це буде використовувати та шерити ворог", - наголосила нардепка.

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Що передувало?

  • Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
  • Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
  • Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
  • 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ.
  • В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
  • У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

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ВР (11607) комітет (366) СБУ (12865) Фріз Ірина (194) ГУР (920)
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Топ коментарі
+22
Мушкетери короля і гвардійці кардинала. Це ж було вже. Феодалізація країни триває прискореними темпами
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02.09.2026 15:53 Відповісти
+12
А шо, басні крилова про якесь запобігання замаху не прокатілі?
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02.09.2026 16:01 Відповісти
+10
На перший погляд аналогія є. Проте, Рішельє практично самостійно ніс тягар питань Франції як внутрішніх, так і зовнішніх, коли від них усунувся король і його наближені. Тобто він був державником. А в нас на горі державників нема. Непотріб є, а державників таки нема.
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02.09.2026 16:01 Відповісти

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