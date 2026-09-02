Стрілянина в Києві: Комітет Ради хоче заслухати керівників СБУ та ГУР
Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони й розвідки має направити листи до СБУ та ГУР МОУ із запрошенням на засідання для доповіді керівників цих структур щодо стрілянини в Києві.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала народний депутат фракції "Європейська Солідарність", член Комітету Ірина Фріз.
Подробиці
За її словами, попередньо планується, що таке засідання комітету може відбутися вже цього тижня.
"Коли в столиці під час війни силовики з’ясовують стосунки зі зброєю - це вже питання не окремого інциденту, а якості державного управління. Влада має не обурення висловлювати, а забезпечити персональну відповідальність всіх, хто до цього призвів. Окремо вже не кажу про те, як це буде використовувати та шерити ворог", - наголосила нардепка.
Що передувало?
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
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