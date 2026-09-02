Стрельба в Киеве: Комитет Рады хочет заслушать руководителей СБУ и ГУР
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен направить письма в СБУ и ГУР МОУ с приглашением на заседание для выступления руководителей этих структур по поводу стрельбы в Киеве.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила народный депутат фракции "Европейская Солидарность", член комитета Ирина Фриз.
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По ее словам, предварительно планируется, что такое заседание комитета может состояться уже на этой неделе.
"Когда в столице во время войны силовики выясняют отношения с оружием — это уже вопрос не отдельного инцидента, а качества государственного управления. Власть должна не выражать возмущение, а обеспечить личную ответственность всех, кто к этому привел. Не говоря уже о том, как это будет использовать и распространять враг", — подчеркнула народный депутат.
Что этому предшествовало?
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
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