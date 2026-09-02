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Новости Конфликт между ГУР и СБУ
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Зеленский о конфликте СБУ и ГУР: Позорная ситуация. Стрелять в Украине можно только по российским оккупантам

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, произошедшую 2 сентября в Киеве.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении 2 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция президента

Зеленский назвал ситуацию "абсолютно позорной" и сообщил, что обсудил ее с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

По словам президента, Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований выяснят все детали — проверят показания и заявления участников, шаг за шагом воссоздав всю ситуацию.

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Кадровые решения

Зеленский подчеркнул, что должна быть установлена ответственность, в частности приняты кадровые решения в отношении руководителей спецслужб, связанные с участниками инцидента, а также должны состояться внутренние расследования в обеих службах.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только по российским оккупантам для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то разрешено", — добавил президент.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.
  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25696) конфликт (890) СБУ (21413) стрельба (3483) ГУР (894)
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Топ комментарии
+24
Зелень своїм беззаконням довели країну до рівня Сомалі. А чого ще було чекати, коли з перших годин свого президенства об Конституцію воно витерло ноги.
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02.09.2026 20:44 Ответить
+13
в черговий раз обісрався
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02.09.2026 20:44 Ответить
+11
А ще мабуть можна стріляти в державних зрадників, да, "вова"?
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02.09.2026 20:41 Ответить

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