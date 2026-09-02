Замкомандира РДК Каплунов уже на свободе, СБУ пытается скрыть правду о задержании, - адвокат

Заместитель командира Российского добровольческого корпуса по боевой работе Степан Каплунов уже на свободе. Среди присутствовавших во время следственных действий СБУ, завершившихся перестрелкой с ГУР, был командир "спецподразделения Тимура".

Об этом адвокат Каплунова Тарас Боровский сообщил в комментарии "РБК-Украина" и "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Где сейчас Каплунов

В настоящее время Каплунов находится на свободе, однако адвокату до сих пор неизвестно, где именно он находится.

Позиция адвоката относительно действий СБУ

Боровский рассказал, что обыск проводили в квартире, где жил военный. Версию СБУ о том, что правоохранители предотвратили покушение на Каплунова, он назвал попыткой "прикрыть внепроцессуальное задержание" и "пиар-ходом".

Что касается причин задержания, адвокат отметил, что они ему до сих пор неизвестны, обратив внимание на то, что с "неотложным обыском" в квартиру Каплунова пришли лишь через 10 дней после его задержания 23 августа. Командир РДК Денис Капустин в комментарии "Суспільному" впоследствии заявил, что там ничего не нашли.

"Степан Каплунов — достаточно широко известный в узких кругах россиянин, который воюет за Украину с 2014 года. Любой такой россиянин, несомненно, является объектом повышенного внимания со стороны Службы безопасности и Департамента контрразведки СБУ. И это их работа, и здесь нет никаких вопросов. [Но] если есть какие-то конкретные подозрения, обвинения, они могут это сделать в предусмотренном процессуальным законом порядке. А так они выбрали такое бесчинство", — сказал Боровский.

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Что происходило на месте?

По словам адвоката, на месте следственных действий находились он сам, друзья Каплунова и военнослужащие ГУР, в частности командир "спецподразделения Тимура". Когда возник словесный конфликт, командир спецподразделения, которого адвокат назвал "талантливым переговорщиком", договорился об освобождении Каплунова СБУ в обмен на разблокировку автомобиля СБУ, который ранее заблокировали военные ГУР.

Обе стороны пожали друг другу руки, и часть военнослужащих ГУР начала разъезжаться — на месте осталась лишь небольшая группа. Однако, по словам Боровского, под утро, когда должны были подписать последний протокол, представители силового блока СБУ начали задерживать военных ГУР и открыли огонь.

"Они тяжело ранили одного нашего соратника, тяжело ранили второго нашего соратника — мы скрещиваем пальцы и молимся за его жизнь, он сейчас борется между жизнью и смертью — и, в принципе, легко ранили третьего нашего соратника", — рассказал адвокат.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

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